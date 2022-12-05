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وطن- وفاة هندي أثناء عملية زراعة شعر لاحظ الشاب آثار رشيد، بداية صلع في رأسه،

فقرر الخضوع لعملية زراعة شعر كي يتمكن من الزواج، لكنه توفي قبل ذلك.

تقول والدته آسيا بيغوم في حديث لوكالة فرانس برس إن نجلها الذي يعمل مسؤولاً في محطة تلفزيونية، أصيب بتسمّم في الدم بعد خضوعه لعملية زرع شعر في عيادة في نيودلهي العام الماضي.

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وتابعت وفاة هندي أثناء عملية زراعة شعر توقفت كليتاه عن العمل ثم انهارت كل أعضائه الأخرى”.

موت بطيء

ووصفت بيغوم (62 عاماً) ما حدث لابنها قائلة: “أتذكر ابني كل يوم وأموت موتا بطيئا. لقد فقدت ابني لكنني لا أريد أن تفقد أي أم أخرى ولدها بسبب ممارسات احتيالية من جانب حفنة من الأشخاص”.

وكان آثار رشيد المعيل الوحيد لأسرته، وكان يعمل على شراء منزل ويجمع النقود لتزويج شقيقتيه.

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وأرفقت أسرة رشيد، صوراً مروعة له مع البلاغ الذي تقدموا به ضد 4 أشخاص أجروا له العملية.

طفح جلدي أسود

وتُظهر الصور وجه رشيد منتفخاً، وقد امتلأ جسده بطفح جلدي أسود قبل وفاته بساعات.

وتم القبض على الأشخاص الأربعة، من بينهم الرجلان اللذان أجريا الجراحة، وهم ينتظرون محاكمتهم.

هذا ويلجأ الرجال الذين يعانون الصلع المبكر إلى زرع الشعر بشكل متزايد في الهند . مع ارتفاع الدخل وزيادة التركيز على المظهر الشخصي.

تكلفة زراعة الشعر في الهند

لكن زراعة الشعر الآمنة تكلف 4300 دولار، وهو مبلغ كبير في بلد فقير يعيش معظم أفراده على أقل من دولارين في اليوم.

لذا لجأ الهواة غير المؤهلين إلى إجراء هذه العملية بأسعار منخفضة بعد تدربهم على “يوتيوب” ويمكن أن تكون لها نتائج قاتلة.

وكانت اللجنة الطبية الوطنية الهندية قد أصدرت تحذيرا في سبتمبر بسبب ازدياد عدد العيادات التي تقدم غالبا خدمة دون المستوى وبأسعار مخفضة.

وجاء في نص التحذير : “المشاهدة خلال ورش العمل أو على يوتيوب أو منصات مماثلة لا تعتبر تدريبا كافيا للقيام بعمليات تجميلية بما فيها زرع الشعر”.

وتقوم عملية زرع الشعر على إزالة بصيلات من منطقة كثيفة الشعر، مثل مؤخّر الرأس. وزرعها في المنطقة المصابة بالصلع.