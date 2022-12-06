الثلاثاء, ديسمبر 6, 2022
الرئيسيةالهدهدفيديو وثق ردة فعل أمير قطر بعد ركلة أشرف حكيمي الحاسمة
الهدهد

فيديو وثق ردة فعل أمير قطر بعد ركلة أشرف حكيمي الحاسمة

الشيخ تميم توشح علم المغرب بعد تخطي إسبانيا

كتب فهمي الورغمي
أمير قطر watanserb.com
أمير قطر
- Advertisement -

وطن- في سعادة غامرة، احتفل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بترشح المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، بعد فوزه المُستحق على نظيره المنتخب الإسباني في مواجهة دارت بينهما قبل قليل على استاد المدينة التعليمية.

أمير قطر يحتفل مع أسود الأطلس

ووثق فيديو متداول ردة فعل الشيخ تميم لحظة فوز المنتخب المغربي، حيث قفز أمير قطر من مقعده على المنصة الشرفية، ليشارك آلاف المشجعين المغاربة والعرب فرحة الانتصار التاريخي لأسود الأطلس.

- Advertisement -

وتوشح أمير قطر العلم المغربي في إشادة واضحة بالجهود الكبيرة التي بذلها أبناء الركراكي في مواجهة الثيران الإسبانية.

وأظهرت مقاطع أخرى تفاعل “آل ثاني” مع الحدث التاريخي الذي أدخل الفرحة والسرور على كل العرب، وظهر في عدة لقطات يرفع العلم المغربي ويحيي جمهور المغرب.

- Advertisement -

وهذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها حاكم قطر، الدولة الخليجية التي تستضيف كأس العالم2022، عن سعادته بفوز المنتخب المغربي، وباقي المنتخبات العربية المشاركة في هذه النسخة المونديالة.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو، مظاهر الفرح على أمير قطر الذي كان يجلس على منصة ملعب ستاد المدينة التعليمية بالدوحة بعد تأهل أسود الأطلس.

وكان فوز المنتخب المغربي قد أشعل الشارع المغربي خاصة والعربي على العموم، حماسا وسعادة.

سعادة ترجمت على السوشيال ميديا التي تصدر فيها وسم “ياسين بونو” و”المغرب” نتائج محركات البحث في دقائق قليلة.

المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم 2022

يذكر أن المغرب هو أول منتخب عربي يصل إلى ربع النهائي و رابع منتخب أفريقي، بعد الكاميرون عام 1990، والسنغال عام 2002، وغانا عام 2010.

ولعب ياسين بونو دوراً كبيراً بركلات الترجيح إذ تصدى لركلتي كارلوس سولير وسيرجيو بوسكيتس، في حين قدم أسود الأطلس أجمعين صموداً أسطورياً طوال الدقائق الـ120.

تواضع أمير قطر في مدرجات المونديال يلفت الأنظار

وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، السعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقاً.

وضرب المغرب موعداً في ربع النهائي، السبت، المقبل على ملعب “الثمامة” مع البرتغال أو سويسرا اللتين تلتقيان لاحقا على ستاد لوسيل.

وتابع المنتخب المغربي نتائجه الرائعة في النسخة الحالية وحافظ على سجله خالياً من الخسارة.

كما أن شباكه اهتزت مرة واحدة عندما تغلب على كندا 2-1 في الجولة الثالثة الأخيرة التي ضمنت له التأهل إلى ثمن النهائي للمرة الثانية بعد الأولى منذ عام 1986.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

جورجينا صديقة رونالدو تلفت الأنظار بما فعلته في صحراء قطر

تقارير

“بونو” صانع الفرحة العربية.. سد المغرب المرعب ومروض ثيران إسبانيا

الهدهد

الشيخ تميم يقود سيارة رفقة محمد بن زايد.. كيف علق الخليجيون؟

الهدهد

صامويل إيتو يعتدي على صحفي جزائري في قطر.. ركله في رأسه وأسقطه أرضاً(شاهد)

الهدهد

مبابي يفاجئ أشرف حكيمي في مقر إقامة المنتخب المغربي (فيديو)

الهدهد

أمير قطر أمر بتوزيع تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا بالمجان على المغاربة

الهدهد

ما وراء زيارة محمد بن زايد لقطر.. بداية صفحة جديدة أم ماذا؟

حياتنا

ايفانا نول لا تتوقف عن التعري في قطر وتتحدى الجميع بإطلالة جديدة

الهدهد

“الكمبيوتر الخارق” توقع نتائج كأس العالم.. ما كشفه صادم للمغرب وحدد البطل

الهدهد

رئيس الوزراء البريطاني: نرفع القبعة لقطر

الهدهد

مشجع إنجليزي يصدم مراسلاً إسرائيلياً ويهتف لفلسطين على الهواء مباشرة(شاهد)

حياتنا

نجمة أفلام إباحية في مدرجات المونديال في قطر!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جورجينا صديقة رونالدو تلفت الأنظار بما فعلته في صحراء قطر

كلاب ليدي غاغا تقود أمريكيا للسجن 21 عاما

“بونو” صانع الفرحة العربية.. سد المغرب المرعب ومروض ثيران إسبانيا

سجل يا تاريخ .. المنتخب المغربي إلى دور ال8 بعد إقصاء إسبانيا بركلات الترجيح (شاهد)

فيديو لمشجعات برازيليات من الدوحة سيفجر غضب إسرائيل

“سيسي 60”.. مصر تكشف عن سلاح جديد سيدخل الخدمة قريبا

شباب ميدل بيست تجمهروا حول فتاة فاجئتهم برقصة مثيرة

جمجمة “مرصعة بالجواهر” تعود لزعيم عربي للبيع في مزاد علني

سقوط أكبر شبكة “دعارة مثلية” بالكويت.. خدمات جنسية شاذة والحساب بالساعة

توقعات سعر الذهب في مصر بعد الارتفاع الجنوني ووقف التسعير

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC