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حياتنا

صورته أبكت الجميع.. مفاجآت تنهال على عامل عراقي سُرقت دراجته أثناء أدائه للصلاة

تعاطف كبير مع الشاب ودعوات لتكثيف جهود ضبط السارق

كتب خالد السعدي
سرقة دراجة عامل توصيل العراق watanserb.com
عامل توصيل طلبات في العراق دخل لأداء صلاة الظهر وتفاجأ بسرقة دراجته
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وطن – كالنار في الهشيم، انتشرت صورت لعامل توصيل “ديلفري” في العراق، طغت عليه معالم الحزن بعدما سرقت دراجته النارية.

الصورة التي انتشرت بكثافة على موقع تويتر، بينت العامل، وهو يجلس على الأرض باكيا بعد سرقة دراجته، بعدما تركها أمام أحد المساجد ليؤدي صلاة الظهر.

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وهذا الشاب من مدينة أربيل العراقية، ويعمل في مجال توصيل الطلبات، وعندما حان وقت صلاة الظهر ترك دراجته أمام المسجد ودخل ليؤدي الصلاة، وعند خروجه فوجئ بعدم وجود دراجته.

وجذبت هذه الصورة تعاطفا كبيرا مع الشاب، وسط مطالب بتسريع وتيرة جهود القبض على السارق.

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مفاجآت تتوالى للمسروق

بعد الانتشار المكثف للصورة، وحالة التعاطف الكبيرة معه، أعلنت شركة كبرى للاتصالات في العراق، عن التبرع بدراجة جديدة وخط تليفوني مميز مدفوع مدى الحياة للشاب.

في الوقت نفسه، وجه مسعود برزاني، رئيس إقليم كردستان، بتواصل مكتبه مع الشاب، وتعويضه بشكل لائق وحل مشكلته.

السرقة في العراق

ودائما ما تلتفت الأنظار لجرائم السرقة في العراق التي دائما ما تثير حالة من الجدل، بينها ما شهدته محافظة ميسان قبل أيام، بتعرض أربعة محال صيرفة للسرقة والسلب بوسط مدينة العمارة وجنوبيها واستخدمت فيها عجلات “دفع رباعي والتوكتوك” وتجاوزت قيمة المسروقات 160 مليون دينار.

وفي قضاء الكحلاء جنوبي محافظة ميسان، تعرضت ثلاثة محال للسرقة بظروف غامضة على يد عصابة مكونة من (😎 أفراد تستقل عجلات دفع رباعي، بحسب كاميرات المراقبة.

وفي إحدى السرقات تم تكبيل يد حارس السوق لمدة 3 ساعات من اجل تنفيذ السرقة، وبحسب مصدر أمني مطلع فإن المبالغ المسروقة من المكاتب الثلاثة تتجاوز 150 مليون دينار عراقي.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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