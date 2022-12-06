شباب ميدل بيست تجمهروا حول فتاة فاجئتهم برقصة مثيرة

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وطن- أثارت مشاهد رقص مثير لفتاة سعودية في حفل مهرجان “ميدل بيست” الرياض للموسيقى، غضب رواد مواقع التواصل الذين أكدوا أن تلك المشاهد ليست إلا انعكاسا لما وصفوه بالانحلال الذي وصلت له بعض الفتيات في السعودية، منذ تسلّم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمسؤولياته في 2017.

رقص فاضح في ميدل بيست الرياض

وتداول ناشطون عبر“تويتر”، مقطعَ فيديو لفتاة سعودية توسطت عددا من الشبان، وبدأت بتحريك جسدها وهز صدرها في رقصة فاضحة ومثيرة، وسط تفاعل وانجذاب الحضور الذين تجمهروا حولها مع حركاتها.

هذا ليس تطورًا.. هذا انسلاخ عن الدين والأخلاق والقيم! #ميدل_بيست pic.twitter.com/9nFGnxD6DO — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 6, 2022

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وأظهر الفيديو العديد من الشبان المحيطين بها، وهم يتفاعلون معها ويصفقون لها، في مشهد فاضح غير مألوف في السعودية.

أغضبت هذه المشاهد الفاضحة الكثيرين من رواد مواقع التواصل في المملكة التي لا زال يوجد فيها العديد من المواطنين الرافضين لهذه الانفلاتات.

فضيحة احتفال ميدل بيست لن تصدق كأنك فى هوليوود

وليس فى أرض الحرمين مهبط الوحى التى كان فيها اعظم حدث فى الدنيا نبوة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وسطر فيها الصحابة والسلف صفحات مجد

معذرة فى الفيديو مشاهد سيئة وموسيقى متى يفق المغفلون لمخطط ابن سلمان لتهويد جزيرة العرب

👇 pic.twitter.com/ZlTWtoHJay — ممدوح إسماعيل (@mamdouh_ismail_) December 22, 2021

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وانتقد الكاتب السعودي “تركي الشلهوب” الذي شارك المقطع عبر حسابه على تويتر، الوضع الأخلاقي المزري الذي أصبحت عليه المملكة بسبب المظاهر المخلة بالآداب العامة.

وباتت متفشية في كل مكان بسبب الحفلات والمهرجانات التي تشرف عليها القيادة السعودية بنفسها في إطار سياسة انفتاح مزعومة يقودها ولي العهد ورجاله على رأسهم رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

هذا ليس تطورًا.. هذا انسلاخ عن الدين والأخلاق والقيم! #ميدل_بيست pic.twitter.com/9nFGnxD6DO — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 6, 2022

سخط النشطاء في السعودية من محمد بن سلمان

وأعرب ناشطون عن استيائهم وحزنهم على الحال الذي وصلت له بلاد الحرمين في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله، ووصفوهما بـ”المُجرمين”، مطالبين بوقف المهرجان وتوجيه أموال لعلاج أزمات الفقر والبطالة.

خمور ومثلية في ميدل بيست

يأتي ذلك في الوقت الذي تداول فيه ناشطون مقاطع فيديو تظهر فيها إحدى الفتيات تشرب الكحول، وأخرى توثق ارتداء شباب لملابس نسائية وتراقص آخرين بطريقة غريبة.

شاب يحتضن آخر في #مدل_بيست

يحدث هذا على أرض الحرمين وبرعاية حكومية تحت مسمى الترفيه! pic.twitter.com/jwZ3g6XEVf — بلادنا على وين؟ (@wain2030) December 2, 2022

هذا بالإضافة إلى ظهور الفنانين والفنانات المشاركين في المهرجان بملابس غير لائقة وبأداء رقصات مثيرة.

وتتزامن هذه الممارسات الفاضحة ـ يقول النشطاء ـ مع اعتقال العلماء وإطلاق عنان السفهاء ونشر الرذيلة ومحاربة محمد بن سلمان لكل مظاهر الفضيلة في بلاد الحرمين.

حيث وجه بعض الناشطين، على تويتر، اتهامات واضحة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بعد ما شهده مهرجان “ميدل بيست” الغنائي المقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، من أفعال فاضحة ومخلة، بأنه يريد تغيير هوية وثوابث المجتمع السعودي عبر عمليات تحديث قسري غير مدروسة من شأنها أن تنتج عاهات اجتماعية وتشوهات أخلاقية أكثر بأضعاف من التي بدأت تتجلى في السنوات الأخيرة.