فيديو وثق ردة فعل أمير قطر بعد ركلة أشرف حكيمي الحاسمة

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وطن- في سعادة غامرة، احتفل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بترشح المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، بعد فوزه المُستحق على نظيره المنتخب الإسباني في مواجهة دارت بينهما قبل قليل على استاد المدينة التعليمية.

أمير قطر يحتفل مع أسود الأطلس

ووثق فيديو متداول ردة فعل الشيخ تميم لحظة فوز المنتخب المغربي، حيث قفز أمير قطر من مقعده على المنصة الشرفية، ليشارك آلاف المشجعين المغاربة والعرب فرحة الانتصار التاريخي لأسود الأطلس.

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وتوشح أمير قطر العلم المغربي في إشادة واضحة بالجهود الكبيرة التي بذلها أبناء الركراكي في مواجهة الثيران الإسبانية.

وأظهرت مقاطع أخرى تفاعل “آل ثاني” مع الحدث التاريخي الذي أدخل الفرحة والسرور على كل العرب، وظهر في عدة لقطات يرفع العلم المغربي ويحيي جمهور المغرب.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها حاكم قطر، الدولة الخليجية التي تستضيف كأس العالم2022، عن سعادته بفوز المنتخب المغربي، وباقي المنتخبات العربية المشاركة في هذه النسخة المونديالة.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو، مظاهر الفرح على أمير قطر الذي كان يجلس على منصة ملعب ستاد المدينة التعليمية بالدوحة بعد تأهل أسود الأطلس.

وكان فوز المنتخب المغربي قد أشعل الشارع المغربي خاصة والعربي على العموم، حماسا وسعادة.

سعادة ترجمت على السوشيال ميديا التي تصدر فيها وسم “ياسين بونو” و”المغرب” نتائج محركات البحث في دقائق قليلة.

المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم 2022

يذكر أن المغرب هو أول منتخب عربي يصل إلى ربع النهائي و رابع منتخب أفريقي، بعد الكاميرون عام 1990، والسنغال عام 2002، وغانا عام 2010.

ولعب ياسين بونو دوراً كبيراً بركلات الترجيح إذ تصدى لركلتي كارلوس سولير وسيرجيو بوسكيتس، في حين قدم أسود الأطلس أجمعين صموداً أسطورياً طوال الدقائق الـ120.

وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، السعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقاً.

وضرب المغرب موعداً في ربع النهائي، السبت، المقبل على ملعب “الثمامة” مع البرتغال أو سويسرا اللتين تلتقيان لاحقا على ستاد لوسيل.

وتابع المنتخب المغربي نتائجه الرائعة في النسخة الحالية وحافظ على سجله خالياً من الخسارة.

كما أن شباكه اهتزت مرة واحدة عندما تغلب على كندا 2-1 في الجولة الثالثة الأخيرة التي ضمنت له التأهل إلى ثمن النهائي للمرة الثانية بعد الأولى منذ عام 1986.