لتجنّب أمراض القلب والأوعية الدموية..5 أطعمة يجب حذفها تمامًا من نظامك الغذائي

وطن-يعد اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن أحد العوامل الرئيسية للبقاء بصحة جيدة، وخاصة للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب ما نقلته مجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول للوفاة في العالم، وفق ما أفادت به منظمة الصحة العالمية (WHO) على موقعها على الإنترنت. ومع ذلك، سيكون من الممكن تجنّب هذه المخاطر من خلال الإقلاع عن عادات الأكل السيئة.

النظام الغذائي السيئ يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن استهلاك النيكوتين بشكل كبير ونقص النشاط البدني، يسببان أمراض القلب، ولكن لا ننسى أيضًا أن النظام الغذائي السيئ يلعب دورًا مهما في ظهور هذه الأمراض. وفي الواقع، فإن استهلاك المنتجات الدهنية جدًا أو المالحة جدًا أو الحلوة جدًا سيكون له عواقب وخيمة على صحتنا.

ولتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، توصي منظمة الصحة العالمية بالتالي: “تقليل تناول الملح في نظامك الغذائي و تناول الفواكه والخضروات. ولكن يجب أيضًا تجنب بعض الأطعمة”.

وفيما يلي خمسة أطعمة يجب تجنبها، حسبما ما أوضحته الدكتورة إليزابيث كلوداس، أخصائية أمراض القلب ومؤسس شركة Step One Foods، في مقابلة مع CNBC.

شاركت الأخصائية قائمة من خمسة منتجات للحد منها، بالإضافة إلى ذكر البدائل التي تنصح بها للعناية بقلبك، و

أمراض القلب والأوعية الدموية: إليك خمسة أطعمة يجب تجنبها لحماية قلبك

الخبز

أولاً، يجب الحرص على عدم الإفراط في تناول الخبز، لأن هذا الطعام يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم. يمكن أن يؤدي الاستهلاك المرتفع إلى “ارتفاع ضغط الدم”، وهو أحد عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. لذا تدعوكم الدكتورة إليزابيث كلوداس إلى اللجوء إلى شرائح خبز القمح الكامل التي تحتوي على الحد الأقصى من البذور.

المارغرين

كن حذرا، المارغرين ليس بالضرورة البديل المثالي للزبدة! في الواقع، غالبًا ما يتم صنع تلك الموجودة في محلات السوبر ماركت بزيت النخيل. تحذر طبيبة القلب من أن هذا المكون يحتوي على “كميات عالية من الدهون المشبعة التي قد تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم”. لذلك، من الأفضل استهلاك المارغرين المصنوع من زيت الزيتون أو حتى زيت بذور الكتان.

حليب منزوع الدسم

تعتبر معظم منتجات الألبان “مصادر مهمة للأحماض الدهنية المشبعة”، لكن، المشروبات النباتية، مثل حليب اللوز أو حليب الصويا، يمكن أن تحل محلها، لأنها “غنية بالدهون غير المشبعة المفيدة للقلب”. ثم لا يقتصر وجود الكالسيوم في الحليب فحسب، بل هو متوفر في مجموعة متنوعة من الأطعمة الأخرى، بدءًا من البروكلي إلى البرتقال إلى السلمون.

المشروبات الغازية “الدايت”

تصرّ الدكتورة إليزابيث كلوداس، على أن المشروبات الغازية ضارة بصحتك، كما أن بدائلها الغذائية التي تعتبر دون سكر ليست أفضل، حيث أنها غنية بالمُحليات الصناعية الخطيرة على صحة الإنسان، ناهيك بأنها يمكن أن “تؤثر على إنتاج البروتينات المهمة التي تحمينا من السمنة ومرض السكري. لذلك من الأفضل شرب الشاي (الأسود أو الأخضر) أو الماء بأوراق النعناع.

الجرانول

أخيرًا، تود طبيب القلب التحذير من منتج يبدو صحيًا نسبيًا: وهو الجرانولا. ووفقًا لها ، فإن الكثير منها محمّل بالسكريات المضافة والمحليات الصناعية والمكونات الأخرى التي تؤدي إلى نتائج عكسية، مثل زيت النخيل. إذًا ماذا نأكل بدلاً من ذلك؟ دقيق الشوفان مع الفواكه الطازجة و / أو المجففة على الإفطار، والمكسرات النيئة كوجبة خفيفة!