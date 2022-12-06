الثلاثاء, ديسمبر 6, 2022
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خديجة بن قنة تشارك المغاربة فرحتهم بفيديو من قلب الجزائر

المغرب أول بلد عربي يصعد ربع نهائي كأس العالم

كتب خالد الأحمد
خديجة بن قنة watanserb.com
خديجة بن قنة
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وطن- هنأت الإعلامية الجزائرية والمذيعة البارزة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، المنتخب المغربي بفوزه على نظيره الإسباني بضربات الترجيح التي تألق فيها الحارس “ياسين بونو“، في انتصار تاريخي للكرة المغربية والعربية عموما.

خديجة بن قنة تهنئ المغاربة

تهنئة “بن قنة” جاءت عبر فيديو نشرته من قلب العاصمة الجزائرية عبر حسابها بتويتر، وثق فرحة الجزائريين بصعود جارتهم لدور الـ8 رغم الأزمة الحالية بين البلدين.

وعلقت مذيعة الجزيرة على الفيديو بقولها: “فرحة الجمهور الجزائري في العاصمة عند الركلة الأخيرة لحكيمي.”

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وتفاعل العديد من النشطاء مع تغريدة خديجة بن قنة، وثمن الكثير من المغاربة تهنئتها الخالصة.

وتأتي هذه التهنئة من الإعلامية الجزائرية، رغم الأزمة الدبلوماسية العنيفة بين المغرب والجزائر، والتي وصلت حد قطع العلاقات الرسمية بين البلدين.

مباراة المغرب وإسبانيا

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وحقق منتخب المغرب فوزًا تاريخيًا على إسبانيا في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022، وصعد للدور ربع النهائي.

وبفوزه أصبح المغرب أول بلد عربي يصعد ربع نهائي كأس العالم في التاريخ، ورابع فريق أفريقي يحقق هذا الإنجاز.

فرحة الجمهور الجزائري

ويبدو أن الرياضة نجحت في إصلاح ما خربته السياسة، حيث أظهر معظم الجمهور الجزائري فرحة كبيرة بتأهل المغرب.

وحظيت تدوينة الاعلامية الشهيرة بشبكة قنوات “الجزيرة”، بمشاركة وتفاعل كبيرين من قبل النشطاء، الذين قدموا بدورهم التهاني للمغاربة وأثنوا على أداء “أسود الأطلس”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد العلاقات بين البلدين تأزماً سياسياً وصل إلى حد التهديد بالحرب بينهما.

أما على المستوى الرياضي فلم تظهر هذه الخلافات بل دأب الجزائريون على تشجيع فريق جارتهم المغرب.

وكانت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية ذكرت أن الجزائريين أشعلوا مواقع التواصل الاجتماعي بالدعم والمساندة لأسود الأطلس، خاصة بعد التفوق على بلجيكا وكندا وبلوغهم الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخ المنتخب المغربي.

وأضافت الصحيفة أن بعض الجزائريين رفعوا أعلام المغرب والجزائر في المدرجات، كإشارة على الدعم والمساندة لأسود الأطلس، فضلا عن انتشار صور ومقاطع فيديو للمشجعين الجزائريين وهم يحتفلون بالانتصارات المغربية في الدوحة إلى جانب أشقائهم وجيرانهم المغاربة.

ورغم التفاعل الشعبي الكبير في الجزائر مع الانتصار المغربي، إلا أن التلفزيون الجزائري الرسمي تجاهل الحديث عن الانتصار المغربي أمام بلجيكا من قبل والآن أمام إسبانيا أيضا.

صحفي مغربي يهاجم خديجة بن قنة والجزيرة بسبب تغريدة “قمة التصهين”

وهو الأمر ذاته الذي قامت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، كما دعت الرئاسة الجزائرية وسائل الإعلام المحلية العمومية منها وحتى بعض وسائل الإعلام الخاصة إلى فرض رقابة على أي محتوى يمكن تفسيره على أنه “نقطة إيجابية” لصالح المغرب.

وكانت خديجة بن قنة قد باركت من قبل لمنتخب المغرب فوزه على كندا.

وغردت على تويتر”:”مبارك الفوز لكل الجماهير العربية بتأهل فريق المغرب فوز مستحق عن جدارة.”

وبات منتخب المغرب هو ممثل الكرة العربية والإفريقية الوحيد حاليا في نهائيات كأس العالم، ويأمل الكثيرون أن يظل مستمرا في المنافسات.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي، السبت، نظيره البرتغالي في مباراة حاسمة جديدة ولكن هذه المرة بدور الـ8.

المصدرتويتر، قناة الجزيرة، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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