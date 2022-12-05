الإثنين, ديسمبر 5, 2022
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مبابي يفاجئ أشرف حكيمي في مقر إقامة المنتخب المغربي (فيديو)

قبل مواجهة المغرب المرتقبة أمام إسبانيا

كتب فهمي الورغمي
مبابي و أشرف حكيمي watanserb.com
مبابي و أشرف حكيمي
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وطن- نشرت شبكة “بي إن سبورت” القطرية الرياضية، مقطع فيديو للزيارة التي أداها كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي وهداف كأس العالم 2022 حتى الآن، إلى زميله في نادي باريس سان جيرمان “أشرف حكيمي“، في مقر إقامة المنتخب المغربي بقطر.

كيليان مبابي يزور أشرف حكيمي

وزار “مبابي” وفقا لمقطع الفيديو الذي شاركته شبكة “بي إن سبورت” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، صديقه وزميله في النادي الباريسي، بينما كان في مقر إقامته رفقة زملاءه من الفريق المغربي.

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وتأتي زيارة امبابي إلى صديقه “حكيمي” عشية المباراة الحاسمة التي تنتظر أسود الأطلس، في مواجهة المنتخب الإسباني ضمن دور الـ 16 من فعاليات كأس العالم قطر 2022.

إلى ذلك، فقد أكد متابعون عبر مواقع التواصل، أن زيارة النجم الفرنسي كيليان امبابي لمقر إقامة المنتخب المغربي ستشكل حافزاً معنوياً كبيراً لأسود الأطلس قُبيل ساعات من المباراة التي ستجمعهم بالمنتخب الإسباني في دور الـ 16 من كأس العالم قطر 2022.

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وتجمع أشرف حكيمي مع زميلة كيليان مبابي، علاقة صداقة وطيدة منذ سنوات، حيث عهدا دائما على مشاركة صورهما معا خارج المعلب.

جدير بالذكر أن أن اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، يحمل ألوان باريس سان جيرمان منذ سنة 2021، قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

مبابي يعيش الأجواء الرمضانية مع زميله أشرف حكيمي (فيديو)

مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الإسباني

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة إسبانيا غدا الثلاثاء، في دور الـ16، على استاد المدينة التعليمية والفائز من هذه المواجهة سيلعب في دور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا.

وفي المقابل، تمكن امبابي وزملاؤه من المنتخب الفرنسي من المرور إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على بولندا 3/1.

وسيُلاقي المنتخب الفرنسي في المواجهة القادمة نظيره الإنجليزي، في مقابلة مصيرية من أجل الدخول في المربع الذهبي.

ويتصدر امبابي ترتيب هدافي كأس العالم 2022 حتى الآن برصيد 5 أهداف، حيث سجل هدفين على كل من بولندا وأستراليا، وهدفا على الدنمارك.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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