فضائح ميدل بيست مستمرة.. تحرش بفتيات على الأكتاف ومقاطع مخلة

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وطن- تتواصل مظاهر الانحلال الأخلاقي بين الشباب والفتيات، فيما يعرف بمهرجان “ميدل بيست” الموسيقي السنوي في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت هيئة الترفيه السعودية المنظمة للمهرجان المثير للجدل، الاثنين، أن أكثر من 732 ألف شخص حضروا “ميدل بيست” خلال الأيام الأربعة الماضية، غالبيتهم من الشباب، فيما انهالت الانتقادات على المهرجان ومن حضره.

انحلال أخلاقي غير مسبوق بالمملكة

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة بين حشد كبير من الشبان والفتيات، وهي تعتلي كتف شاب وتتمايل وتلوح بيديها على إيقاع موسيقى غربية.

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فيما ظهرت أجزاء من جسدها من الخلف، في حالة تعكس ما وصلت إليه أرض الحرمين الشريفين من انفلات وانحلال أخلاقي غير مسبوق في ظل حكم محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة.

ولاقى الفيديو مثل غيره من مقاطع الانحلال التي باتت ظاهرة في موسم الرياض موجة من الإستياء والغضب.

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وعلقت”ديما فور” مستنكرة: “عندما نرى مثل هذه الأشياء تحصل في السعودية نخجل من الله ونسأل الله العفو والعافية”.

واستدركت متسائلة في لمز لمشايخ السلطة بالمملكة:”أين الفوزان لكي يوقف هذا الانحلال عند حده؟”.

ووثق فيديو آخر انتشر على نطاق واسع، لحظة تحرش جماعي بفتاة كانت حاضرة في مهرجان “ميدل بيست“.

وكانت الفتاة التي ظهرت ترتدي ملابس بيضاء ونظارة شفافة، يرفعها أحد الشباب على كتفيه عندما بدأ التحرش بها.

وتجمع الشباب حولها وبدأوا في تلمس جسدها من الخلف، لتزيح يدهم مرارا عنها فيما تعرضت لتحرش جنسي صريح.

#ميدل_بيست الي تحرشو بالمقطع رغم إنكارنا عليهم إلا على فعلتكم هذي الله يعطيكم العافيه كفوو وهي واشكالها يستاهلون pic.twitter.com/sKezYof5a6 — جنرال حايل (@Dklln6) December 4, 2022

وعلق الكاتب السعودي البارز تركي الشلهوب، على هذه المشاهد المخلة مستنكرا دعوات السماح بها تحت مزاعم الانفتاح: “متى يفهم أولئك الذين يدافعون عن نشر المنكرات في السعودية بحجة أنها موجودة في جميع دول العالم، أن أرض الحرمين ليست كباقي البقاع؟”.

وأضاف:” متى يفهمون أن لها قدسية ولها وضعها الخاص؟ متى يفهمون أن فيها الكعبة المشرفة، وفيها قبر خير إنسان مشى على ظهر هذه البسيطة”.

مطالبات بإيقاف موسم الرياض

وبمجرد انتهاء الأيام الأربعة لمهرجان “ميدل بيست” الموسيقي في السعودية، تصدر هاشتاغ بعنوان “إيقاف موسم الرياض مطلب” قائمة الوسوم الأكثر انتشارا في السعودية.

حيث اعترض البعض على مشاهد مصورة تظهر رقص أعداد كبيرة من الشباب والشابات بشكل مختلط ينافي عادات المجتمع السعودي ويخالف لائحة الذوق العام.

ما يحصل في أرض الحرمين تقشعر له الأبدان والله.#ميدل_بيست pic.twitter.com/cytCiSfgKe — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 4, 2022

وفي هذا السياق، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، منذ أيام مقطعَ فيديو لفتاة سعودية تخلع ملابسها. حيث قامت بنزع ملابسها العلوية لتظهر فقط بحمّالة الصدر ذات اللون الأخضر، الذي يتماشى مع ألوان العلم السعودي.

وكان الأمن العام في السعودية رصد عددا من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض 2021، قائلا في بيان إن الأجهزة الأمنية ستتعامل مع مرتكبيه.

وجاء البيان في وقت تداول فيه مستخدمون على تويتر مقاطع مصورة لنساء تعرضن للتحرش. حينذاك انتشر وسم “متحرش موسم الرياض” بين المستخدمين لكشف ما وقع، والقبض على المتهمين ولكن لم تجر أي مخالفة او اعتقال بهذا الخصوص مما يشير إلى أن قوانين التصدي للانحلال باتت حبراً على ورق.

طالعه هي وياه لا اهله درو عنه ولا هي اهلها يدرو عنها يعني خافو من اهاليهم وما خافو من ربهم #ميدل_بيست pic.twitter.com/TyUz2SOMyv — سكره ❤️ (@Soul_2031) December 4, 2022

وبحسب مزاعم النظام السعودي فإن المملكة وهي أكبر مصدر للنفط في العالم تتطلع إلى دعم الترفيه والسياحة وقطاعات أخرى، بقيت مهملة طوال عقود في إطار خطة تحول اقتصادي طموحة تهدف إلى وقف الارتهان للخام وتنويع أكبر اقتصادات العالم العربي.

السلطات ضبطت المشبوهين في ميدل بيست

وكانت السلطات الأمنية في المملكة أعلنت عن كشف هوية جميع الأشخاص المشاركين في ممارسات مخلة بالمهرجان، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له عبر “تويتر” رصدته (وطن) إن “شرطة منطقة الرياض تحدد هوية مخالفين لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقهم.”

شرطة منطقة الرياض تحدد هوية مخالفين لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/hLJJ6XKcto — الأمن العام (@security_gov) December 4, 2022

وأكد البيان على أن الجهات الأمنية “تمكنت من تحديد هوية عدد من الأشخاص ظهروا بمحتوى مرئي متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة”.

وأضاف المتحدث الأمني أنه “جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.

وتحرك الأمن جاء عقب تداول العديد من الفيديوهات خلال الأيام الماضية، والتي توثق حدوث ممارسات شاذة بين حضور مهرجان ميدل بيست.

وأظهر مقطع التُقط ليلاً أجواءً صاخبة وشخصين يضعان شخصاً ثالثاً في منتصفهما، ويتحسسانه في حركات جنسية فاضحة.

المشهد الكارثي الذي أحدث ضجة وموجة غضب عارمة في المملكة استدعت تدخل السلطات.

كما وثق فيديوهات تبادلا للقبلات الحميمية بين الشباب والشابات على مرأى ومسمع الجميع، دون مراعاة لمشاعر السعوديين الذين تمثل لهم مثل هذه الممارسات اعتداء صارخا على القيم والعادات التي يحرمها الدين.