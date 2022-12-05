مبابي يفاجئ أشرف حكيمي في مقر إقامة المنتخب المغربي (فيديو)

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وطن- نشرت شبكة “بي إن سبورت” القطرية الرياضية، مقطع فيديو للزيارة التي أداها كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي وهداف كأس العالم 2022 حتى الآن، إلى زميله في نادي باريس سان جيرمان “أشرف حكيمي“، في مقر إقامة المنتخب المغربي بقطر.

كيليان مبابي يزور أشرف حكيمي

وزار “مبابي” وفقا لمقطع الفيديو الذي شاركته شبكة “بي إن سبورت” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، صديقه وزميله في النادي الباريسي، بينما كان في مقر إقامته رفقة زملاءه من الفريق المغربي.

🎥 شاهد | النجم الفرنسي 🇫🇷 كيليان مبابي يزور صديقه أشرف حكيمي في مقر إقامة المنتخب المغربي 🇲🇦 pic.twitter.com/LK4sOm19ro — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 5, 2022

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وتأتي زيارة امبابي إلى صديقه “حكيمي” عشية المباراة الحاسمة التي تنتظر أسود الأطلس، في مواجهة المنتخب الإسباني ضمن دور الـ 16 من فعاليات كأس العالم قطر 2022.

إلى ذلك، فقد أكد متابعون عبر مواقع التواصل، أن زيارة النجم الفرنسي كيليان امبابي لمقر إقامة المنتخب المغربي ستشكل حافزاً معنوياً كبيراً لأسود الأطلس قُبيل ساعات من المباراة التي ستجمعهم بالمنتخب الإسباني في دور الـ 16 من كأس العالم قطر 2022.

⛔️ نجم المنتخب الفرنسي كيليان امبابي يزور مقر إقامة المنتخب المغربي في الدوحة عشية مباراة المغرب إسبانيا للتعبير عن دعمه للاعبين المغاربة و تشجيعهم خاصة صديقه الشخصي أشرف حكيمي pic.twitter.com/xRCaPvZIX1 — Mohamed Ouamoussi محمد واموسي (@ouamoussi) December 5, 2022

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وتجمع أشرف حكيمي مع زميلة كيليان مبابي، علاقة صداقة وطيدة منذ سنوات، حيث عهدا دائما على مشاركة صورهما معا خارج المعلب.

جدير بالذكر أن أن اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، يحمل ألوان باريس سان جيرمان منذ سنة 2021، قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الإسباني

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة إسبانيا غدا الثلاثاء، في دور الـ16، على استاد المدينة التعليمية والفائز من هذه المواجهة سيلعب في دور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا.

وفي المقابل، تمكن امبابي وزملاؤه من المنتخب الفرنسي من المرور إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على بولندا 3/1.

وسيُلاقي المنتخب الفرنسي في المواجهة القادمة نظيره الإنجليزي، في مقابلة مصيرية من أجل الدخول في المربع الذهبي.

ويتصدر امبابي ترتيب هدافي كأس العالم 2022 حتى الآن برصيد 5 أهداف، حيث سجل هدفين على كل من بولندا وأستراليا، وهدفا على الدنمارك.