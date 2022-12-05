الإثنين, ديسمبر 5, 2022
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حياتنا

عامل ديليفري يقلب السوشيال ميديا بدموعه ومشاهير يسألون عنه!

قارنه البعض بوالد الشهيد محمد الدرة

كتب رفيف عبدالله
عامل ديليفري watanserb.com
عامل ديليفري
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وطن– أشعلت صورة عامل ديليفري مواقعَ التواصل الاجتماعي، في الوطن العربي كافة.

تعاطُف بالآلاف

كانت البداية حين التقط أحدهم صورةً لشاب يجلس خارج المسجد وهو حزين، ويبدو في حالة ضياع.

وكتب ناشر الصورة توضيحاً لسبب حزن عامل الديلفري، قائلاً: “صورة حزينة لـ عامل توصيل طلبات ديلفري بعد سرقة دراجته بعد دخوله لأداء الصلاة في أحد المساجد”.

الصورة المتداولة لعامل الديلفري
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وحصدت الصورة تفاعلاً واسعاً وسط تعاطف الآلاف، وبدأ العديد بالسؤال عن طريقة للوصول إليه، من ضمنهم بعض المشاهير أيضاً.

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وذلك في محاولةٍ منهم لمساعدته بشراء دراجة جديدة له، أو جمع مبلغ من المال لمساعدته على تخطي الحادثة.

محمد الدرة ووالده

وبعضهم قارنَ جلسته بجلسة والد الطفل الفلسطيني محمد الدرة، بعد قتل نجله على يد جنود إسرائيليين.

محمد الدرة
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كلاهما سُرق شيء منه، أحدهم دراجته، وآخر فلذة كبده.

واعتقد الأغلبية في البداية أنّ الصورة في مصر، ولكن تبيّن أنّها في أربيل شمال العراق.

حيث دخل الشابّ ليؤدي الصلاة في أحد المساجد، وحين خرج تفاجأ بسرقة دراجته البخارية التي يعمل عليها.

تبرّع وخط مدى الحياة

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنّ شركة اتصالات كبرى في العراق، أعلنت عن التبرع بدراجة جديدة وخط تليفوني مميز مدفوع مدى الحياة للشاب.

كما أمر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بتكريم وتعويض عامل التوصيل، بشكل لائق وحلّ مشكلته.

أمر مسرور بارزاني بتكريم وتعويض الشاب

هذا وقد انتشرت جرائم السرقة بصورة مبالغ فيها، في العراق.

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السرقة في العراق

وينصّ القانون العراقي على حبس المتهم الذي يقوم بعمليات السرقة في أحد الأماكن المخصصة للعبادة، لمدة لا تنقص عن العام ولا تزيد عن الـ7 سنوات. وكذلك يتمّ تطبيق نفس العقوبة في حالة وقوع الجريمة في أي من الأماكن المعَدّة للسكن بها، أو إذا حدثت الجريمة في أيٍّ من ملحقات المساكن.

كما يتمّ تطبيق نفس العقوبة، على الأشخاص الذين يقومون بالتسلق إلى الأماكن المسكونة عبر تسور أي من الجدران الموجودة بالمكان.

ومن يستخدم مفاتيح صحيحة للمساكن، والدخول بها بدون علم من أصحابها وتنفيذ جريمة السرقة، تنطبق عليه نفس العقوبة.

وكذلك يتم تطبيق نفس العقوبة على المتهمين الذين يقومون بانتحال صفة شخصية عامة للدخول إلى مكان وقوع الجريمة، أو بانتحال أي صفة أخرى.

المصدرمواقع التواصل الاجتماعي ، وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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