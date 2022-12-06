الثلاثاء, ديسمبر 6, 2022
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شباب ميدل بيست تجمهروا حول فتاة فاجئتهم برقصة مثيرة

مشاهد غير معتادة في السعودية المحافظة

كتب فهمي الورغمي
رقص فتاة سعودية watanserb.com
رقص فتاة سعودية
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وطن- أثارت مشاهد رقص مثير لفتاة سعودية في حفل مهرجان “ميدل بيست” الرياض للموسيقى، غضب رواد مواقع التواصل الذين أكدوا أن تلك المشاهد ليست إلا انعكاسا لما وصفوه بالانحلال الذي وصلت له بعض الفتيات في السعودية، منذ تسلّم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمسؤولياته في 2017.

رقص فاضح في ميدل بيست الرياض

وتداول ناشطون عبر“تويتر”، مقطعَ فيديو لفتاة سعودية توسطت عددا من الشبان، وبدأت بتحريك جسدها وهز صدرها في رقصة فاضحة ومثيرة، وسط تفاعل وانجذاب الحضور الذين تجمهروا حولها مع حركاتها.

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وأظهر الفيديو العديد من الشبان المحيطين بها، وهم يتفاعلون معها ويصفقون لها، في مشهد فاضح غير مألوف في السعودية.

أغضبت هذه المشاهد الفاضحة الكثيرين من رواد مواقع التواصل في المملكة التي لا زال يوجد فيها العديد من المواطنين الرافضين لهذه الانفلاتات.

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وانتقد الكاتب السعودي “تركي الشلهوب” الذي شارك المقطع عبر حسابه على تويتر، الوضع الأخلاقي المزري الذي أصبحت عليه المملكة بسبب المظاهر المخلة بالآداب العامة.

وباتت متفشية في كل مكان بسبب الحفلات والمهرجانات التي تشرف عليها القيادة السعودية بنفسها في إطار سياسة انفتاح مزعومة يقودها ولي العهد ورجاله على رأسهم رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

سخط النشطاء في السعودية من محمد بن سلمان

وأعرب ناشطون عن استيائهم وحزنهم على الحال الذي وصلت له بلاد الحرمين في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله، ووصفوهما بـ”المُجرمين”، مطالبين بوقف المهرجان وتوجيه أموال لعلاج أزمات الفقر والبطالة.

خمور ومثلية في ميدل بيست

يأتي ذلك في الوقت الذي تداول فيه ناشطون مقاطع فيديو تظهر فيها إحدى الفتيات تشرب الكحول، وأخرى توثق ارتداء شباب لملابس نسائية وتراقص آخرين بطريقة غريبة.

هذا بالإضافة إلى ظهور الفنانين والفنانات المشاركين في المهرجان بملابس غير لائقة وبأداء رقصات مثيرة.

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وتتزامن هذه الممارسات الفاضحة ـ يقول النشطاء ـ مع اعتقال العلماء وإطلاق عنان السفهاء ونشر الرذيلة ومحاربة محمد بن سلمان لكل مظاهر الفضيلة في بلاد الحرمين.

حيث وجه بعض الناشطين، على تويتر، اتهامات واضحة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بعد ما شهده مهرجان “ميدل بيست” الغنائي المقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، من أفعال فاضحة ومخلة، بأنه يريد تغيير هوية وثوابث المجتمع السعودي عبر عمليات تحديث قسري غير مدروسة من شأنها أن تنتج عاهات اجتماعية وتشوهات أخلاقية أكثر بأضعاف من التي بدأت تتجلى في السنوات الأخيرة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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