رقصة السامبا الشهيرة حاضرة في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية (شاهد)

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وطن- شهدت مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، حضور رقصة السامبا لنجوم السيليساو، خلال احتفالهم بأهدافهم، الاثنين، في دور منافسات دور 16 كأس العالم 2022 قطر.

والتقطت عدسات الكاميرا، رقصة السامبا الشهيرة لنجوم منتخب البرازيل (السيليساو)، وهم يؤدون ذلك داخل أرضية ملعب (استاد 974)، كان أبرز تلك اللقطات قيام المدرب البرازيلي المخضرم تيتي بأدائها مع اللاعبين. خلال احتفالهم بهدف ريتشارليسون الثالث في شباك مرمى كوريا الجنوبية.

رقصة السامبا في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

كما واحتفل الثلاثي نيمار جونيور وفينيسيوس وباكيتا ورافينا، بتلك الرقصة الشهيرة، خلال الاحتفال بهدف النجم البرازيلي المتألق فينيسيوس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

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ونجح منتخب البرازيل (السيليساو)، في حجز بطاقة العبور إلى دور ال8 كأس العالم 2022. بعد فوزه على كوريا الجنوبية (النمور)، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وسجل أهداف راقصو السامبا البرازيلي، فينيسيوس جونيور في الدقيقة ال7. ونيمار في الدقيقة ال13 من ركلة جزاء، كما وأحرز ريتشارليسون في الدقيقة ال29، ولوكاس باكيتا عند الدقيقة ال34.

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فيما سجل منتخب كوريا الجنوبية الهدف الوحيد للفريق في المباراة داخل شباك البرازيل، في الدقيقة ال76. من توقيع سيونغ هوبايك.

كما وسجل البرازيلي نيمار في النسخة الثالثة له مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم 2022، ليكون بذلك أول لاعب ينجح في ذلك بعد بيليه ورونالدو الظاهرة.

استعراض لراقصي السامبا ⬅️ 4 حصص رقص في أقل من 40 دقيقة 🕺🟡🟢 pic.twitter.com/QMNLeN2z7p — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 5, 2022

مباراة البرازيل ضد كرواتيا

ومن المقرر أن يلتقي البرازيل أمام وصيف النسخة الماضية من مونديال كأس العالم 2018 روسيا، كرواتيا، الجمعة، في ال9 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، على ملعب ( استاد المدينة التعليمية).

ومن الجدير بالذكر، بأن منتخب البرازيل يعد أكثر المنتخبات تتويجاً ببطولة كأس العالم. برصيد 5 ألقاب، كما ولم يتعرض للخسارة في منافسات دور ال16 سوى في مرتين فقط.