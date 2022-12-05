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صور مقاتل قسامي يُغير على الطيران الإسرائيلي حافي القدمين تثير حماسة وتفاعلا (شاهد)

صحيفة عبرية تحدثت عن معادلات جديدة تحاول المقاومة فرضها

كتب خالد السعدي
استهداف الطائرات الإسرائيلية بالصواريخ في سماء غزة watanserb.com
كتائب القسام تستهدف طائرات الاحتلال في سماء غزة بصواريخ أرض - جو
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وطن – أثارت صور مقاتل من كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ظهر حافي القدمين وهو يطلق صواريخ ضد الطائرات الإسرائيلية في سماء غزة، تفاعلا واسعا.

وبيّنت اللقطات التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تصدي الدفاعات الجوية التابعة لكتائب القسام للطيران الحربي الإسرائيلي أثناء شنه غارات على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو، يوم الأحد.

ونشر ناشطون لقطات بثها الإعلام العسكري لحركة حماس، تُظهر الدفاعات الجوية القسامية وهي تتصدى للطيران الإسرائيلي، بينما شوهد المقاتل القسامي وهو حافي القدمين، ما أثار احتفاء كبيرا بالمقاومة.

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وتبين من خلال التسجيل المصور، أن التصدي تم بصواريخ أرض ـ جو، وأن تلك المشاهد تعود إلى فجر الأحد.

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وكان الناطق باسم “حماس” حازم قاسم، قد أصدر بيانا قال فيه إن “تصدي كتائب القسام للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، والرد بشكل مباشر على قصف طائرات الاحتلال، يؤكد أنها لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات، وستواصل الدفاع عن شعبها في كل أماكن وجوده”.

وأضاف متحدث حماس: “العدو الصهيوني يوسع من عدوانه على شعبنا بقصفه الغاشم على قطاع غزة، بعد جريمته إعدام الشهيد عمار مفلح في حوارة”.

غارات إسرائيلية

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد شن غارات جوية على أهداف متفرقة في قطاع غزة، في حين أعلنت كتائب القسام أن دفاعتها الجوية تصدت للمقاتلات الإسرائيلية بصواريخ أرض-جو.

وشنت مقاتلات الاحتلال 3 غارات على أهداف متفرقة في وسط قطاع غزة وجنوبه، نتج عنها سماع دوي انفجارات ضخمة.

صحيفة عبرية تتحدث عن معادلات جديدة

في سياق غير بعيد، قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، الاثنين، إن جميع الأطراف المعنية تحاول الاستفادة من فرصة أي حدث أمني على جبهة قطاع غزة، ومحاولة فرض معادلات وثمن جديد، كما جرى أمس رغم أنه لم يؤدي إلى تصعيد كبير.

وأضافت أنه على الرغم من عدم حدوث تصعيد كبير، إلا أنه ينبغي النظر لما جرى أنه مجرد تذكير بما قد يجري في المستقبل، وتأثير ما يحدث في الضفة والقدس على غزة والجبهات الأخرى، وفق رأي الصحيفة.

وأشارت إلى أن إسرائيل ردت على إطلاق الصاروخ من غزة، بقصف أهداف نوعية فجر الأحد تتبع لحركة حماس، لم تكن تتناسب مع إطلاق الصاروخ الذي سقط في منطقة مفتوحة.

وتابعت: “إسرائيل تحاول الاستفادة من مثل هذه الفرص لإلحاق الضرر قدر الإمكان بقدرات حماس العسكرية، كما أنه حمل رسالة مفادة أن الحركة هي صاحبة السيادة بغزة وعليها العمل لكبح جماح التنظيمات الأخرى، وليس كما جرى في عملية الفجر التي استهدفت الجهاد الإسلامي فقط”.

ووفق الصحيفة، فإن إطلاق حماس نيران مضادة منها صاروخ أرض – جو، معتبرةً أن ذلك محاولة من الحركة لفرض معادلات جديدة ومنع الطائرات الإسرائيلية من مهاجمة قطاع غزة رغم أن هذه الأسلحة لا تؤثر فعليًا على الطائرات.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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