مدرعة تركية تدهس مسنة سورية وحفيدتها.. شاهد لحظة خروجها تحت حماية تحرير الشام

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وطن – أثيرت حالة من الغضب والصدمة في سوريا، بعدما لقيت سيدة وحفيدتها مصرعهما، دهسا تحت عجلات مدرعة تركية.

ودهست المدرعة التركية دهست سيدة مسنة وطفلا في بلدة الأتارب غرب حلب شمال البلاد، ما فجر احتجاجات للأهالي هناك.

وتوفيت السيدة رحمة علي نجار وحفيدتها الطفلة غنى سعيد، بعد دهسهما من قبل مدرعة تركية أثناء مرور رتل عسكري في مدينة الأتارب غرب حلب، وفق موقع “ايزدينا“.

دهست مدرعة تركية، مسنة (70 عاماً) وحفيدتها (7 أعوام) عن طريق الخطأ، في مدينة #الأتارب بريف #حلب الغربي شمال #سوريا، في أثناء محاولة المدرعة الرجوع من الطريق الرئيس لأنه مغلق بسبب الحفريات، والالتفاف بطريق فرعي.

وشهدت مدينة الأتارب حالة غضب واحتقان من الأهالي.#الشرق_سوريا pic.twitter.com/lM6l36P8ch — الشرق للأخبار – سوريا (@AsharqNewsSYR) December 6, 2022

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وفاة المسنة وحفيدتها وغضب عارم

وقالت مصادر سورية إن السيدة والطفلة فقدتا حياتهما على الفور، وسط حالة غضب من قبل سكان المدينة الذين حاصروا الرتل داخل المدينة ورشقوه بالحجارة.

وقالت مصادر محلية إن السكان رشقوا المركبات بالحجارة أثناء سيرهما ببطء في البلدة الواقعة على بعد حوالي 16 كيلومترا من الحدود التركية، ورددوا هتافات ضد ما سموه “الاحتلال التركي”.

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وتدخل عناصر ومسلحون يتبعون لهيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقاً” بين السكان والرتل، ورافقوا الرتل إلى مخفر المدينة التابع لها.

توفيت طفلة وجدتها جراء دهسهما من قبل مدرعة عسكرية تركية في مدينة #الأتارب بريف حلب الغربي. حالة من الاحتقان شهدتها مدينة الأتارب على خلفية الحادثة، حيث قام الأهالي برشق مدرعات الاحتلال التركي بالحجارة، مطالبين بطردها من المدينة. pic.twitter.com/goZ9jkXc8N — التغريدة السورية (@TheSyrianTweet) December 6, 2022

وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، ففي الثالث من نوفمبر الماضي دهست مدرعة تركية الطفلة نارنج سليمان الحافظ (9 سنوات) دون أن تقوم بإسعافها، في بلدة تل حلف، 5 كيلو مترات غربي مدينة سري كانيه / رأس العين.

وفي 20 يونيو الماضي، لقي رشيد محك المعروف بلقب “أبو صبحي” مصرعه، جراء دهسه من قِبل عربة عسكرية تركية، في سوق بلدة راجو، 26 كيلو مترا شمال غربي مدينة عفرين.

وفي 29 مارس الماضي، فقدت الطفلة آية ديبو دك (9 أعوام) حياتها، جراء دهسها من قبل عربة عسكرية تابعة للقوات التركية على أطراف مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

وكانت مدرعة عسكرية تركية قد دهست الطفلة سيما مصطفى نبهان (6 أعوام) في 10 مايو 2021، أثناء تواجدها على الطريق قرب بلدة النيرب، 12 كيلو مترا جنوب شرق مدينة إدلب.

كما فقد رجل من نازحي ريف حماة الغربي حياته منتصف شهر مارس 2021، جراء دهسه من قبل مدرعة تركية قرب قرية كفرلوسين شمالي إدلب.

يُشار إلى أن اتهام تركيا بالتسبب في حوادث الدهس هذه، نقلتها وسائل إعلام محلية، ولم يتسنَ لـ”وطن” التأكد من مصدر مستقل.

وتتوغل القوات التركي ومنذ عام 2017، تتوغل داخل المناطق التي احتلتها في حلب وإدلب، وترسل الأرتال والجنود العسكريين إلى المحافظات بشكل دوري، كما أنشأت عشرات المقار والنقاط العسكرية في تلك المناطق.

وتقول أنقرة إن عملياتها في الشمال السوري هي بمثابة دفاع عن أمنها القومي ردا على ما تقول إنها تهديدات يُشكلها حزب العمال الكردستاني الذي تُصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.