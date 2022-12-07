الدبلوماسي البريطاني مارك سايكس الذي قسم بلاد العرب وصمم اعلامهم هكذا نعتهم بابشع العبارات العنصرية “اقزام بقلوب ثعالب”!

- Advertisement -

وطن- عندما كان الانجليز يعدون العرب للثورة على الأتراك عام ١٩١٦ ويمنونهم بالتحرر والانعتاق من نير الأتراك كما يدعون!!.

كانت بريطانيا عبر ممثلها السير مارك سايكس تغدر بهم من خلف ظهرهم وتقسم العالم العربي ككعكة في اتفاقية سرية وقعها سايكس مع السفير الفرنسي جورج بيكو، ما بين الانجليز والفرنسيين والروس (قبل الثورة البلشفية).

لكن دعنا هنا نتوقف عند العنصرية البشعة التي بلغت بمارك سايكس اتجاه العرب والاسلام من خلال ما كتبه من تقارير او توصيات ورسائل ومذكرات.

ففي التقرير العربي الذي رفعته الاستخبارات البريطانية لادارتها في مكتب الهند في فبراير ١٩١٦، يصف مارك سايكس العرب في “رابغ” قرب المدينة المنورة اثناء “الثورة العربية الكبرى” بسبب الفوضى التي حدثت بأن العرب هناك “متوحشين ومشبوهين” لانهم “شعب قزم بقلوب ثعالب” لذا يجب الاستعداد للتعامل معهم. كما يصف العرب في تقرير آخر بأن لديهم استعداد للحجج والانقسامات لأن “العرب رحل اساسا”.

- Advertisement -

وفي مكان آخر يصف العرب بالبدائيين تماما كما تصف أمريكيا وأستراليا وكندا ما يطلق عليهم ب “الهنود الحمر” فيقول: “هؤلاء البدائيون في مستنقعات بلاد ما بين النهرين هم حقا متوحشون وغدارون وخارجون عن القانون اما القبائل المختلطة القريبة من الشواطىء في العراق فهم فوضويون بالطبيعة لأسباب جغرافية وتاريخية”. وذكر ان العربي في بيروت لا يستطيع أن يفهم على العربي في الموصل، وأن الحرب والعنف من نسيج المجتمع العربي وذكر ان الحروب البدوية استمرت ٦ الاف سنة!!.

والعجيب ان عميلهم المخلص عزيز المصري الذي قاد ثورتهم في الحجاز عسكريا ضد الاتراك، تعود أصوله الى بلاد ما بين النهرين. وقال إن من يحاول تعليم العرب والمسلمين والعمل على تحضرهم واخراجهم من عفنهم وامراضهم وترك خيامهم وقطعانهم حتى يصبحوا جنودا وجواسيس ولصوص ومتزمتون من شأنه ان يرتكب جريمة تدعو السماء من اجل الإنتقام.

- Advertisement -

وقال إن العرب غير قادرين على الحكم لانهم غير قابلين للاستمرار في الحضارة، رافضا اي فكرة تعمل على “تحضر” الشرق الأوسط.

بل طلب من الحكومة البريطانية ان تسخر مواردها من اجل التلاعب بالقباءل العربية.

رد عليه بعض البريطانيين العارفين بأحوال العالم العربي بأنه مبالغ باوصافه وكذاب ومتزمت لصالح كاثوليكيته وانه لا يستقر على رأي وانه فوضوي حتى في وضع الطوابع على تقاريره، وانه ثرثار وقصير نظر ولا يفهم في السياسة و “أن لديه موهبة غير عادية في ان لا يتعلم!”.

عاش مارك سايكس طفولة بائسة لأب ثري خدع بالزواج من مراهقة منحرفة ادمنت الخمر ولعب القمار، رغم تقدمه في السن وصغرها ولكن تبين للاب ان هذه الزيجة اوقعته فيها والدة الزوجة وكان هدفها دفع ديون ابنتها للمرابين اليهود التي كانت تستدين منهم لتغطية خساراتها في لعب القمار، وحين زاد الأمر عن حده، أعلن في الصحف عن عدم مسؤوليته بدفع ديونها معلنا طلاقها، والذي لم “يثمر” سوى عن طفل واحد وهو بطل موضوعنا “مارك”.

وكما وقعت امه ضحية في أيدي المرابين اليهود وقع هو الآخر في ايديهم حين دخل عالم السياسة والجاسوسية فكان اكبر عون للحركة الصهيونية وكان ممن ساعدوا في اصدار وعد بلفور وحجز مكان لهم مقدما ضمن اتفاقية سايكس- بيكو.

بعد ثلاث سنوات من تقسيمه لبلاد العرب وانتقاصه من شعوبها وفي مؤتمر السلام في باريس ١٩١٩ لم يتبع أساليب النظافة العامة المتخذه للحد من انتشار الانفلونزا الاسبانية في الفندق الذي يقيم فيه في باريس، فاصيب بالوباء وقتله لينقل الى لندن في صندوق من رصاص عام ١٩١٩.

اثناء اعداد حفيده كريستوفر سايكس لكتاب يسرد حياة جده وضع عنوانا له ” الرجل الذي صنع الشرق الأوسط” لكن الناشر نصحه بتغيير العنوان إلى “الرجل الذي دمر الشرق الأوسط”!.

————

للمزيد:

IOR/L/PS/10/586 A انتفاضة عربية تقارير- مكتبة قطر الوطنية

Sykes, Mark. Dar ul-Islam (London 1904).

Leslie, Shane. Mark Sykes: His Life and Letters, (London,1923)