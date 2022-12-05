صورته أبكت الجميع.. مفاجآت تنهال على عامل عراقي سُرقت دراجته أثناء أدائه للصلاة

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وطن – كالنار في الهشيم، انتشرت صورت لعامل توصيل “ديلفري” في العراق، طغت عليه معالم الحزن بعدما سرقت دراجته النارية.

الصورة التي انتشرت بكثافة على موقع تويتر، بينت العامل، وهو يجلس على الأرض باكيا بعد سرقة دراجته، بعدما تركها أمام أحد المساجد ليؤدي صلاة الظهر.

حدث في العراق : سرقة دراجة عامل توصيل "ديلفري" بعد دخوله لأداء الصلاة في أحد المساجد .. والصورة توضح تحسره الشديد 💔 pic.twitter.com/nSdz5N8tWh — Screen Mix (@ScreenMix) December 4, 2022

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وهذا الشاب من مدينة أربيل العراقية، ويعمل في مجال توصيل الطلبات، وعندما حان وقت صلاة الظهر ترك دراجته أمام المسجد ودخل ليؤدي الصلاة، وعند خروجه فوجئ بعدم وجود دراجته.

وجذبت هذه الصورة تعاطفا كبيرا مع الشاب، وسط مطالب بتسريع وتيرة جهود القبض على السارق.

سرقة دراجة عامل توصيل ديلفري بعد دخوله احد مساجد اربيل لاداء الصلاة ، صورته مؤلمة جداً ( الحرب تخلق اللصوص والسلام يشنقهم ) pic.twitter.com/t8xHbuz6Rc — Amani Yousif Kka (@AmaniKka) December 4, 2022

اكثر صورة حزينة اليوم سرقة دراجة عامل توصيل "ديلفري" بعد دخوله لأداء الصلاة في أحد المساجد في اربيل.. الله يصبرك ويرزقك pic.twitter.com/oMBbaABOVB — MohammedHisham (محمد) (@TheGodFather10q) December 4, 2022

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#وين عماد باجلان اليتلاحكنه

وين صايرة هاي يمعود فضحتونا#سرقة دراجة عامل توصيل "ديلفري" بعد دخوله لأداء الصلاة في أحد مساجد أربيل pic.twitter.com/0qASuHTlZC — الحاج ابو غفار🇮🇶🆕 AL_Hajj Abo_gaffar (@lwkyl9) December 4, 2022

حدث في العراق : سرقة دراجة عامل توصيل "ديلفري" بعد دخوله لأداء الصلاة في أحد المساجد .. والصورة توضح تحسره الشديد 💔 pic.twitter.com/9RjnSIPvhe — adel zidan 𓄿𓂧𓇋𓃭 (@adelzidan100) December 4, 2022

مفاجآت تتوالى للمسروق

بعد الانتشار المكثف للصورة، وحالة التعاطف الكبيرة معه، أعلنت شركة كبرى للاتصالات في العراق، عن التبرع بدراجة جديدة وخط تليفوني مميز مدفوع مدى الحياة للشاب.

في الوقت نفسه، وجه مسعود برزاني، رئيس إقليم كردستان، بتواصل مكتبه مع الشاب، وتعويضه بشكل لائق وحل مشكلته.

رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني يأمر بتكريم وتعويض عامل التوصيل الذي سرقت دراجته بعد دخوله لأداء الصلاة في أحد مساجد أربيل #الشرقية_نيوز pic.twitter.com/6x4ZShFBI0 — AlSharqiya TV – قناة الشرقية (@alsharqiyatv) December 4, 2022

السرقة في العراق

ودائما ما تلتفت الأنظار لجرائم السرقة في العراق التي دائما ما تثير حالة من الجدل، بينها ما شهدته محافظة ميسان قبل أيام، بتعرض أربعة محال صيرفة للسرقة والسلب بوسط مدينة العمارة وجنوبيها واستخدمت فيها عجلات “دفع رباعي والتوكتوك” وتجاوزت قيمة المسروقات 160 مليون دينار.

وفي قضاء الكحلاء جنوبي محافظة ميسان، تعرضت ثلاثة محال للسرقة بظروف غامضة على يد عصابة مكونة من (😎 أفراد تستقل عجلات دفع رباعي، بحسب كاميرات المراقبة.

وفي إحدى السرقات تم تكبيل يد حارس السوق لمدة 3 ساعات من اجل تنفيذ السرقة، وبحسب مصدر أمني مطلع فإن المبالغ المسروقة من المكاتب الثلاثة تتجاوز 150 مليون دينار عراقي.