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“إنه عجوز”.. شقيقة رونالدو تنفجر غضبا بسبب ما حدث مع أخيها الأسطورة

كريستيانو رونالدو استبعد من مباراة البرتغال مع سويسرا

كتب خالد الأحمد
إلما أفيرو watanserb.com
إلما أفيرو
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وطن- وجهت إلما أفيرو، شقيقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، انتقادات حادة لفرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، بسبب جلوس شقيقها على مقاعد البدلاء خلال مباراة سويسرا، مساء الثلاثاء.

استبعاد رونالدو بمثابة إهانة

واستبعد فرناندو سانتوس، قائد المنتخب البرتغالي رونالدو من التشكيل الأساسي خلال مواجهة سويسرا في دور الـ16 من كأس العالم.

وجاء هذا القرار كمفاجأة كبيرة على اعتبار أنه بدأ مباريات البرتغال في دور المجموعات ضد أوروغواي وغانا وكوريا الجنوبية، ووصفت إلما ما فعله المدرب مع شقيقها بأنه بمثابة “إهانة” له.

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ونشرت إلما أفيرو صورة عبر حسابها على “انستغرام” تظهر ردة فعل من أحد المشجعين الذي يوضح صدمته من مشاهدة كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء.

لتعلق قائلة أنها لا تعرف لماذا ترك سانتوس شقيقها البالغ من العمر 37 عامًا خارج التشكيلة الأساسية ، وأنها لا تستطيع فهم ذلك.

 

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مباراة خروج المغلوب

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وبد كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة البرتغال وسويسرا، لكن فريق فرناندو سانتوس تفوق في غيابه في فوزه المذهل وتألق جونكالو راموس في المقدمة وسجل ثلاثية في عرض مبهر.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها، إن رونالدو شوهد وهو يغادر الملعب بمفرده بينما احتفل زملاؤه بفوزهم على منتخب سويسرا 6/1 وشق الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات طريقه عبر النفق بعد صافرة النهاية.

إلما أفيرو
إلما أفيرو

وقالت شقيقته بسخرية :”نعم رونالدو ليس أبديًا ، نعم رونالدو لن يلعب إلى الأبد ، للأسف لا يسجل الأهداف الآن ، إنه عجوز ، البرتغال ليست بحاجة إلى رونالدو.”

وتصدّر جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء لصالح البرتغال عناوين الصحف في الفترة التي سبقت المباراة.

شقيقة رونالدو تُهاجم منتقدي الدون بألفاظ بذيئة

كريستيانو يهنىء فريقه

من جانبه، أبدى كريستيانو رونالدو سعادته بتأهل البرتغال لربع نهائي كأس العالم بعد الفوز على سويسرا.

رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كتب:”إنه يوم رائع للبرتغال”.

وأضاف: “عرض كبير من قبل فريق مليء بالمواهب والشباب، تهانينا لمنتخبنا الوطني، الحلم حي حتى النهاية، القوة للبرتغال”.

وبدوره اعترف فرناندو سانتوس بأنه “لم يعجبه” رد فعل رونالدو عندما تم استدعاؤه ضد كوريا الجنوبية.

يذكر أن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم قد تحددت بمواجهة البرازيل مع كرواتيا، الأرجنتين مع هولندا، المغرب مع البرتغال وإنجلترا مع فرنسا.

المصدرتويتر، صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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