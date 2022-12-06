تركت رسالة غامضة على الإنستغرام.. مصرع خبيرة تجميل وطيار إثر تحطم طائرة

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وطن- إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صوراََ تقشعر لها الأبدان لتحطم طائرة في تركيا، مما أسفر عن مقتل شخصين على متنها، بما في ذلك طيار وخبيرة تجميل تركية تبلغ من العمر 22 عامًا، والتي كانت توّثق لحظاتها الأخيرة في قمرة القيادة في الطائرة قبل دقائق من تحطمها.



وحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، كانت خبيرة التجميل التي تدعى بوركو ساجلام قد شاركت عبر صفحتها في إنستغرام، قبل لحظاتها الأخيرة، مقطع فيديو أرفقته بتعليق: “باي” (إلى اللقاء).

وتظهر الصور التي التقطها مواطن تركي الطائرة وهي تحلق في السماء قبل أن تصطدم بخط كهرباء علوي بجناحها، مما تسسب في تحولها إلى كتلة نارية قبل أن تسقط أرضََا.

كيف وقع الحادث؟

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أقلعت الطائرة من باموكوفا، بمقاطعة ساكاريا، تركيا في الساعة 3.13 مساءً يوم الخميس الماضي، الأول من شهر ديسمبر، حيث تُظهر اللقطات الطائرة وهي تسير على المدرج قبل لحظات من الإقلاع.

ولكن في الساعة 3.32 مساءً، عندما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 1200 متر (3937 قدمًا)، انقطع الاتصال فجأة.

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وسرعان ما تم العثور على حطام الطائرة المتفحم على أرض خالية في عثمان غازي بمقاطعة بورصة، بعد أن أبلغ عمال في مصنع غاز طبيعي قريب السلطات عن جسم سقط من السماء.

تم إرسال فرق البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث، حيث عثروا على جثتي بوركو والطيار.

يُعتقد أن الضحية الأولى توفيت عندما اشتعلت النيران في الطائرة بعد أن اصطدم جناحها بخط الكهرباء عالي الجهد في محطة أوفاكا لتوليد الكهرباء لدورة الغاز الطبيعي.

بينما توفيت الضحية الثانية بعد أن قذفت من الطائرة بسبب الجهد الكهربائي المرتفع، حسب عمدة بورصة ألينور أكتاس .

منذ وقوع الحادث، تم دفن الثنائي في مقابر مختلفة في بورصة. ولم تُنشر تقارير تشريح الجثة بعد.

وسبب تحليق الطائرة على علو منخفض ما جعلها تصطدم بخط 380 ألف فولت، لا يزال قيد التحقيق من قبل السلطات.

من جهتها، قالت وسائل إعلام محلية أن بوركو أخبرت والديها في ذلك الصباح أنها ستغادر المنزل بحثًا عن وظيفة. ولم يكونا على علم بأنها استقلت الطائرة حتى أبلغتهما السلطات بوفاتها في مكالمة هاتفية.

وكانت بوركو تدير صالون تجميل لتصفيف الشعر مع شريكها وتركت خلفها شقيقتين وأخ.