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إيفانا نول.. شاهد ما فعله مشجعون عرب مع ملكة جمال كرواتيا على أرض الملعب في قطر! (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
إيفانا نول.. شاهد ما فعله مشجعون عرب مع ملكة جمال كرواتيا على أرض الملعب في قطر! watanserb.com
إيفانا نول
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وطن- حازت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، على شهرة واسعة جداً بين الجمهور العربي، عقب ظهورها في العاصمة القطرية الدوحة لمؤازرة المنتخب الكرواتي.

جماهير عربية وعالمية

وتتباهى إيفانا نول بهذه الجماهيرية عبر نفس فيديوهات وصور عبر خاصية “الستوري” في حسابها على “انستجرام“.

تلك الفيديوهات وثقت لحظة تجمهر الحشود حول ملكة جمال كرواتيا فور خروجها من الاستاد.

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كما مراسلو القنوات التلفزيونية وهم يجرون لقاءات مع نول، بينما يتجمع حولها الجماهير ويلتقطون صوراً لها ومعها.

وكان من الواضح أن معظم جماهير الحسناء الكرواتية، من العرب، كما يبدو من لباسهم.

إطلالات فاضحة في قطر

وجذبت ملكة جمال كرواتيا الأنظار إليها، بسبب إطلالاتها الفاضحة من مدرجات المونديال، وكذلك في شوارع قطر وعلى شواطئها.

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وحرصت نول على التقاط صور سيلفي مع جماهير اليابان قبل مباراة دور الـ16 لكأس العالم بين البلدين.

لفتت عارضة الأزياء الألمانية المولد الأنظار بأزياءها المفعمة بالحيوية في قطر . والتي تعرضت أيضًا لانتقادات بسبب القوانين الصارمة في الدولة الشرق أوسطية.

لكن إيفانا نول لم تبد منزعجة قبل مباراة الإثنين على ملعب الجنوب ، حيث التقطت صورًا مع جماهير الخصم.

نحن مستعدون

كانت نول التي لديها 1.3 مليون متابع على انستقرام ، قد سخرت من اليابان في وقت سابق من اليوم. حيث قامت بتحميل سلسلة من الصور لنفسها وهي تتناول السوشي في مطعم.

إلى جانب الصور ، أضافت أيضًا تعليقًا نصه: “اليابان ، نحن مستعدون لك!”.

وسبق أن علّق الشيخ القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني، على المشهد الذي قلب مواقع التواصل في قطر والوطن العربي منذ انتشاره. والذي وثّق تتبع بعض الشباب القطري لإيفانا. والقيام بتصويرها بعدما ظهرت شبه عارية في المدرجات.

التهويل مرفوض

وقال في تغريدة له عبر حسابه بتويتر: “من الطبيعي كمجتمع محافظ أن ما نشاهده يلفت الأنظار.. ولكن التهويل ورسم القصص على هؤلاء الشباب أمر مرفوض”.

وتابع موضحاً: “فمثل مالك مشاعر الناس لهم مشاعر وعندهم أهل وبيوت ولو كان أي واحد منا مكانهم كان سوينا اسواتهم.. لانه منظر مستغرب في مجتمع محافظ فاتقوا الله في أنفسكم وفي مشاعر الآخرين وتماسك بيوتهم”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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