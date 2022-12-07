استغلال جنسي لتلاميذ في الجزائر عبر “مخطط شيطاني” واتهام للمغرب

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وطن- على خلفية نشرها لتفاصيل قضية استغلال مجموعة من التلاميذ جنسيا عبر موقع “فيسبوك”، سلطت الشرطة الجزائرية الضوء على ما وصفته بـ”المخطط الشيطاني لهذه القضية التي نُسجت خيوطها في المغرب”، في بيان لها أثار غضبا وانتقادات واسعة لد رواد مواقع التواصل.

قضية الاستغلال الجنسي للأطفال في الجزائر

ونشرت السلطات الجزائرية، الأربعاء، تفاصيل قضية استغلال مجموعة من التلاميذ، جنسيا، عبر فيسبوك، في فيديو مصور تضمن شهادات للمتهمين في القضية، الذين ينشطون ضمن شبكة دولية.

وقالت: “ترقبوا تفاصيل المخطط الشيطاني لقضية الاستغلال الجنسي لأطفال الإبتدائي عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” الذي نسجت خيوطه إنطلاقا من المغرب، مدعوم بشهادات حية للضالعين في القضية”.

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هذا وتمكنت الشرطة الجزائرية، من تحديد هوية الأشخاص الضالعين وراء هذه الشبكة والمقدر عددهم 20 شخصا، بحسب ماأوردت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.

من بينها شخصين من جنسية مغربية:

🔴#الأمن_الوطني يفكك شبكة إجرامية تحرض على الاستغلال الجنسي للأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/lTI0Oyzorl — الشرطة الجزائرية (@AlgeriePolice) December 6, 2022

وتتراوح أعمار المتهمين بين 18 عاما و29 عاما، وقد كان من بينهم 11 مشرفا و7 أعضاء. بالاضافة إلى شخصين من المملكة المغربية، انتحلا هويات وهمية على أساس أنهما من الجزائر، كانوا يمارسون أنشطتهم الإجرامية في 14 ولاية جزائرية.

تفكيك شبكة استغلال جنسي في الجزائر

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وفي السياق، تم تقديم 16 شخصا مشتبه فيهم بالفعل، أمام القضاء الجزائري، بتهمة “محاولة النيل من الحياة الخاصة للأطفال عبر نشر وبث صور ونصوص من شأنها الإضرار بهم عبر موقع التواصل، وتحريض الغير على استغلالهم وإغرائهم في مسائل منافية للآداب والنظام العموميين”، وفقا لـ ذات المصدر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع القضية المثيرة للجدل، والتي كان ضحيتها أطفال قُصّر، مؤكدين على رفضهم لطريقة تعامل السلطات الجزائرية مع القضية.

حيث انتقد البعض تسليط الشرطة الجزائرية الضوء في القضية على جنسية المتورطين من المغرب، عوضا عن تقديم تفاصيل كافية تخص الوضعية النفسية للضحايا.

لماذا لا يوجد المزيد من التفاصيل !! كيف للأولياء أن يعرفو أن ابناءهم وقعو ضحيتهم ولم يرد اسم الصفحات او الاعمال التي قامو بها — Free Guy 🇩🇿 (@AlgRebellious) December 6, 2022

وقال آخر إن بيان الشرطة الجزائرية فيه استهداف واضح للجانب المغربي.

الشرطة الجزائرية في خدمة النظام العسكري الجزائري تبحث عن عداءها للشعب المغربي — abdellah (@abdella35140270) December 6, 2022

هذا ويعيش النظام الجزائري والنظام المغربي منذ ما يقرب عن السنتين في إطار قطيعة دبلوماسية، فشلت الكثير من محاولات الوساطة غير الرسمية، في إنهائها.