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أسباب إعفاء أمين عام مجلس التعاون نايف الحجرف من منصبه وأنباء عن إحالته للنيابة العامة!

الكويت ستحتفظ بالمنصب وتضارب الأنباء حول خليفة الحجرف

كتب سالم حنفي
إعفاء أمين عام مجلس التعاون الخليجي watanserb.com
إعفاء أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف من منصبه
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وطن – كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية نقلا عن مصادر مطلعة عن إعفاء أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الكويتي الجنسية، نايف الحجرف من منصبه، قبل إتمام ولايته.

وقالت الصحيفة إن إعفاء نايف الحجرف جاء بطلب من الكويت، مع احتفاظها بالمنصب، موضحة أن قرار الإعفاء سيتم تضمينه في بيان المجلس الأعلى الذي سيصدر يوم الجمعة.

من جانبها أفادت مصادر أخرى مطلعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن دولة الكويت تعمل حالياً على اختيار شخصية لشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بعد إعفاء نايف الحجرف من منصبه.

تضارب الأنباء حول خليفة نايف الحجرف

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وكشفت الصحيفة عن انباء تفيد بتعيين محمد الفارس أمينا عاما للمجلس خلفا للمعفي نايف الحجرف.

من جانبها، كشف صحيفة “سراة” الكويتية الإلكترونية، نقلا عن مصادر بأن الكويت تعتزم تعيين السفير ناصر المزين والذي يشغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون، خلفا للحجرف.

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وضج موقع التدوين المصغر “تويتر” بالتساؤلات حول أسباب إقالة نايف الحجرف من منصبه، في حين أشار البعض إلى أن الأمر متعلق بتورطه في قضية الصندوق الماليزي.

أنباء عن إحالته للنيابة العامة

من جانبه أشار حساب يحمل اسم “ويكيليكس” ويتابعه نحو 22 ألف متابع إلى أنه سيتم إحالة نايف الحجرف إلى النيابة العامة الكويتية ليخضع لتحقيقاتها.

من هو نايف الحجرف؟

وكان نايف الحجرف قد تسلم مهامه في أبريل/نيسان عام 2020، عقب انتهاء فترة الأمين العام السابق عبد اللطيف الزياني، حيث أصبح الكويتي الثاني الذي يتقلد نفس المنصب بعد عبدالله بشارة الذي تقلد المنصب خلال الفترة ما بين عامي 1981 و1993.

وعمل نايف الحجرف سابقا، نائباً لرئيس جامعة الخليج الخاصة للعلوم والتكنولوجيا في الكويت ورئيساً لقسم المحاسبة فيها ثم أصبح المنسق العام لكلية العلوم الإدارية بالجامعة نفسها عام 2000.

وتقلد منصب مستشار مالي في سوق الكويت للأوراق المالية في الفترة ما بين 2003 و2004.

وفي الفترة ما بين 2007 و2008، أصبح مستشاراً مالياً في المشروعات المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط الكويتية.

ترأس شركة مملوكة للإمارات

وتسلم رئاسة شركة أبو ظبي الأولى للتطوير العقاري عام 2009، وإدارة بنك الكويت والبحرين في البحرين وشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري.

وعُين في عام 2010 في المجلس الأعلى للبترول (المنظمة التي تدير السياسة النفطية للكويت)، كما عمل في الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصناديق السيادية للكويت في الخارج ونال العضوية في مجلسي إدارتهما.

وأصبح وزيراً للتربية والتعليم العالي بالحكومة الكويتية في عام 2012، وفي 2014 شغل منصب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ومديرها التنفيذي.

وفي عام 2016، أعيد اختياره وزيراً للتربية والتعليم العالي، وبعدها بعام واحد أصبح وزيراً للمالية.

وكان نايف الحجرف قد قدم استقالته من منصب وزير المالية في نوفمبر/ تشرين الثاني2019 لتعلن الحكومة الكويتية لاحقاً عن ترشيحه لشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

المصدرعكاظ + الجريدة + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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