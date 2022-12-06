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على خطى إيفانا نول..عارضة أزياء برازيلية تثير ضجة بملابسها المثيرة في مدرجات كأس العالم

عارضة فيكتوريا سيكريت سابقاً

كتب رفيف عبدالله
على خطى إيفانا نول.. عارضة أزياء برازيلية تثير ضجة بملابسها المثيرة في مدرجات كأس العالم watanserb.com
عارضة أزياء برازيلية
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وطن– بدت عارضة الأزياء إيزابيل جولارت مبتهجة في فستان بفتحات باللون الأصفر الكناري. عندما كانت تهتف لبلدها البرازيل في فوزها 4-1 على كوريا الجنوبية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

خطيبة كيفن تراب

وضعت خطيبة اللاعب الألماني كيفن تراب البالغة من العمر 38 عامًا ، هزيمة ألمانيا وراء ظهرها عندما ارتدت مجموعة منسقة جريئة.

بدت إيزابيل جولارت ، 38 سنة ، مبتهجة في زي جريء وهي تهتف للبرازيل
تظهر هذه الفتاة البالغة من العمر 38 عامًا وهي ترتدي جوارب صفراء زاهية مع علم البرازيل مزينًا على الكاحل

غطت نجمة فيكتوريا سيكريت السابقة العلم البرازيلي على كتفيها المتناسقين ووضعت عليه جواربيها الصفراء المتوافقة معها. كما يظهر من الصور التي نشرتها ديلي ميل.

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أظهر الزي الجريء جسدها الرياضي الذي تحسد عليه ، بفتحات تكشف صدرها والقماش المنقوش الشفاف.

ايفانا نول لا تتوقف عن التعري في قطر وتتحدى الجميع بإطلالة جديدة

أزياء مثيرة

لم تترك العارضة الكثير للخيال ، فقد عرضت ساقيها الطويلتين في السراويل الضيقة ذات الجلد المطابق.

لقد تركت شعرها الداكن الطويل يتساقط بسهولة حول كتفيها ، بنصف غير رسمي ولكن أنيق ، مستعرضة أقراطها الذهبية المربعة.

شاهدت إيزابيل فوز البرازيل على كوريا الجنوبية مع والد المهاجم البرازيلي نيمار سانتوس سينيور
شُوهدت صاحبة الـ4.5 مليون متابع على انستجرام وهي تبتسم وهي تقف أمام الكاميرات
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ولإضفاء بعد آخر على إطلالتها الصاخبة بالفعل ، اختارت إيزابيل سلسلة حزام وحقيبة معدنية ملفوفة حول خصرها.

احتفالات بالفوز

كان شريكها تراب هو الحارس الاحتياطي فقط عندما خرجت ألمانيا من قطر . لكن إيزابيل كانت واحدة من أكثر المتحمسين وهي تتفوق على رجال هانسي فليك.

لكن لم يتم إخماد أي شخص ، فقد حشدت مرة أخرى لدعم بلدها ، البرازيل. وتم رصدها طوال المباراة وهي تتحدث مع والد بطل كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور.

وبعد تسجيل كل من فينيسيوس جونيور ونيمار وريتشارليسون ولوكاس باكيتا ، تم مشاهدة الزوجان يستمتعان بالاحتفالات والقفز بقبضة اليد.

العلم البرازيلي

التقطت لإيزابيل أيضًا صوراً وهي تقفز لأعلى ولأسفل وترقص بعلمها البرازيلي الضخم.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي حجزت فيه البرازيل مكانها في ربع النهائي وستلعب مع كرواتيا في الدور المقبل.

إيزابيل هي الشريك النموذجي لحارس المرمى الألماني تراب ، الذي خرج من كأس العالم مع المنتخب الدولي قبل ثلاثة أيام.

أعلن الثنائي عن خطوبتهما في عام 2018 وكانت إيزابيل تدعم زوجها طوال كأس العالم في قطر.

ارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت السابقة بدلة ضيقة مشدودة
إيزابيل ، المصورة هنا مع والد نيمار (إلى اليمين) ، شوهدت وهي تتحدث ، مما يضع هزيمة ألمانيا وراءها

خلال مراحل خروج المغلوب في ألمانيا ، تم رصد عارضة الأزياء في الملعب ، مرتدية قميص خطيبها لكرة القدم الألمانية. ووضعته على شكل فستان بينما كانت تشاهد الفريق وهو يواجه اليابان ، وخسر بهدف واحد للفريق.

في وقت لاحق تجنبت البرد من خلال إلقاء معطف أبيض طويل على كتفيها. حافظت النجمة على الراحة في زوج من الأحذية الرياضية البيضاء.

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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