الثلاثاء, ديسمبر 6, 2022
الرئيسيةحياتناجورجينا صديقة رونالدو تلفت الأنظار بما فعلته في صحراء قطر
حياتنا

جورجينا صديقة رونالدو تلفت الأنظار بما فعلته في صحراء قطر

حضرت جورجينا رودريغز للدوحة لدعم كريستيانو

كتب فهمي الورغمي
جورجينا في صحراء قطر watanserb.com
جورجينا في صحراء قطر
- Advertisement -

وطن- من جديد عادت “جورجينا رودريغز” صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للظهور بإطلالة رقيقة وجميلة في قطر وهذه المرة من على رمال صحراء قطر الذهبية.

وهناك شاركت صديقة رونالدو صورا لها عبر حسابها على “إنستغرام” في إحتفاء واضح بالمظاهر الطبيعية الرائعة المتواجدة بالدولة الخليجية، المستضيف لكأس العالم فيفا 2022.

جورجينا رودريغز في الصحراء

وشاركت جورجينا رودريغز، عبر حسابها الرّسمي على إنستغرام مجموعة من الصور لجولتها المسائية إلى صحراء قطر.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

- Advertisement -

وظهرت صديقة النجم البرتغالي، في مزاج جيد، رفقة إبنتها وصديقة لها، بينما كانت تتجول في أحد مناطق صجراء قطر، حيث رُفعت أعلام الدول المشاركة في فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022.

وكانت جورجينا قد ظهرت في مناسبات عديدة خلال حضورها في قطر من أجل مساندة صديقها نجم المنتخب البرتغالي في مشواره المونديالي.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

- Advertisement -

ونشرت “جورجينا” عبر خاصية “الستوري” على حسابها في موقع “إنستغرام”، صوراً لرحلتها إلى قطر والوصول إلى العاصمة الدوحة برفقة أطفالها.

وعقب وصولها إلى قطر، نشرت “جورجينا” عبر خاصية “الستوري” صورةً برفقة كعكة كبيرة تصوّر أرضية ملعب وعليها مجسم لكريستيانو رونالدو وهو يركل الكرة بحذائه. وفي أعلاها جورجينا وباقي أفراد العائلة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

جورجينا صديقة كريستيانو في شوارع الدوحة

ظهرت “جورجنيا” لاحقاً في الاستاد برفقة أبنائها، الذين ارتدوا قميص المنتخب البرتغالي، دعماً لوالدهم ومنتخب بلادهم الذي يُعتبر من أبرز المرشحين للفوز بالكأس.

جورجينا رودريغيز توجه رسالة شكر للشيخة المياسة شقيقة أمير قطر! (فيديو)

كما التقت صديقة رونالدو بأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر المسند.

وبحسب صورة متداولة، فقد ظهر الشيخ حمد بن خليفة وهو يتبادل الحديث مع “جورجينا” برفقة إحدى بناتها، فيما كانت الشيخة “موزا” تستمع لحديث “جونيور” نجل كريستيانو رونالدو الأكبر.

ويبدو أن جورجينا رودريغز، قررت التعود على نسق الحياة في منطقة الخليج العربي.

خاصة مع تواتر أخبار مؤكدة عن توقيع صديقها كريستيانو رونالدو لصالح نادي النصر السعودي لموسمين ونصف.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

فيديو وثق ردة فعل أمير قطر بعد ركلة أشرف حكيمي الحاسمة

تقارير

“بونو” صانع الفرحة العربية.. سد المغرب المرعب ومروض ثيران إسبانيا

الهدهد

الشيخ تميم يقود سيارة رفقة محمد بن زايد.. كيف علق الخليجيون؟

مونديال قطر 2022

صحفي موثوق يكشف حقيقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

الهدهد

صامويل إيتو يعتدي على صحفي جزائري في قطر.. ركله في رأسه وأسقطه أرضاً(شاهد)

الهدهد

أمير قطر أمر بتوزيع تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا بالمجان على المغاربة

الهدهد

ما وراء زيارة محمد بن زايد لقطر.. بداية صفحة جديدة أم ماذا؟

حياتنا

ايفانا نول لا تتوقف عن التعري في قطر وتتحدى الجميع بإطلالة جديدة

الهدهد

“الكمبيوتر الخارق” توقع نتائج كأس العالم.. ما كشفه صادم للمغرب وحدد البطل

الهدهد

رئيس الوزراء البريطاني: نرفع القبعة لقطر

الهدهد

مشجع إنجليزي يصدم مراسلاً إسرائيلياً ويهتف لفلسطين على الهواء مباشرة(شاهد)

حياتنا

نجمة أفلام إباحية في مدرجات المونديال في قطر!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

(شاهد) .. احتفال وليد الركراكي الهستيري بعد قيادة أسود الأطلس إلى دور ال8

آمبر هيرد تفاجئ جوني ديب بتحرك رسمي يخص قضيتهما

فيديو وثق ردة فعل أمير قطر بعد ركلة أشرف حكيمي الحاسمة

كلاب ليدي غاغا تقود أمريكيا للسجن 21 عاما

“بونو” صانع الفرحة العربية.. سد المغرب المرعب ومروض ثيران إسبانيا

سجل يا تاريخ .. المنتخب المغربي إلى دور ال8 بعد إقصاء إسبانيا بركلات الترجيح (شاهد)

فيديو لمشجعات برازيليات من الدوحة سيفجر غضب إسرائيل

“سيسي 60”.. مصر تكشف عن سلاح جديد سيدخل الخدمة قريبا

شباب ميدل بيست تجمهروا حول فتاة فاجئتهم برقصة مثيرة

جمجمة “مرصعة بالجواهر” تعود لزعيم عربي للبيع في مزاد علني

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC