جورجينا صديقة رونالدو تلفت الأنظار بما فعلته في صحراء قطر

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وطن- من جديد عادت “جورجينا رودريغز” صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للظهور بإطلالة رقيقة وجميلة في قطر وهذه المرة من على رمال صحراء قطر الذهبية.

وهناك شاركت صديقة رونالدو صورا لها عبر حسابها على “إنستغرام” في إحتفاء واضح بالمظاهر الطبيعية الرائعة المتواجدة بالدولة الخليجية، المستضيف لكأس العالم فيفا 2022.

جورجينا رودريغز في الصحراء

وشاركت جورجينا رودريغز، عبر حسابها الرّسمي على إنستغرام مجموعة من الصور لجولتها المسائية إلى صحراء قطر.

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وظهرت صديقة النجم البرتغالي، في مزاج جيد، رفقة إبنتها وصديقة لها، بينما كانت تتجول في أحد مناطق صجراء قطر، حيث رُفعت أعلام الدول المشاركة في فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022.

وكانت جورجينا قد ظهرت في مناسبات عديدة خلال حضورها في قطر من أجل مساندة صديقها نجم المنتخب البرتغالي في مشواره المونديالي.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

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ونشرت “جورجينا” عبر خاصية “الستوري” على حسابها في موقع “إنستغرام”، صوراً لرحلتها إلى قطر والوصول إلى العاصمة الدوحة برفقة أطفالها.

وعقب وصولها إلى قطر، نشرت “جورجينا” عبر خاصية “الستوري” صورةً برفقة كعكة كبيرة تصوّر أرضية ملعب وعليها مجسم لكريستيانو رونالدو وهو يركل الكرة بحذائه. وفي أعلاها جورجينا وباقي أفراد العائلة.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

جورجينا صديقة كريستيانو في شوارع الدوحة

ظهرت “جورجنيا” لاحقاً في الاستاد برفقة أبنائها، الذين ارتدوا قميص المنتخب البرتغالي، دعماً لوالدهم ومنتخب بلادهم الذي يُعتبر من أبرز المرشحين للفوز بالكأس.

كما التقت صديقة رونالدو بأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر المسند.

وبحسب صورة متداولة، فقد ظهر الشيخ حمد بن خليفة وهو يتبادل الحديث مع “جورجينا” برفقة إحدى بناتها، فيما كانت الشيخة “موزا” تستمع لحديث “جونيور” نجل كريستيانو رونالدو الأكبر.

ويبدو أن جورجينا رودريغز، قررت التعود على نسق الحياة في منطقة الخليج العربي.

خاصة مع تواتر أخبار مؤكدة عن توقيع صديقها كريستيانو رونالدو لصالح نادي النصر السعودي لموسمين ونصف.