الأربعاء, ديسمبر 7, 2022
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استغلال جنسي لتلاميذ في الجزائر عبر “مخطط شيطاني” واتهام للمغرب

وجهت المحكمة تهما إلى 20 شخصا بينهما 2 من المغرب

كتب فهمي الورغمي
استغلال جنسي في الجزائر watanserb.com
استغلال جنسي في الجزائر
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وطن- على خلفية نشرها لتفاصيل قضية استغلال مجموعة من التلاميذ جنسيا عبر موقع “فيسبوك”، سلطت الشرطة الجزائرية الضوء على ما وصفته بـ”المخطط الشيطاني لهذه القضية التي نُسجت خيوطها في المغرب”، في بيان لها أثار غضبا وانتقادات واسعة لد رواد مواقع التواصل.

قضية الاستغلال الجنسي للأطفال في الجزائر

ونشرت السلطات الجزائرية، الأربعاء، تفاصيل قضية استغلال مجموعة من التلاميذ، جنسيا، عبر فيسبوك، في فيديو مصور تضمن شهادات للمتهمين في القضية، الذين ينشطون ضمن شبكة دولية.

وقالت: “ترقبوا تفاصيل المخطط الشيطاني لقضية الاستغلال الجنسي لأطفال الإبتدائي عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” الذي نسجت خيوطه إنطلاقا من المغرب، مدعوم بشهادات حية للضالعين في القضية”.

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هذا وتمكنت الشرطة الجزائرية، من تحديد هوية الأشخاص الضالعين وراء هذه الشبكة والمقدر عددهم 20 شخصا، بحسب ماأوردت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.

وتتراوح أعمار المتهمين بين 18 عاما و29 عاما، وقد كان من بينهم 11 مشرفا و7 أعضاء. بالاضافة إلى شخصين من المملكة المغربية، انتحلا هويات وهمية على أساس أنهما من الجزائر، كانوا يمارسون أنشطتهم الإجرامية في 14 ولاية جزائرية.

تفكيك شبكة استغلال جنسي في الجزائر

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وفي السياق، تم تقديم 16 شخصا مشتبه فيهم بالفعل، أمام القضاء الجزائري، بتهمة “محاولة النيل من الحياة الخاصة للأطفال عبر نشر وبث صور ونصوص من شأنها الإضرار بهم عبر موقع التواصل، وتحريض الغير على استغلالهم وإغرائهم في مسائل منافية للآداب والنظام العموميين”، وفقا لـ ذات المصدر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع القضية المثيرة للجدل، والتي كان ضحيتها أطفال قُصّر، مؤكدين على رفضهم لطريقة تعامل السلطات الجزائرية مع القضية.

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حيث انتقد البعض تسليط الشرطة الجزائرية الضوء في القضية على جنسية المتورطين من المغرب، عوضا عن تقديم تفاصيل كافية تخص الوضعية النفسية للضحايا.

وقال آخر إن بيان الشرطة الجزائرية فيه استهداف واضح للجانب المغربي.

هذا ويعيش النظام الجزائري والنظام المغربي منذ ما يقرب عن السنتين في إطار قطيعة دبلوماسية، فشلت الكثير من محاولات الوساطة غير الرسمية، في إنهائها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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