الثلاثاء, ديسمبر 6, 2022
الرئيسيةالهدهدصامويل إيتو يعتدي على صحفي جزائري في قطر.. ركله في رأسه وأسقطه...
الهدهد

صامويل إيتو يعتدي على صحفي جزائري في قطر.. ركله في رأسه وأسقطه أرضاً(شاهد)

المنتخب الكاميروني غادر المونديال رغم فوزه على البرازيل

كتب سالم حنفي
صامويل إيتو في قطر watanserb.com
الرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو يعتدي على صحفي جزائري بعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية
- Advertisement -

وطن – اعتدى صامويل إيتو ، أحد أعظم لاعبي كرة القدم الأفارقة في التاريخ والرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم ، على شخص أثناء مغادرته ملعب 974 ، حيث هزمت البرازيل كوريا الجنوبية في مباراة دور الـ16 لقطر 2022.

ووفقا لصحيفة “لا أوبينيون” الفرنسية، فإنه بينما كان إيتو ، الذي كان أيضًا “سفيرًا قديمًا” لكأس العالم ، يغادر الملعب ، اقترب منه العديد من المشجعين لالتقاط صورة معه،عندها ظهر رجل بكاميرا في يده وكان هناك تفاعل بين الاثنين.

ووفقا للصحيفة التي نشرت الفيديو، توقف صموئيل إيتو للمطالبة بشيء من الرجل. عندما عاد ، بدأ مهاجم الكاميرون وبرشلونة الأسطوري في مطاردته خارج نطاق السيطرة، في حين أخذ مرافق إيتو الكاميرا من رجل مجهول الهوية.

ركلة عنيفة في الرأس

- Advertisement -

وفي تلك اللحظة، كما يظهر في مقطع فيديو ، ألقى إيتو ركلة عنيفة نحو الشخص في الجزء العلوي من الجسم أو ربما في الرأس ، فأسقطته أرضا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم، المستهجن على أي حال، كان يمكن أن يكون خطيرًا للغاية لأنه وقع بينما كان الرجل ينحني بحثًا عن كاميرته.

إيتو كان غاضبا جدا

- Advertisement -

وقالت الصحيفة أنها لم تتمكن من مقابلة الرجل الذي تعرض للهجوم، لافتة إلى انه عندما سُئل إيتو عما حدث ، كان لاعب كرة القدم السابق البالغ من العمر 41 عامًا ، من الواضح أنه فقد عقله ، لم يكن قادرًا على التوضيح وتم اقتياده بعيدًا عن مكان الحادث من قبل حاشيته، ولم يكن هناك تواجد للشرطة في مكان الحادث.

من جانبهم، أكد مغردون بأن الرجل الذي تعرض للضرب على يد “إيتو” هو صحفي جزائري، مطالبين الاتحادية الجزائرية ووزارة الشباب والرياضة التحرك ووضع حد لتمادي “إيتو” الذي وصل حد الاعتداء.

ترك إيتو ، الحائز على جائزة أفضل لاعب أفريقي أربع مرات ، بصمة عميقة في هذه الرياضة ، لكنه تورط أيضًا في بعض الفضائح والمشاكل القانونية ، بما في ذلك الاحتيال الضريبي في إسبانيا .

منتخب الكاميرون يغادر كأس العالم

وكان منتخب الكاميرون قد ودع منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليًا في قطر، مرفوع الرأس بعد تغلبه على المنتخب البرازيلي 1-صفر خلال المباراة التي جمعتهما، الجمعة، على استاد لوسيل، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.

ويدين المنتخب الكاميروني بالفضل في هذا الفوز للاعبه فينسنت أبو بكر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

لاعب المنتخب الكاميروني فينسنت أبو بكر

وشهدت المباراة طرد أبو بكر في الدقيقة ذاتها لحصوله على الإنذار الثاني بسبب خلعه القميص أثناء احتفاله بتسجيل هدف الفوز.

وتوقف رصيد المنتخب البرازيلي عند ست نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام المنتخب السويسري الذي تغلب على صربيا 3-2 في المباراة التي جمعتهما في التوقيت ذاته.

في المقابل رفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث قبل الأخير.

المصدرلا أوبينيون + تويتر + يوتيوب
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

أمير قطر أمر بتوزيع تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا بالمجان على المغاربة

الهدهد

ما وراء زيارة محمد بن زايد لقطر.. بداية صفحة جديدة أم ماذا؟

حياتنا

ايفانا نول لا تتوقف عن التعري في قطر وتتحدى الجميع بإطلالة جديدة

الهدهد

“الكمبيوتر الخارق” توقع نتائج كأس العالم.. ما كشفه صادم للمغرب وحدد البطل

الهدهد

رئيس الوزراء البريطاني: نرفع القبعة لقطر

الهدهد

مشجع إنجليزي يصدم مراسلاً إسرائيلياً ويهتف لفلسطين على الهواء مباشرة(شاهد)

حياتنا

نجمة أفلام إباحية في مدرجات المونديال في قطر!

تقارير

محمد بن زايد يزور قطر بدعوة من الشيخ تميم بن حمد

تقارير

صحيفة تكشف تفاصيل رسالة سرية من السفير الألماني في قطر لحكومته

الهدهد

ما حدث مع ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول أخرج شيخ قطري عن صمته

الهدهد

مشجع أرجنتيني يعلن إسلامه في قطر بعد حضوره صلاة الفجر (فيديو)

تقارير

اشتباك بين منتخب صربيا وسويسرا في المونديال تفاصيل صادمة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أجمل اللقطات المؤثرة في مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

الملكة رانيا.. أغلى إطلالة لها في مع الرئيس الإيطالي(شاهد)

اليابانيون من كوكب آخر.. شاهد ماذا فعلوا بعد خروجهم المؤلم من المونديال؟

سعر الدولار في السودان الثلاثاء 6 ديسمبر.. انخفاضات كبيرة لليورو والإسترليني

بدر آل زيدان يدعس علم المثلية الجنسية وشاذ يعاتبه.. كيف رد عليه الإعلامي السعودي؟

فيديو صادم يكشف حياة كيت ميدلتون قبل ارتباطها بالأمير وليام.. لم يستطع حمايتها!

شبان يتناوبون على تبادل القبل الحميمية مع فتاة في ميدل بيست الرياض(شاهد)

رقصة السامبا الشهيرة حاضرة في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية (شاهد)

مواجهات نارية مرتقبة .. جدول مباريات دور ال8 كأس العالم 2022

حسابات سعودية تنسب فيديو ميدل بيست المخل لسوري وفلسطيني.. ما الحقيقة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC