“إنه عجوز”.. شقيقة رونالدو تنفجر غضبا بسبب ما حدث مع أخيها الأسطورة

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وطن- وجهت إلما أفيرو، شقيقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، انتقادات حادة لفرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، بسبب جلوس شقيقها على مقاعد البدلاء خلال مباراة سويسرا، مساء الثلاثاء.

استبعاد رونالدو بمثابة إهانة

واستبعد فرناندو سانتوس، قائد المنتخب البرتغالي رونالدو من التشكيل الأساسي خلال مواجهة سويسرا في دور الـ16 من كأس العالم.

وجاء هذا القرار كمفاجأة كبيرة على اعتبار أنه بدأ مباريات البرتغال في دور المجموعات ضد أوروغواي وغانا وكوريا الجنوبية، ووصفت إلما ما فعله المدرب مع شقيقها بأنه بمثابة “إهانة” له.

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ونشرت إلما أفيرو صورة عبر حسابها على “انستغرام” تظهر ردة فعل من أحد المشجعين الذي يوضح صدمته من مشاهدة كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء.

لتعلق قائلة أنها لا تعرف لماذا ترك سانتوس شقيقها البالغ من العمر 37 عامًا خارج التشكيلة الأساسية ، وأنها لا تستطيع فهم ذلك.

View this post on Instagram A post shared by Elma Aveiro (@elma_oficial)

مباراة خروج المغلوب

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وبد كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة البرتغال وسويسرا، لكن فريق فرناندو سانتوس تفوق في غيابه في فوزه المذهل وتألق جونكالو راموس في المقدمة وسجل ثلاثية في عرض مبهر.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها، إن رونالدو شوهد وهو يغادر الملعب بمفرده بينما احتفل زملاؤه بفوزهم على منتخب سويسرا 6/1 وشق الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات طريقه عبر النفق بعد صافرة النهاية.

وقالت شقيقته بسخرية :”نعم رونالدو ليس أبديًا ، نعم رونالدو لن يلعب إلى الأبد ، للأسف لا يسجل الأهداف الآن ، إنه عجوز ، البرتغال ليست بحاجة إلى رونالدو.”

وتصدّر جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء لصالح البرتغال عناوين الصحف في الفترة التي سبقت المباراة.

كريستيانو يهنىء فريقه

من جانبه، أبدى كريستيانو رونالدو سعادته بتأهل البرتغال لربع نهائي كأس العالم بعد الفوز على سويسرا.

رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كتب:”إنه يوم رائع للبرتغال”.

وأضاف: “عرض كبير من قبل فريق مليء بالمواهب والشباب، تهانينا لمنتخبنا الوطني، الحلم حي حتى النهاية، القوة للبرتغال”.

وبدوره اعترف فرناندو سانتوس بأنه “لم يعجبه” رد فعل رونالدو عندما تم استدعاؤه ضد كوريا الجنوبية.

يذكر أن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم قد تحددت بمواجهة البرازيل مع كرواتيا، الأرجنتين مع هولندا، المغرب مع البرتغال وإنجلترا مع فرنسا.