شُبان فلسطينيون يذلون مستوطنين متطرفين ويجبرونهم على تقبيل أقدامهم والركوع لهم(شاهد)

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وطن – اجتاحت خلال الأيام الماضية، مقاطع فيديو لشبان فلسطينيون من القدس المحتلة وهم يجبرون عددا من المستوطنين على تقبيل أقدامهم والركوع لهم.

وانتشرت الفيديوهات بشكل كبير على موقع الفيديوهات الشهير “تيك توك”، ما تسبب بموجة غضب عارمة داخل دولة الاحتلال.

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شابين من القدس، قاما بتصوير ونشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تجبر المستوطنين على تقبيل أقدامهم وأيديهم والانحناء لهم. pic.twitter.com/tZhnBVGXFz — اعلام القدس (@qudsmedia2) December 5, 2022

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من جنبه قال موقع “موكور ريشون” اليميني المتطرف، أن شرطة الاحتلال ألقت القبض على شابين من سكان القدس الشرقية، قاما بتصوير وتوزيع مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على محتوى مهين تجاه المارة الذين تصادف وجودهم في طريقهم.

ولفت الموقع إلى أنه انتشرت في الأيام القليلة الماضية على شبكة “تيك توك” الاجتماعية مقاطع فيديو لعرب يجبرون يهودًا بملابس أرثوذكسية متشددة على تقبيل أقدامهم وأيديهم والانحناء لهم، وتم تصوير الفيديوهات في منطقة البلدة القديمة القدس في شارع هاي المؤدي إلى حائط البراق.

وقال الموقع إن الشرطة فتحت تحقيقا بعد أن قام أحدهم بنشر الفيديوهات وتحميلها على حسابه في “تيليجرام” و”تويتر”.

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وبحسب الموقع، فقد تلقت الشرطة الليلة الماضية بلاغًا آخر حول مقطع فيديو تم تحميله على الإنترنت يظهر فيه إسرائيلي يهان من قبل مشتبه به أثناء مروره في الشارع.

اعتقال المشتبهين بالواقعة

وفي نشاط تحقيقي سريع قام به مكتب المدعي العام لواء القدس في وقت مبكر من صباح الإثنين، تم اعتقال المشتبه به وهو من سكان حي الطور في القدس الشرقية في العشرينات من+/96 عمره وتم نقله للاستجواب.

وقدم إلى المحكمة في وقت لاحق لجلسة استماع بشأن تمديد اعتقاله.

وفي حالة أخرى أيضا في نشاط رجال المباحث بعد مقطع فيديو شوهد فيه إسرائيلي يتعرض للإذلال من قبل مشتبه به وتم نشره على الإنترنت، ألقت الشرطة القبض على شاب من سكان حي رأس العامود حوالي 18 عاما، وسيمثل هذا المشتبه به أمام المحكمة اليوم لمناقشة تمديد اعتقاله.

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة قام شرطة الاحتلال القبض على أحد الشبان الذين أهانوا وأذلوا الإسرائيليين عبر إجبارهم على تقبيل أقدامهم.