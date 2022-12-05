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حياتنا

موعد انتقال كريستيانو رونالدو للنصر السعودي بأجر هو الأعلى في العالم

لم يُؤكد اللاعب أو الفريق، الصفقة

كتب فهمي الورغمي
كريستيانو رونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو
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وطن- وسط غياب أي تفاعل أو تعليق رسمي من قبل النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو“، مع الأخبار التي تتحدث عن توقيعه لعقود محتملة مع بعض الأندية حول العالم، أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن توصل المهاجم البرتغالي إلى اتفاق رسمي مع فريق النصر السعودي.

وقالت إن “رونالدو” سينتقل لتمثيل النادي السعودي بعدما فسخ العقد مع فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، قبل بداية منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

كريستيانو رونالدو في النصر السعودي

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، تفاصيل صفقة النادي السعودي مع كريستيانو رونالدو (37 عاما)، الذي سيوقع عقدا رسميا مع فريق النصر السعودي لمدة موسمين ونصف.

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وهو الخبر الذي كُشف عنه الأسبوع الماضي، وبقي مجرد خبر إعلامي لم يؤكده أي من الطرفين.

وبحسب”ماركا” فإن رونالدو سيبدأ رحلته مع فريق النصر السعودي انطلاقاً من 1 يناير/كانون الثاني 2023.

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ومع المبلغ المالي الضخم المدفوع لرونالدو، والذي سيُناهز الـ500 مليون يورو في عامين ونصف من عقده (250 مليون يورو في الموسم الواحد تقريباً)، سيُصبح البرتغالي “الرياضي الأعلى أجرا في العالم”.

واكتفت صحيفة “ماركا” الإسبانية بنشر هذه المعلومات عن رونالدو، في وقت لم ينشر فريق النصر السعودي أي تفاصيل تتعلق بهذه الصفقة.

وهو لم يُصرح ولم يُصدر بياناً رسمياً يؤكد اقتراب اللاعب من التوقيع أو النجاح في حسم توقيع البرتغالي رونالدو.

كريستيانو رونالدو وافق على عرض النصر السعودي المغري وهذا راتبه

خروج كريستيانو رونالدو من مانشيستر يونايتد

يُذكر أن الفريق السعودي هو الذي أبدى أكبر قدر من الاهتمام بخدمات “الدون” منذ أنهى النجم البرتغالي ارتباطه بمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتأتي مغادرة كريستيانو رونالدو لنادي مانشيستر يونايتد، بعد أيام قليلة من مقابلة تلفزيونية أثارت الكثير من الجدل مع الإعلامي البريطاني “بيرس مورغان” عبر فيها عن “استيائه من المعاملة التي تعرض لها في النادي، وقال أنه تمت خيانته من قبل مسؤولي مانشستر.

ويشارك النجم البرتغالي، مع منتخب بلاده، في فعاليات كأس العالم قطر 2022، برهانات عالية في الفوز بهذه النسخة المونديالية.

وبعد المرور من الدوري التأهيلي، يواجه المنتخب البرتغالي غدا، الثلاثاء، نظيره السويسري ضمن مباريات دور الـ16 في محاولة لافتكاك مقعد نحو دور الربع النهائي.

المصدرتويتر، صحيفة "ماركا" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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