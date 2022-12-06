“سيسي 60”.. مصر تكشف عن سلاح جديد سيدخل الخدمة قريبا

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وطن- أشارت وسائل إعلام إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ناقش مع رئيس مجلس إدارة شركة “لورسن” الألمانية للصناعات البحرية تأهيل الترسانات البحرية المصرية وبرامج التدريب الفنية للمهندسين والفنيين.

صنع بعض القطع الحربية محلياً

وبحسب ما كشفه موقع “روسيا اليوم” نقلا عن مصادر مطلعة، فإن هذه الشركة تتعاون في مصر لصنع بعض الأسلحة البحرية، حيث تم خلال العام الماضي توقيع عقد معها، لصنع بعض القطع الحربية محليا في مصر.

ما هو سلاح “سيسي 60” الجديد؟

كما تتعاون الشركة المذكورة مع شركة ترسانة الإسكندرية البحرية المملوكة لوزارة الدفاع المصرية لصناعة كورفيت مصري جديد تحت مسمى “سيسي 60.. CC-60” والذي ظهر لأول مرة التصميم الخاص به في معرض إيديكس 2021.

تصميم شبحي

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وأشار الموقع الروسي نقلا عن معلومات تم توزيعها على زائري المعرض فإن الكورفيت يمتاز بتصميمه الشبحي وتبلغ إزاحته 750 طن وطوله 60 متراً.

وسيحمل رادار رئيسي ثلاثي الأبعاد بعيد المدى، وسيتم تسليحه بمدفع رئيسي من عيار 76 مم و 8 خلايا إطلاق عمودي لصواريخ الدفاع الجوي (ميكا في الغالب).

بالإضافة لعدد 2 مدفع DS30M Mark 2 من عيار 30 مم كل مدفع مدمج به 5 صواريخ دفاع جوي قصيرة المدى، بمدى 8 كيلومترات.

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بالإضافة إلى 4 صواريخ “سطح سطح” مضادة للسفن وقواذف طوربيدات، وسيتم تزويد الكورفيت بسونار بدن وسونار مقطور والكورفيت مزود بمهبط لإقلاع وهبوط طائرات الدرون على متنه.

تطوير الترسانات

وكانت صفحة “مشاريع مصر” على “فيسبوك” ذكرت في يوليو الماضي، أن السيسي استقبل في برلين السيد “بيتر لورسن” مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية.

وذلك لمتابعة أطر التعاون في مجال الصناعات البحرية وتطوير الترسانات ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات.

🌇 #مشاريع_مصر🇪🇬|

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في برلين السيد بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، وذلك لمتابعة أطر التعاون في مجال الصناعات البحرية وتطوير الترسانات ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات. pic.twitter.com/gW1l1jjkMg — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) July 18, 2022

وفي ديسمبر 2020 أعلنت شركة لورسن، أنها ستتخذ من مصر مقراً لها لتقوم بتصنيع وتصدير أسلحتها لـ الشرق الأوسط وأفريقيا عن طريق مصر.

وستقوم مصر بصنع مشاريع لنشات الصواريخ والكورفيتات الخفيفة بالتعاون مع الشركة.

شركة لورسن

“لورسن” شركة ألمانية لصناعة السفن تأسست سنة 1875 على يد فريدريخ لورسن، وتقوم الشركة بصناعة اليخوت والسفن الحربية بأنواعها المختلفة من زوارق الصواريخ وفرقيطات وفرقاطات.

وتقول الشركة إنها تقوم ببناء جميع أنواع السفن السطحية عالية الجودة للبحرية الألمانية، وكذلك للقوات البحرية في جميع أنحاء العالم.

أفضل المعايير العالمية

ووفق “منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية” فإن الكورفيت يمتلك تصميم مبني على أفضل المعايير العالمية الحديثة حيث يمتاز ببدن شبحي كامل يتميز بانخفاض البصمة الرادارية.

كما روعي في تصميمه انخفاض مستوى جسر القيادة من مستوى سطح البحر، وهو ما يتيح زيادة درجة الشبحية ويبحر بسرعة 30 عقدة، وأقصى مدى له 2400 ميل بحري ويمكن للكورفيت البقاء في عرض البحر لمدة 3 اسابيع.

وتعد مصر أكبر مستورد للأسلحة من ألمانيا وفرنسا، وهي ثالث أعلى مستورد للأسلحة على مستوى العالم بمئات مليارات الدولارات.

مع العلم أن هذه الأسلحة التي أفقرت المصريين وأذلتهم –بحسب نشطاء- هي أسلحة “مركونة” ولم تستخدمها مصر من الأساس ولم تخض حرباً منذ عام 1973.