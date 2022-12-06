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“سيسي 60”.. مصر تكشف عن سلاح جديد سيدخل الخدمة قريبا

القاهرة أكبر مستورد للأسلحة من ألمانيا وفرنسا

كتب خالد الأحمد
مصر تكشف عن سلاح جديد watanserb.com
سلاح جديد في مصر
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وطن- أشارت وسائل إعلام إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ناقش مع رئيس مجلس إدارة شركة “لورسن” الألمانية للصناعات البحرية تأهيل الترسانات البحرية المصرية وبرامج التدريب الفنية للمهندسين والفنيين.

صنع بعض القطع الحربية محلياً

وبحسب ما كشفه موقع “روسيا اليوم” نقلا عن مصادر مطلعة، فإن هذه الشركة تتعاون في مصر لصنع بعض الأسلحة البحرية، حيث تم خلال العام الماضي توقيع عقد معها، لصنع بعض القطع الحربية محليا في مصر.

ما هو سلاح “سيسي 60” الجديد؟

كما تتعاون الشركة المذكورة مع شركة ترسانة الإسكندرية البحرية المملوكة لوزارة الدفاع المصرية لصناعة كورفيت مصري جديد تحت مسمى “سيسي 60.. CC-60” والذي ظهر لأول مرة التصميم الخاص به في معرض إيديكس 2021.

تصميم شبحي

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وأشار الموقع الروسي نقلا عن معلومات تم توزيعها على زائري المعرض فإن الكورفيت يمتاز بتصميمه الشبحي وتبلغ إزاحته 750 طن وطوله 60 متراً.

وسيحمل رادار رئيسي ثلاثي الأبعاد بعيد المدى، وسيتم تسليحه بمدفع رئيسي من عيار 76 مم و 8 خلايا إطلاق عمودي لصواريخ الدفاع الجوي (ميكا في الغالب).

بالإضافة لعدد 2 مدفع DS30M Mark 2 من عيار 30 مم كل مدفع مدمج به 5 صواريخ دفاع جوي قصيرة المدى، بمدى 8 كيلومترات.

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بالإضافة إلى 4 صواريخ “سطح سطح” مضادة للسفن وقواذف طوربيدات، وسيتم تزويد الكورفيت بسونار بدن وسونار مقطور والكورفيت مزود بمهبط لإقلاع وهبوط طائرات الدرون على متنه.

تطوير الترسانات

وكانت صفحة “مشاريع مصر” على “فيسبوك” ذكرت في يوليو الماضي، أن السيسي استقبل في برلين السيد “بيتر لورسن” مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية.

وذلك لمتابعة أطر التعاون في مجال الصناعات البحرية وتطوير الترسانات ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات.

وفي ديسمبر 2020 أعلنت شركة لورسن، أنها ستتخذ من مصر مقراً لها لتقوم بتصنيع وتصدير أسلحتها لـ الشرق الأوسط وأفريقيا عن طريق مصر.

وستقوم مصر بصنع مشاريع لنشات الصواريخ والكورفيتات الخفيفة بالتعاون مع الشركة.

شركة لورسن

“لورسن” شركة ألمانية لصناعة السفن تأسست سنة 1875 على يد فريدريخ لورسن، وتقوم الشركة بصناعة اليخوت والسفن الحربية بأنواعها المختلفة من زوارق الصواريخ وفرقيطات وفرقاطات.

وتقول الشركة إنها تقوم ببناء جميع أنواع السفن السطحية عالية الجودة للبحرية الألمانية، وكذلك للقوات البحرية في جميع أنحاء العالم.

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أفضل المعايير العالمية

ووفق “منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية” فإن الكورفيت يمتلك تصميم مبني على أفضل المعايير العالمية الحديثة حيث يمتاز ببدن شبحي كامل يتميز بانخفاض البصمة الرادارية.

كما روعي في تصميمه انخفاض مستوى جسر القيادة من مستوى سطح البحر، وهو ما يتيح زيادة درجة الشبحية ويبحر بسرعة 30 عقدة، وأقصى مدى له 2400 ميل بحري ويمكن للكورفيت البقاء في عرض البحر لمدة 3 اسابيع.

وتعد مصر أكبر مستورد للأسلحة من ألمانيا وفرنسا، وهي ثالث أعلى مستورد للأسلحة على مستوى العالم بمئات مليارات الدولارات.

مع العلم أن هذه الأسلحة التي أفقرت المصريين وأذلتهم –بحسب نشطاء- هي أسلحة “مركونة” ولم تستخدمها مصر من الأساس ولم تخض حرباً منذ عام 1973.

المصدرتويتر، موقع "روسيا اليوم، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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