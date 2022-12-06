على خطى إيفانا نول..عارضة أزياء برازيلية تثير ضجة بملابسها المثيرة في مدرجات كأس العالم

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وطن– بدت عارضة الأزياء إيزابيل جولارت مبتهجة في فستان بفتحات باللون الأصفر الكناري. عندما كانت تهتف لبلدها البرازيل في فوزها 4-1 على كوريا الجنوبية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

خطيبة كيفن تراب

وضعت خطيبة اللاعب الألماني كيفن تراب البالغة من العمر 38 عامًا ، هزيمة ألمانيا وراء ظهرها عندما ارتدت مجموعة منسقة جريئة.

غطت نجمة فيكتوريا سيكريت السابقة العلم البرازيلي على كتفيها المتناسقين ووضعت عليه جواربيها الصفراء المتوافقة معها. كما يظهر من الصور التي نشرتها ديلي ميل.

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أظهر الزي الجريء جسدها الرياضي الذي تحسد عليه ، بفتحات تكشف صدرها والقماش المنقوش الشفاف.

أزياء مثيرة

لم تترك العارضة الكثير للخيال ، فقد عرضت ساقيها الطويلتين في السراويل الضيقة ذات الجلد المطابق.

لقد تركت شعرها الداكن الطويل يتساقط بسهولة حول كتفيها ، بنصف غير رسمي ولكن أنيق ، مستعرضة أقراطها الذهبية المربعة.

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ولإضفاء بعد آخر على إطلالتها الصاخبة بالفعل ، اختارت إيزابيل سلسلة حزام وحقيبة معدنية ملفوفة حول خصرها.

احتفالات بالفوز

كان شريكها تراب هو الحارس الاحتياطي فقط عندما خرجت ألمانيا من قطر . لكن إيزابيل كانت واحدة من أكثر المتحمسين وهي تتفوق على رجال هانسي فليك.

لكن لم يتم إخماد أي شخص ، فقد حشدت مرة أخرى لدعم بلدها ، البرازيل. وتم رصدها طوال المباراة وهي تتحدث مع والد بطل كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور.

وبعد تسجيل كل من فينيسيوس جونيور ونيمار وريتشارليسون ولوكاس باكيتا ، تم مشاهدة الزوجان يستمتعان بالاحتفالات والقفز بقبضة اليد.

العلم البرازيلي

التقطت لإيزابيل أيضًا صوراً وهي تقفز لأعلى ولأسفل وترقص بعلمها البرازيلي الضخم.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي حجزت فيه البرازيل مكانها في ربع النهائي وستلعب مع كرواتيا في الدور المقبل.

إيزابيل هي الشريك النموذجي لحارس المرمى الألماني تراب ، الذي خرج من كأس العالم مع المنتخب الدولي قبل ثلاثة أيام.

أعلن الثنائي عن خطوبتهما في عام 2018 وكانت إيزابيل تدعم زوجها طوال كأس العالم في قطر.

خلال مراحل خروج المغلوب في ألمانيا ، تم رصد عارضة الأزياء في الملعب ، مرتدية قميص خطيبها لكرة القدم الألمانية. ووضعته على شكل فستان بينما كانت تشاهد الفريق وهو يواجه اليابان ، وخسر بهدف واحد للفريق.

في وقت لاحق تجنبت البرد من خلال إلقاء معطف أبيض طويل على كتفيها. حافظت النجمة على الراحة في زوج من الأحذية الرياضية البيضاء.