تجمهر المغاربة حول الملك محمد السادس والزحام يعيق حركته (فيديو)

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وطن- نزل ملك المغرب محمد السادس إلى شوارع العاصمة الرباط، مرتديا قميص المنتخب الوطني، من أجل مشاركة آلاف المغاربة فرحة فوز “أسود الأطلس” على المنتخب الإسباني وتأهلهم إلى ربع نهائي كأس العالم 2022.

الملك محمد السادس يحتفل بفوز أسود الأطلس

وتداولت وسائل إعلام مغربية رسمية، ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لـ لحظة نزول الملك المغربي، إلى شوارع العاصمة الرباط للاحتفال بتأهل المنتخب المغربي على حساب المنتخب الإسباني.

صاحب الجلالة الملك محمد السادس ينزل لشارع ليشارك شعبه فرحة التأهل لدور الربع 🇲🇦🇲🇦🇲🇦❤️❤️❤️

كم أنت كبير يا صاحب الجلالة ✌️✌️

من أجمل ما شاهدته اليوم pic.twitter.com/4vP0zg1Zd4 — Youssef Belhaissi يوسف بلهيسي (@YBelhaissi) December 6, 2022

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وقبل نزولة إلى الشارع، هنأ الملك في اتصال هاتفي أعضاء المنتخب الوطني بمناسبة تأهلهم إلى دور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم، بعد الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح.

جلالة الملك محمد السادس يهنئ في اتصال هاتفي أعضاء المنتخب الوطني🇲🇦 بمناسبة تأهلهم إلى دور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم، قطر- 2022 pic.twitter.com/lsnOXbTIle — 2M.ma (@2MInteractive) December 6, 2022

وظهر محمد السادس رفقة حرسه الشخصي جالسا في سيارته رباعية الدفع، مرتديا القميص الأحمر للمنتخب المغربي وملوحا بالعلم المغربي.

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حتى أن الزحام الشديد أعاق حركة السيارة التي كانت تقل الملك ومن معه، وكانت تتحرك ببطء شديد.

وفي غمرة الفرحة بتأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، هتف الناس بشعارات حماسية لـ لاعبي أسود الأطلس في إشادة بإنجازهم التاريخي.

واحتفى ناشطون مغاربة بنزول الملك محمد السادس، إلى الشارع من أجل مشاركة عموم الشعب لذة الانتصار الثمين.

هل يتجه الملك المغربي إلى الدوحة؟

يذكر أنه كان من المتوقع أن يتوجه محمد السادس إلى قطر، من أجل حضور مباريات المنتخب المغربي، بحسب ما أكدت تقارير إعلامية.

لكن يبدو أن حضوره إلى الدوحة قد تعذر لأسباب لم توضحها المصادر الرسمية إلى الآن.

خاصة وأنه تلقى دعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من أجل حضور الحفل الافتتاحي لكأس العالم 2022.

ويُرجح المراقبون، أن يقوم محمد السادس في الأيام القادمة بزيارة الدوحة، من أجل حضور المقابلة الحاسمة لأسود الأطلس في مواجهة المنتخب البرتغالي من أجل الحصول على بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

هذا وتأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 لأول مرة في تاريخه، بفوزه على منتخب إسبانيا بطل العالم 2010 بركلات الترجيح، في المباراة التي جرت، باستاد المدينة التعليمية ضمن منافسات دور الستة عشر.