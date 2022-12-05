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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم كورة لايف

راقصو السامبا البرازيلي أمام كوريا الجنوبية في دور ال16 كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم كورة لايف watanserb.com
مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم كورة لايف
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وطن- مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم كورة لايف، التي ينتظرها عشاق الكرة المستديرة في أنحاء العالم، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022.

وستبث وقائع أحداث مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر، الاثنين، على قنوات بين سبورت ماكس والكأس القطريتين، الناقلتين لبث مباريات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر

ونرفق لكم، متابعو (وطن) في كل مكان، روابط مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، بدون تقطيع وبجودة عالية، كما يلي:

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توقيت مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

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وستنطلق المباراة بين كلا المنتخبين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

كما وستكون بتوقيت الإمارات وعمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، بينما بتوقيت دولة فلسطين ومصر في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

ومن المقرر أن يُعلق على أحداث مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، على قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق التونسي عصام الشوالي.

فيما سيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس)، المعلق العماني خليل البلوشي.

وتلقى منتخب البرازيل (السيليساو)، الخسارة التاريخية أمام نظيره الكاميرون، بهدف نظيف دون رد، مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، من توقيع فينسينت أبو بكر لاعب نادي النصر السعودي.

كما وفاز المنتخب المنافس كوريا الجنوبية على منافسه البرتغال (الملاحون)، بهدفين ثمين مقابل هدف وحيد، ليتأهل إلى دور ال16 على حساب الأوروغواي الذي ودع البطولة من دور المجموعات.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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