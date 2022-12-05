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رواتب الحكام العرب كما كانت تدفعها الخزينة البريطانية

كتب محمد الوليدي
رواتب الحكام العرب watanserb.com
رواتب الحكام العرب
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وطن- هذه مرتبات سنوية وشهرية للزعماء العرب والتي كانت تدفعها بريطانيا من أجل “مهمات” خاصة وعدم التدخل والسكوت ومن اجل الحفاظ على رعاياهم “المتطرفة” حتى لا يعتدوا على راحة الجنود البريطانيين والذي كانوا يخوضون حربا شعواء من أجل السيطرة على العالم العربي و‎فلسطين فيما بعد، والتي سلمتها لاحقا للحركة الصهيونية.

مرتبات سنوية وشهرية للزعماء العرب تدفعها بريطانيا
مرتبات سنوية وشهرية للزعماء العرب

منها ما كانت تدفعه بريطانيا عبر شركة الهند الشرقية في وقت مبكر يصل حتى عام ١٨٦٠ وربما قبل ذلك ومنها ما دفعته الحكومة البريطانية مباشرة فيما بعد.

إعانات مالية لحكام العرب
إعانات مالية لحكام العرب

فمن الزعامات التي قبضت مرتبات من البريطانيين في وقت مبكر كانوا حكام الكويت والبحرين والساحل المتصالح ومسقط والشحر والمكلا وسقطرى ومحمية عدن، واليمن وعسير والحجاز و نجد وغيرها (مرفق وثيقة من الأرشيف البريطاني محفوظة في مكتبة قطر الرقمية تبين هذه الدول وتاريخ بداية الدفع لحكامها)
في ١٩٢٠/١٢/٧ أكد مكتب الخارجية البريطاني على هذه المرتبات والتي توصي باستمراريتها ومنها:

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سلطان مسقط: ١٨٦٤٠٠ روبية سنويا.

سلطان الشحر والمكلا ٧٢٠ روبية سنويا.

فهد الهذال شيخ قبيلة عنزة: ٢٠٤ آلاف روبية سنويا.

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زعماء محمية عدن: ٧٠ الف روبية سنويا.

ابن سعود: ٦٠ الف روبية.

(لاحظوا معي ان راتب شيخ القبيلة (فهد الهذال) آنذاك اكثر بخمسة أضعاف من راتب ابن سعود).

المؤلم هنا أن أكثر شخصية اكرمتها الدولة العثمانية هو فهد الهذال فمنحته لقب بيك وعينته كقائم مقام واكرمته ماديا بلا حدود الا انه كان يعمل لصالح الإنجليز ويقبض منهم من وراء السلطات العثمانية بل حاربها لاحقا بدعم من بريطانيا.

فيما بعد تم رفع مرتب امير نجد عبدالعزيز ال سعود الى مئة ألف جنيه استرليني وتقسم له شهريا، تمت زيادته لاحقا بعد ان ساعدته في السيطرة على الحجاز.

كما كانت تدفع له بريطانيا جزء من عائدات الحج عبر مكتب الهند التابع لشركة الهند الشرقية (٧٥ ألف روبية هندية شهريا). ‏والعجيب ان هذا المبلغ كان يدفع له قبل سيطرته على الحجاز، ابلغ في عام ١٩٢٣ بأن مرتبه سيتم إيقافه من بعد عام ١٩٢٤، لكن لم يتم ذلك بل ازداد، ففي مراسلات أنتوني ايدن مع تشرشل يتبين انه في الأربعينات من القرن الماضي كانت بريطانيا تدفع ٥ آلاف جنيه استرليني لابن سعود، ومثلها بدأت بدفعها امريكا عام منذ ١٩٤٤. حاولت بريطانيا مع امريكا خفض المرتب للنصف بسبب مدخول النفط إلا أن امريكا لم توافق.
يخبر عبدالله السليمان وزير مالية ابن سعود البريطانيين انه ان لم يكن الاستلام بالذهب فإن ابن سعود سيقوم بضربه شخصيا.

الشريف حسين بن علي بلغ راتبه مئة وثمانون ألف جنيه أسترليني سنويا غير مصروفات أخرى، هدد القائد العسكري اللنبي بأنه ان تم خفض المرتب سيستقيل من منصبه.

الأمير محمد علي الأدريسي حاكم عسير: 200 جنيه استرليني شهريا، في عام ١٩٢٣ أضيف على الراتب مبلغ ٣٠ ألف جنيه استرليني مقابل تسليم الحديدة للبريطانيين. (عند دفع راتبه اشترطوا عليه إخلاء الأجانب من منطقته عام ١٩٢١).

إمام اليمن: يحيى حميد الدين 200 جنيه إسترليني شهريا.

الأمير عبدالله بن الحسين ‏توصية بوضع راتبه 5000 جنيه استرليني مع كافة المصروفات لبلده الوليد شرق الاردن.

حاكم دبي : سعيد بن مكتوم 30 الف روبية سنويا.

حاكم عجمان: راشد النعيمي ١٠ آلاف روبية سنويا.

حاكم ابو ظبي: شخبوط بن سلطان ٧ آلاف روبية كمقدم و ٣ آلاف روبية شهريا.

الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة: ٥٠٠ روبية شهريا وخمس روبيات عن كل طائرة بريطانية تهبط في الشارقة.

شيخ الكويت مبارك الصباح: ٦٠ الف روبية سنويا مع قوارب واسلحة وقطع غيار مع تأجير بندر الشويخ للبريطانيين.

ومن خلال هذا الراتب يستسلم الحاكم كاملا للسلطات البريطانية في كل ما يطلب منه، والا فالمصير سيكون وخيما، فعلى سبيل المثال، امارة كلباء كانت امارة مثلها مثل دبي وابو ظبي، بل في زمن البرتغاليين كانت اهم امارات الساحل، ولكن بعد ان استلم حاكمها حمد القاسمي مرتبا من الانجليز عام ١٩٣٩، تردد فيما بعد ابنه راشد بالسماح لهم بإنشاء قاعدة طيران عسكرية للهبوط الاضطراري، ما نتج عنه دمار الأسرة الحاكمة فيها من خلال عمليات القتل والثار وبتشجيع بريطاني مما أدى في النهاية الى ضم الإمارة للشارقة، وكما حدث ايضا مع شخبوط بن سلطان في ابو ظبي حين أهان ضباط البحرية الانجليز ورفض الاعتذار كما طلب المزيد من المال على أمور تم الاتفاق عليها مسبقا، وايضا سعيد بن تيمور، حيث رتبت بريطانيا انقلابا عليهما من داخل الأسرة، وقبلهم ما جرى للشريف حسين بن علي معروف.

في احدى جلسات مجلس اللوردات البريطاني المغلقة سال اللورد جورج لامبرينت، وزير المستعمرات ‏تشرشل عام 1922: كيف تدفعون مبلغا بهذا الحجم للحكام العرب “وماذا يفعلون ب150 الف باوند سنويا في هذه الصحراء؛ اجابه تشرشل: بعد دفعنا لهم سحبنا 50 كتيبة عسكرية من العالم العربي، كل واحدة كانت تكلفنا أكثر من 150 الف باوند سنويا.

وسأله لورد آخر: كيف تدفعونها لهم بالعملة ‏النقدية ام بالذهب، فرد تشرشل: يحبذونها بالذهب لذا تدفع لهم بالذهب.

١- راتب ابن سعود، للمزيد عنه في ملف (IOR/L/PS/10/880/2) مكتبة قطر الرقمية
٢- راتب الشريف حسين بن علي وأولاده والادريسي، للمزيد عنها: ملف ( IOR/L/PS/10/609) مكتبة قطر الرقمية

المصدررصد وتحرير وطن
محمد الوليدي
محمد الوليديhttps://watanserb.com/
محمد الوليدي كاتب فلسطيني مهتم بإعادة كتابة التاريخ العربي الحديث.
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