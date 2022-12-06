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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر اليوم يلا شوت

ختام منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر watanserb.com
مشاهدة مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر اليوم يلا شوت
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وطن- مشاهدة مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر، الثلاثاء، في ختام منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر، على أرض ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

وستذاع مباراة البرتغال وسويسرا كالعادة، على قنوات (بين سبورت ماكس) و (الكأس) القطريتين الناقلتين لأحداث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

مشاهدة مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر

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معلق مباراة البرتغال وسويسرا اليوم

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وسيعلق على أحداث مباراة البرتغال وسويسرا، في ختام دور ال16 كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق الجزائري المخضرم حفيظ دراجي.

فيما سيعلق على المباراة على قنوات (الكأس)، المعلق السعودي سمير المعيرفي.

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توقيت مباراة البرتغال أمام سويسرا

كما وستنطلق المباراة بين البرتغال وسويسرا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والسعودية.

وبتوقيت القدس الشريف وجهورية مصر، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً، أما بتوقيت الإمارات وعمان فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة بين كلا المنتخبين في البطولة العالمية.

وكان منتخب البرتغال (الملاحون)، قد تلقى الخسارة في ختام منافسات دور المجموعات رغم صدارة مجموعته الثامنة، أمام كوريا الجنوبية بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، قبل أن يودع الأخير البطولة من دور ال16، بعد الخسارة البرازيل برباعية ثمينة مقابل هدف.

فيما تأهل المنتخب المنافس سويسرا (الساعات)، إلى دور ال16، على حساب صربيا، عقب الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين الأسبوع القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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