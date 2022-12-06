قناة جزائرية فجرت غضب المغاربة بما فعلته بعد فوز المغرب (شاهد)

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وطن- وسط احتفالات مغربية وعربية بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، قررت قناة “الجزائر الدولية“، وهي وسيلة إعلام شبه رسمية، السباحة عكس تيار الإنجار العربي.

حيث نشرت خبرا عبر حسابها على تويتر، أكدت فيه خروج المنتخب الإسباني من كأس العالم، وأشارت في خاتمته بكلمة وحيدة أن خروج إسبانيا كان بسبب المغرب.

قناة جزائرية لا تتحدث عن فوز المنتخب المغربي

لم تذكر قناة الجزائر الدولية، في الخبر الذي شاركت تفاصليه عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، فوز المنتخب المغربي، بأي طريقة.

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واكتفت بقولها إن “إسبانيا تخفق في الوصول إلى دور ربع النهائي من المونديال بعد خسارتها بركلات الترجيح أمام المغرب”، في تغريدة وجهت ضدها موجة سخرية وانتقادات واسعة.

وفي هذا السياق علق الصحفي “محمد واموسي” على ما كتبته وسيلة الإعلام الجزائرية، بكل سخرية بنبرة يشوبها الانتقاد: “وصلوا للقاع”، على حد تعبيره.

⛔️ وصلوا للقاع pic.twitter.com/o0J2xAUtVN — Mohamed Ouamoussi محمد واموسي (@ouamoussi) December 6, 2022

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فيما دعا الناشط “مهدي الخلفي”، إلى ضرورة الابتعاد عن كل مصادر الفتنة بين الشعبين المغربي و الجزائري، منتقدا التعامل الذي وصفه بالمثير للفتنة فيما يتعلق بفوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني.

مواقع التواصل بين السخرية والانتقاد

وكتب يقول: “ألف الف مبروك لخاوتنا المغاربة والفرحة من القلب للقلب اخوكم جزائري خلونا من الفتنة ارتقو ارتقو اكرمكم الله ارجوكم نحن اخوة”.

الف الف مبروك لخاوتنا المغاربة و الفرحة من القلب للقلب اخوكم جزائري 🇩🇿🇩🇿🇲🇦🇲🇦😘😘 خلونا من الفتنة ارتقو ارتقو اكرمكم الله ارجوكم نحن اخوة — Mehdi Khalfi (@MehdiKhalfi5) December 6, 2022

وقال آخر: “حتى العنوان مليئ بالحقد والكراهية للمغاربة والمملكة المغربية… عوض أن يكون عنونانكم: “تأهل المغرب بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح”.

وأضاف ناشط جزائري مستنكرا تصرف القناة: “كجزائري لا يشرفني هذا العنوان، ومن كتبه يشوه صورة الجزائري أمام العالم العربي لا أكثر، ألف مبروك للمغرب إنجازه التاريخي”.

كجزائري لا يشرفني هذا العنوان، ومن كتبه يشوه صورة الجزائري أمام العالم العربي لا أكثر، ألف مبروك للمغرب إنجازه التاريخي. — Abdelaziz BOUHLAS (@AzizBOUHLAS) December 6, 2022

يشار إلى أن المنتخب المغربي قد تأهل، بعد فوز مُستحق وتاريخي على المنتخب الإسباني، إلى ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.

وتألق حارس عرين أسود الأطلس “ياسين بونو” خلال هذه المواجهة التاريخية، حيث تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه طيلة 120 دقيقة.

ثم استطاع بكل حرفية من حرمان الماتادور الإسباني من ركلتي جزاء، الأمر الذي زاد من حظوظ المنتخب المغربي في الفوز.

ونجح أسود الأطلس، في سابقة عربية، في الظفر ببطاقة التأهل إلى دور الربع النهائي من كأس العالم قطر 2022، بعد فوز ثمين ومستحق على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي، السبت، نظيره البرتغالي في المباراة الحاسمة بدور الـ8.

وتأمل الجماهير المغربية والعربية أن ينجح “أسود الأطلس” في تحقيق إنجاز جديد والصعود للمربع الذهبي.