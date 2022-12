- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر، الثلاثاء، في ختام منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر، على أرض ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

وستذاع مباراة البرتغال وسويسرا كالعادة، على قنوات (بين سبورت ماكس) و (الكأس) القطريتين الناقلتين لأحداث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

ونرفق لكم متابعو (وطن) في أرجاء المعمورة، روابط مشاهدة مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر اليوم يلا شوت، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

- Advertisement -

وسيعلق على أحداث مباراة البرتغال وسويسرا، في ختام دور ال16 كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق الجزائري المخضرم حفيظ دراجي.

فيما سيعلق على المباراة على قنوات (الكأس)، المعلق السعودي سمير المعيرفي.

- Advertisement -

كما وستنطلق المباراة بين البرتغال وسويسرا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والسعودية.

وبتوقيت القدس الشريف وجهورية مصر، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً، أما بتوقيت الإمارات وعمان فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة بين كلا المنتخبين في البطولة العالمية.

وكان منتخب البرتغال (الملاحون)، قد تلقى الخسارة في ختام منافسات دور المجموعات رغم صدارة مجموعته الثامنة، أمام كوريا الجنوبية بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، قبل أن يودع الأخير البطولة من دور ال16، بعد الخسارة البرازيل برباعية ثمينة مقابل هدف.

3 – Switzerland are the first team on record (1966 onwards) to attempt 3+ shots in the first minute of a World Cup game. Fast. #SERSWI #WorldcupQatar2022 pic.twitter.com/pgy4mYO5O6

— OptaJean (@OptaJean) December 2, 2022