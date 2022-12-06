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مونديال قطر 2022

صحفي موثوق يكشف حقيقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

كريستيانو رونالدو لم يوافق بعد على عرض النصر السعودي

كتب فارس أبو شيحة
انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي watanserb.com
حقيقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي
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وطن- كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، عن حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو بشكل رسمي إلى نادي النصر السعودي، بعد نهاية مونديال كأس العالم قطر 2022

وأكد الإيطالي كأس العالم قطر 2022، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” نعم السعوديين عرضوا على كريستيانو رونالدو عقداً حتى صيف 2025، وبراتب سنوي يقدر ب200 مليون يورو في الموسم الواحد”.

حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي

وأضاف رومانو، “رونالدو لم يوافق بعد على عرض النصر السعودي، حيث أنه يركز الآن مع منتخب البرتغال في مونديال كأس العالم قطر 2022“.

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وهذا الأمر ينفي ما أكدته به صحيفة (ماركا) الإسبانية، عن موافقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي، عقب فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد قبيل بدء مونديال كأس العالم 2022 الشهر الماضي.

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كما ونفى الصحفي البريطاني بيرس مورغان، صاحب الحوار الأخير مع الدون رونالدو، الذي أدلى بتصريحات نارية هاجم فيها إدارة نادي مانشستر يونايتد واللاعبين السابقين ومدربه السابق الهولندي إريك تين هاج، عن توقيع اللاعب مع النصر السعودي.

شائعات غير صحيحة

وقال البريطاني مورغان، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” مرة أخرى، هذه شائعات غير صحيحة”، تعليقاً على انتقال رونالدو إلى نادي النصر السعودي.

كما ويحتل النصر السعودي وصافة ترتيب الدوري السعودي الممتاز (روشن) برصيد 19 نقطة، خلف المتصدر الشباب برصيد 22 نقطة لهذا الموسم.

يذكر بأن عرض نادي النصر ليس الأول الذي تقدم بعرض مغري إلى صاروخ ماديرا رونالدو، بل قدم منافسه الهلال بطل الدوري السعودي للموسم الماضي ذات العرض، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن اللاعب رفض العرض.

المصدروطن +فابريزيو رومانو + بيرس مورغان + ماركا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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