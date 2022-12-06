صامويل إيتو يعتدي على صحفي جزائري في قطر.. ركله في رأسه وأسقطه أرضاً(شاهد)

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وطن – اعتدى صامويل إيتو ، أحد أعظم لاعبي كرة القدم الأفارقة في التاريخ والرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم ، على شخص أثناء مغادرته ملعب 974 ، حيث هزمت البرازيل كوريا الجنوبية في مباراة دور الـ16 لقطر 2022.

ووفقا لصحيفة “لا أوبينيون” الفرنسية، فإنه بينما كان إيتو ، الذي كان أيضًا “سفيرًا قديمًا” لكأس العالم ، يغادر الملعب ، اقترب منه العديد من المشجعين لالتقاط صورة معه،عندها ظهر رجل بكاميرا في يده وكان هناك تفاعل بين الاثنين.

ووفقا للصحيفة التي نشرت الفيديو، توقف صموئيل إيتو للمطالبة بشيء من الرجل. عندما عاد ، بدأ مهاجم الكاميرون وبرشلونة الأسطوري في مطاردته خارج نطاق السيطرة، في حين أخذ مرافق إيتو الكاميرا من رجل مجهول الهوية.

ركلة عنيفة في الرأس

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وفي تلك اللحظة، كما يظهر في مقطع فيديو ، ألقى إيتو ركلة عنيفة نحو الشخص في الجزء العلوي من الجسم أو ربما في الرأس ، فأسقطته أرضا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم، المستهجن على أي حال، كان يمكن أن يكون خطيرًا للغاية لأنه وقع بينما كان الرجل ينحني بحثًا عن كاميرته.

إيتو كان غاضبا جدا

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وقالت الصحيفة أنها لم تتمكن من مقابلة الرجل الذي تعرض للهجوم، لافتة إلى انه عندما سُئل إيتو عما حدث ، كان لاعب كرة القدم السابق البالغ من العمر 41 عامًا ، من الواضح أنه فقد عقله ، لم يكن قادرًا على التوضيح وتم اقتياده بعيدًا عن مكان الحادث من قبل حاشيته، ولم يكن هناك تواجد للشرطة في مكان الحادث.

من جانبهم، أكد مغردون بأن الرجل الذي تعرض للضرب على يد “إيتو” هو صحفي جزائري، مطالبين الاتحادية الجزائرية ووزارة الشباب والرياضة التحرك ووضع حد لتمادي “إيتو” الذي وصل حد الاعتداء.

🎙🇩🇿 #صباح_الخير اعتداء همجي من إيتو سامويل على صحفي جزائري يمارس مهنته كغيره من الصحافة الدولية. على الاتحادية الجزائرية ووزارة الشباب والرياضة التحرك ووضع حد لتمادي #إيتو الذي وصل حد الاعتداء. pic.twitter.com/UhAE2ls9rI — 🦅﮼رَاشـــــد | Rashid (@RLehbib) December 6, 2022

ترك إيتو ، الحائز على جائزة أفضل لاعب أفريقي أربع مرات ، بصمة عميقة في هذه الرياضة ، لكنه تورط أيضًا في بعض الفضائح والمشاكل القانونية ، بما في ذلك الاحتيال الضريبي في إسبانيا .

منتخب الكاميرون يغادر كأس العالم

وكان منتخب الكاميرون قد ودع منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليًا في قطر، مرفوع الرأس بعد تغلبه على المنتخب البرازيلي 1-صفر خلال المباراة التي جمعتهما، الجمعة، على استاد لوسيل، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.

ويدين المنتخب الكاميروني بالفضل في هذا الفوز للاعبه فينسنت أبو بكر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد أبو بكر في الدقيقة ذاتها لحصوله على الإنذار الثاني بسبب خلعه القميص أثناء احتفاله بتسجيل هدف الفوز.

وتوقف رصيد المنتخب البرازيلي عند ست نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام المنتخب السويسري الذي تغلب على صربيا 3-2 في المباراة التي جمعتهما في التوقيت ذاته.

في المقابل رفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث قبل الأخير.