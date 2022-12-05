هدف حكيم زياش في مرمى المنتخب الكندي يتسبب في طرد معلق تركي..لماذا؟! (شاهد)

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وطن – قامت قناة “TRT” التركية بطرد المعلق الرياضي ألبير باكير جيجيل أثناء تعليقه على المباراة التي جمعت بين المنتخب المغربي ونظيره الكندي، بسبب معلومة قدمها تعليقا على تسجيل اللاعب المغربي حكيم زياش الهدف الأول في المباراة.

ووفقا لأحداث المباراة فقد سجل حكيم زياش لاعب المنتخب المغربي، في الدقيقة الـ4 من زمن المباراة هدفا مبكرا ليذكر المعلق أن أسرع هدف في تاريخ كأس العالم هو للنجم التركي السابق هاكان شوكور.

هاكان شوكور يسجل أسرع هدف في مباريات كأس العالم

وذكر ألبار باكيرجيل المشاهدين خلال بث المباراة يوم الخميس الماضي، ضمن فاعليات كأس العالم 2022، بأن نجم كرة القدم التركي هاكان شوكور، سجل أسرع هدف في تاريخ مباريات كأس العالم لكرة القدم.

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وسرعان ما أصبح تصريح باكيرجيل موضوعا ساخنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك تم طرد باكير جيل خلال الشوط الأول من المباراة.

وبينما استكمل جونايات كيران التعليق على المباراة في الشوط الثاني، شارك المتفرجون على وسائل التواصل الاجتماعي تغريدات مفادها بأن باكيرجيل تم طرده من القناة، وذلك وفقا لما نقله موقع “الحرة“.

وبعد ذلك، قال حساب باسم باكيرجيل عبر موقع “تويتر”: “انفصلت عن مؤسسة TRT، حيث عملت بفخر لسنوات عديدة، بعد الحدث الذي وقع اليوم. آمل أن أراكم مرة أخرى، وداعا”.

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وكان ” شوكور” قد سجل هدفه في مرمى كوريا الجنوبية في مونديال 2002 بعد 11 ثانية فقط من إطلاق صافرة البداية، كأسرع هدف في تاريخ كأس العالم وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

في نسخة كاس العالم 2002 سجل لاعب منتخب تركيا هاكان شوكور رقم قياسي حيث سجل أسرع هدف في تاريخ كاس العالم وكان ذلك بعد 11 ثانية في مباراة تركيا امام كوريا الجنوبية في تحديد المركز الثالث والرابعpic.twitter.com/tn2yIbltUc — M10 (@RJHatan9) November 20, 2022

ذكر اسم “شوكور” هو السبب

ووفقا لما تم تداوله، فإن السبب في فصل المعلق التركي من القناة، لم يكن المعلومة التي قدمها، وإنما بسبب ذكره اسم “شوكور” تحديدا.

اتهامات لـ”شوكور” بالمشاركة في المحاولة الإنقلابية عام 2016

يذكر أن “شوكور”، وبعد انتهاء مسيرته الكروية، تحول إلى السياسة واتهمته السلطات التركية بالمشاركة في المحاولة الإنقلابية الفاشلة التي جرت في يوليو/تموز 2016.

ومنذ ذلك الحين، غادر شوكور تركيا واستقر مع عائلته في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل حاليا سائق أوبر.

Dünya Kupası tarihinin en erken golünü Hakan Şükür’ün attığını hatırlatan TRT spikeri Alper Bakırcıgil'in işine son verildi. Bakırcıgil, yazdığı mesajla olayı doğruladı. pic.twitter.com/Mc93A4kaZI — Magazin Burada (@Magazin_Buradaa) December 1, 2022

وسجل النجم التركي السابق خلال مسيرته الكروية 51 هدفا في 112 مباراة حمل فيها ألوان المنتخب التركي.