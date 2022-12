صحفي موثوق يكشف حقيقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

- Advertisement -

وطن- كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، عن حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو بشكل رسمي إلى نادي النصر السعودي، بعد نهاية مونديال كأس العالم قطر 2022

وأكد الإيطالي كأس العالم قطر 2022، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” نعم السعوديين عرضوا على كريستيانو رونالدو عقداً حتى صيف 2025، وبراتب سنوي يقدر ب200 مليون يورو في الموسم الواحد”.

وأضاف رومانو، “رونالدو لم يوافق بعد على عرض النصر السعودي، حيث أنه يركز الآن مع منتخب البرتغال في مونديال كأس العالم قطر 2022“.

Al Nassr official proposal to Cristiano Ronaldo is on the table, as called last week. €200m per year until 2025, but including sponsor deals. Documents are being checked. 🚨🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo

There’s still nothing signed, agreed or approved by Cristiano. Focus is on the World Cup. pic.twitter.com/FUTxOnoDI7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 5, 2022