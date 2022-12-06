خديجة بن قنة تشارك المغاربة فرحتهم بفيديو من قلب الجزائر

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وطن- هنأت الإعلامية الجزائرية والمذيعة البارزة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، المنتخب المغربي بفوزه على نظيره الإسباني بضربات الترجيح التي تألق فيها الحارس “ياسين بونو“، في انتصار تاريخي للكرة المغربية والعربية عموما.

خديجة بن قنة تهنئ المغاربة

تهنئة “بن قنة” جاءت عبر فيديو نشرته من قلب العاصمة الجزائرية عبر حسابها بتويتر، وثق فرحة الجزائريين بصعود جارتهم لدور الـ8 رغم الأزمة الحالية بين البلدين.

وعلقت مذيعة الجزيرة على الفيديو بقولها: “فرحة الجمهور الجزائري في العاصمة عند الركلة الأخيرة لحكيمي.”

فرحة الجمهور الجزائري في العاصمة عند الركلة الأخيرة لحكيمي #المغرب_اسبانيا https://t.co/TY7H7Il4hz — خديجة بن قنة (@Benguennak) December 6, 2022

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وتفاعل العديد من النشطاء مع تغريدة خديجة بن قنة، وثمن الكثير من المغاربة تهنئتها الخالصة.

وتأتي هذه التهنئة من الإعلامية الجزائرية، رغم الأزمة الدبلوماسية العنيفة بين المغرب والجزائر، والتي وصلت حد قطع العلاقات الرسمية بين البلدين.

مباراة المغرب وإسبانيا

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وحقق منتخب المغرب فوزًا تاريخيًا على إسبانيا في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022، وصعد للدور ربع النهائي.

وبفوزه أصبح المغرب أول بلد عربي يصعد ربع نهائي كأس العالم في التاريخ، ورابع فريق أفريقي يحقق هذا الإنجاز.

فرحة الجمهور الجزائري

ويبدو أن الرياضة نجحت في إصلاح ما خربته السياسة، حيث أظهر معظم الجمهور الجزائري فرحة كبيرة بتأهل المغرب.

وحظيت تدوينة الاعلامية الشهيرة بشبكة قنوات “الجزيرة”، بمشاركة وتفاعل كبيرين من قبل النشطاء، الذين قدموا بدورهم التهاني للمغاربة وأثنوا على أداء “أسود الأطلس”.

فعلها الأسود… يا سلاااام — خديجة بن قنة (@Benguennak) December 6, 2022

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد العلاقات بين البلدين تأزماً سياسياً وصل إلى حد التهديد بالحرب بينهما.

أما على المستوى الرياضي فلم تظهر هذه الخلافات بل دأب الجزائريون على تشجيع فريق جارتهم المغرب.

وكانت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية ذكرت أن الجزائريين أشعلوا مواقع التواصل الاجتماعي بالدعم والمساندة لأسود الأطلس، خاصة بعد التفوق على بلجيكا وكندا وبلوغهم الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخ المنتخب المغربي.

وأضافت الصحيفة أن بعض الجزائريين رفعوا أعلام المغرب والجزائر في المدرجات، كإشارة على الدعم والمساندة لأسود الأطلس، فضلا عن انتشار صور ومقاطع فيديو للمشجعين الجزائريين وهم يحتفلون بالانتصارات المغربية في الدوحة إلى جانب أشقائهم وجيرانهم المغاربة.

الرياضة تداوي جروح السياسة🇩🇿🇲🇦 pic.twitter.com/50MT0hPTM2 — خديجة بن قنة (@Benguennak) December 3, 2022

ورغم التفاعل الشعبي الكبير في الجزائر مع الانتصار المغربي، إلا أن التلفزيون الجزائري الرسمي تجاهل الحديث عن الانتصار المغربي أمام بلجيكا من قبل والآن أمام إسبانيا أيضا.

وهو الأمر ذاته الذي قامت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، كما دعت الرئاسة الجزائرية وسائل الإعلام المحلية العمومية منها وحتى بعض وسائل الإعلام الخاصة إلى فرض رقابة على أي محتوى يمكن تفسيره على أنه “نقطة إيجابية” لصالح المغرب.

وكانت خديجة بن قنة قد باركت من قبل لمنتخب المغرب فوزه على كندا.

وغردت على تويتر”:”مبارك الفوز لكل الجماهير العربية بتأهل فريق المغرب فوز مستحق عن جدارة.”

وبات منتخب المغرب هو ممثل الكرة العربية والإفريقية الوحيد حاليا في نهائيات كأس العالم، ويأمل الكثيرون أن يظل مستمرا في المنافسات.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي، السبت، نظيره البرتغالي في مباراة حاسمة جديدة ولكن هذه المرة بدور الـ8.