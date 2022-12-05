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وطن- مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم كورة لايف، التي ينتظرها عشاق الكرة المستديرة في أنحاء العالم، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022.

وستبث وقائع أحداث مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر، الاثنين، على قنوات بين سبورت ماكس والكأس القطريتين، الناقلتين لبث مباريات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر

ونرفق لكم، متابعو (وطن) في كل مكان، روابط مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، بدون تقطيع وبجودة عالية، كما يلي:

توقيت مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

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وستنطلق المباراة بين كلا المنتخبين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

Foco total nas oitavas de final! Começamos a nossa preparação para o jogo contra a Coreia do Sul Segunda-feira contamos com a nossa torcida para dar mais um passo pela sexta ⭐️ 📸 Leandro Lopes e Lesley Ribeiro/CBF TV pic.twitter.com/cECWecJss6 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 3, 2022

كما وستكون بتوقيت الإمارات وعمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، بينما بتوقيت دولة فلسطين ومصر في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

ومن المقرر أن يُعلق على أحداث مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، على قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق التونسي عصام الشوالي.

فيما سيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس)، المعلق العماني خليل البلوشي.

É dia de Brasil em campo! 🤩🇧🇷 Às 16h (de Brasília), a Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul, no Estádio 974. Contamos com o apoio de cada um de vocês para irmos juntos rumo ao sonho da sexta ⭐️. Veste a Amarelinha e #VemJogarJunto! pic.twitter.com/RIFlEKPzXt — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 5, 2022

وتلقى منتخب البرازيل (السيليساو)، الخسارة التاريخية أمام نظيره الكاميرون، بهدف نظيف دون رد، مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، من توقيع فينسينت أبو بكر لاعب نادي النصر السعودي.

"후회 없는 90분을 보내고 비로소 새로운 90분을 얻다." 대한민국이 또 다른 도하의 기적을 만들어냅니다! #대한민국 #축구국가대표팀 16강 진출! pic.twitter.com/kIK9pbW9Os — theKFA (@theKFA) December 2, 2022

كما وفاز المنتخب المنافس كوريا الجنوبية على منافسه البرتغال (الملاحون)، بهدفين ثمين مقابل هدف وحيد، ليتأهل إلى دور ال16 على حساب الأوروغواي الذي ودع البطولة من دور المجموعات.