لا يصدق.. هذا هو الفندق الذي تقيم فيه جورجينا رودريغيز في قطر!(شاهد)

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وطن– قبل أسبوع فقط، نشرت الصحافة عدة قصص إخبارية افترضت توتراً في العلاقة بين كريستيانو رونالدو وجورجينا.

جاء ذلك بسبب غيابها عن مباريات دور المجموعات بكأس العالم في قطر، إلا أنّ عارضة الأزياء وضعت حدّاً للشائعات، من خلال توضيح لمتابعيها عبر حسابها على انستجرام، أنها كانت بصدد الانتهاء من تصوير الموسم الثاني من فيلمها الوثائقي: “أنا جورجينا”.

وأكدت جورجينا، أنها ستسافر إلى قطر بمجرد الانتهاء من عملها.

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وجاءت تلك اللحظة بالفعل. كما أظهرت جورجينا على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

فإن عارضة الأزياء أصبحت بالفعل في الدوحة مع أطفالها الخمسة، كريستيانو جونيور، وإيفا، وماتيو، وألانا مارتينا، والطفل بيلا إزميرالدا. وذلك لدعم كريستيانو في الجولات التأهيلية للمنافسة الرياضية.

أحد طرق تحقيق هذا الهدف والحصول على كل الطاقة الممكنة، هو استقرارهم في أحد أفضل الفنادق في المدينة ويتمتعون بأكثر الخطط تميزًا.

الإقامة الفاخرة الخاصة بك

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تمّ تكييف فندق ومنتجع The Chedi Katara الشهير، الذي افتتح أبوابه قبل شهر واحد فقط. بما في ذلك جميع وسائل الراحة الممكنة، واحدة من 32 فيلا ملكية فاخرة لتلبية احتياجات جورجينا.

من الغريب أنّ البقية مشغولون بأحبائهم المقربين من الفريق الإسباني. علاوةً على ذلك، ستكون أليس كامبيلو، زوجة ألفارو موراتا، وأطفالهم الثلاثة من جيران عائلة Bicho.

يقع المبنى الحديث في حي كتارا الثقافي الراقي، ويتميز بحدائقه الرائعة ومناطقه الخضراء، التي تتخللها الأشكال المعمارية الأكثر شهرة للثقافة العربية.

كما أوضحوا على موقعهم على الإنترنت،”إنه يعكس الديناميكية المذهلة للبلاد مع تكريم تاريخها. من الانطباعات الأولى لساحة الفناء الرائعة المستوحاة من المغول”.

يُعدّ The Chedi Katara بتجربة فريدة من نوعها، لجميع مَن يدخلون أروقة الأعمدة الرائعة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي أيضًا على شاطئ خاص وخدمة شخصية والعديد من المطاعم. والتي تتميز قوائمها بعروض الطهي من جميع أنحاء العالم، ومجموعة واسعة من المشروبات غير الكحولية.

تحدّي قوانين قطر

من المزايا الأخرى لهذا السكن، هو أنّ مناطقه الحصرية تسمح بالهروب قليلاً من اللوائح الصارمة لدولة قطر.

على سبيل المثال، تمكّنت جورجينا من ارتداء بيكيني صغير أخضر بحرية، وذلك بفضل الاستمتاع بالشاطئ الخاص. حيث انتهزت الفرصة لأخذ حمام شمس وتقوية سمرة بشرتها.

من خلال انستجرام الخاص بها، أرادت جورجينا أن تشارك مع متابعيها حكاية ممتعة حول هذه الخطة العائلية.

سقطت عارضة الأزياء نائمة على الرمال والصغار، الذين لم يفهموا ما كان يحدث لأمهم. للأسف أصيبوا بخوف كبير حتى تمكنوا من إيقاظها.

أهواء الصغار

كريستيانو جونيور، إيفا، ماتيو، ألانا مارتينا، والطفل بيلا إزميرالدا، هم من أبطال إقامتهم في الدوحة. لدى وصولهم إلى فندق ومنتجع تشيدي كتارا، تلقى الأطفال كعكتين ضخمتين تبرزان وجوه والديهم، وعدداً لا يحصى من حلويات كيندر.

اجتماع النخبة

إلى جانب المتعة العادية، أرادت جورجينا رودريغيز، المنخرطة بشدة في التضامن والعمل الاجتماعي، الاستفادة من زيارتها إلى قطر لمواصلة الدفاع عن بعض قيمها الرئيسية.

خلال المباراة بين البرتغال وكوريا الجنوبية، التقت عشيقة كريستيانو رونالدو في منطقة الجزاء مع شيخة قطر السابقة، موزة بنت ناصر المسند، أقوى سيدة أعمال في البلاد، وشاركت بشكل كبير في التعليم.

لم تلتقِ النبيلة العربية بملوك إسبانيا فحسب؛ بل أدرجتها مجلة “فوربس” هذا العام في قائمتها لأكثر الشخصيات النسائية تأثيراً في العالم.

ليس من المستغرَب أن يتمّ تعيين خريجة علم الاجتماع، الحاصلة على العديد من درجات الماجستير من مختلف الجامعات الأمريكية، في عام 2003 من قبل اليونسكو كمبعوث خاص لتحسين إمكانية الوصول إلى التعليم في جميع أنحاء العالم.

شغف بالموضة

أخيرًا، لم تستطع جورجينا التخلي عن الاستمتاع بشغفها الأكبر، وهو: الموضة.

لهذا السبب، حضرت معرض “Forever Valentino” الذي أقيم في مركز الدوحة للتصميم والابتكار. ويحتوي على 200 قطعة ملابس حصرية، بهدف تكريم مسيرة المصمم الإيطالي الشهير.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

بهذه الطريقة، وبعد رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد ، يمكن أن تعتاد جورجينا على ما يمكن أن يكون وطنها الجديد. حيث إن هناك معلومات متنوعة تقدّمها وسائل الإعلام الرياضية، التي تضع مستقبل البرتغالي في فريق عربي.