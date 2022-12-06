الثلاثاء, ديسمبر 6, 2022
الرئيسيةالهدهدقناة جزائرية فجرت غضب المغاربة بما فعلته بعد فوز المغرب (شاهد)
الهدهد

قناة جزائرية فجرت غضب المغاربة بما فعلته بعد فوز المغرب (شاهد)

قناة الجزائر الدولية تستفز أسود الأطلس

كتب باسل النجار
قناة جزائرية فجرت غضب المغاربة watanserb.com
قناة جزائرية فجرت غضب المغاربة
- Advertisement -

وطن- وسط احتفالات مغربية وعربية بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، قررت قناة “الجزائر الدولية“، وهي وسيلة إعلام شبه رسمية، السباحة عكس تيار الإنجار العربي.

حيث نشرت خبرا عبر حسابها على تويتر، أكدت فيه خروج المنتخب الإسباني من كأس العالم، وأشارت في خاتمته بكلمة وحيدة أن خروج إسبانيا كان بسبب المغرب.

قناة جزائرية لا تتحدث عن فوز المنتخب المغربي

لم تذكر قناة الجزائر الدولية، في الخبر الذي شاركت تفاصليه عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، فوز المنتخب المغربي، بأي طريقة.

- Advertisement -

واكتفت بقولها إن “إسبانيا تخفق في الوصول إلى دور ربع النهائي من المونديال بعد خسارتها بركلات الترجيح أمام المغرب”، في تغريدة وجهت ضدها موجة سخرية وانتقادات واسعة.

وفي هذا السياق علق الصحفي “محمد واموسي” على ما كتبته وسيلة الإعلام الجزائرية، بكل سخرية بنبرة يشوبها الانتقاد: “وصلوا للقاع”، على حد تعبيره.

- Advertisement -

فيما دعا الناشط “مهدي الخلفي”، إلى ضرورة الابتعاد عن كل مصادر الفتنة بين الشعبين المغربي و الجزائري، منتقدا التعامل الذي وصفه بالمثير للفتنة فيما يتعلق بفوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني.

مواقع التواصل بين السخرية والانتقاد

وكتب يقول: “ألف الف مبروك لخاوتنا المغاربة والفرحة من القلب للقلب اخوكم جزائري خلونا من الفتنة ارتقو ارتقو اكرمكم الله ارجوكم نحن اخوة”.

وقال آخر: “حتى العنوان مليئ بالحقد والكراهية للمغاربة والمملكة المغربية… عوض أن يكون عنونانكم: “تأهل المغرب بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح”.

وأضاف ناشط جزائري مستنكرا تصرف القناة: “كجزائري لا يشرفني هذا العنوان، ومن كتبه يشوه صورة الجزائري أمام العالم العربي لا أكثر، ألف مبروك للمغرب إنجازه التاريخي”.

يشار إلى أن المنتخب المغربي قد تأهل، بعد فوز مُستحق وتاريخي على المنتخب الإسباني، إلى ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.

وتألق حارس عرين أسود الأطلس “ياسين بونو” خلال هذه المواجهة التاريخية، حيث تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه طيلة 120 دقيقة.

“بونو” صانع الفرحة العربية.. سد المغرب المرعب ومروض ثيران إسبانيا

ثم استطاع بكل حرفية من حرمان الماتادور الإسباني من ركلتي جزاء، الأمر الذي زاد من حظوظ المنتخب المغربي في الفوز.

ونجح أسود الأطلس، في سابقة عربية، في الظفر ببطاقة التأهل إلى دور الربع النهائي من كأس العالم قطر 2022، بعد فوز ثمين ومستحق على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي، السبت، نظيره البرتغالي في المباراة الحاسمة بدور الـ8.

وتأمل الجماهير المغربية والعربية أن ينجح “أسود الأطلس” في تحقيق إنجاز جديد والصعود للمربع الذهبي.

المصدرتويتر، قناة الجزائر الدولية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

خديجة بن قنة تشارك المغاربة فرحتهم بفيديو من قلب الجزائر

الهدهد

والدة أشرف حكيمي استدعته إلى المدرجات وهذا ما فعلته (فيديو)

تقارير

“بونو” صانع الفرحة العربية.. سد المغرب المرعب ومروض ثيران إسبانيا

مونديال قطر 2022

سجل يا تاريخ .. المنتخب المغربي إلى دور ال8 بعد إقصاء إسبانيا بركلات الترجيح (شاهد)

الهدهد

مبابي يفاجئ أشرف حكيمي في مقر إقامة المنتخب المغربي (فيديو)

الهدهد

أمير قطر أمر بتوزيع تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا بالمجان على المغاربة

الهدهد

المغرب على صفيح ساخن.. تظاهرات حاشدة تحت شعار “إسقاط الاستبداد”

الهدهد

“الكمبيوتر الخارق” توقع نتائج كأس العالم.. ما كشفه صادم للمغرب وحدد البطل

الهدهد

هدف حكيم زياش في مرمى المنتخب الكندي يتسبب في طرد معلق تركي..لماذا؟! (شاهد)

مونديال قطر 2022

خلفية هاتف نيمار تلفت أنظار العالم .. ما الصورة التي وضعها في قطر!؟

مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب المغربي ضد إسبانيا في مونديال قطر

الهدهد

تغريدة تصف إسرائيل بالعظمى من ناشط مغربي تثير الغضب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد ما فعله حسن شحاتة وأحمد حسن عند رؤيتهما أمير قطر

خديجة بن قنة تشارك المغاربة فرحتهم بفيديو من قلب الجزائر

مهرجان من الأهداف .. البرتغال تكتسح سويسرا بسداسية وتتأهل إلى دور ال8 (شاهد)

فضائح “باكنغهام” تخرج للعلن..ما فعله هاري وميغان سرا فجر غضب تشارلز

والدة أشرف حكيمي استدعته إلى المدرجات وهذا ما فعلته (فيديو)

“عرين الأسود” تعلن رفع حالة الاستنفار القصوى وتعد بمفاجآت

(شاهد) .. احتفال وليد الركراكي الهستيري بعد قيادة أسود الأطلس إلى دور ال8

آمبر هيرد تفاجئ جوني ديب بتحرك رسمي يخص قضيتهما

جورجينا صديقة رونالدو تلفت الأنظار بما فعلته في صحراء قطر

فيديو وثق ردة فعل أمير قطر بعد ركلة أشرف حكيمي الحاسمة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC