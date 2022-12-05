رقصة السامبا الشهيرة حاضرة في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية (شاهد)

وطن- شهدت مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، حضور رقصة السامبا لنجوم السيليساو، خلال احتفالهم بأهدافهم، الاثنين، في دور منافسات دور 16 كأس العالم 2022 قطر.
والتقطت عدسات الكاميرا، رقصة السامبا الشهيرة لنجوم منتخب البرازيل (السيليساو)، وهم يؤدون ذلك داخل أرضية ملعب (استاد 974)، كان أبرز تلك اللقطات قيام المدرب البرازيلي المخضرم تيتي بأدائها مع اللاعبين. خلال احتفالهم بهدف ريتشارليسون الثالث في شباك مرمى كوريا الجنوبية.
رقصة السامبا في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية
كما واحتفل الثلاثي نيمار جونيور وفينيسيوس وباكيتا ورافينا، بتلك الرقصة الشهيرة، خلال الاحتفال بهدف النجم البرازيلي المتألق فينيسيوس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.
ونجح منتخب البرازيل (السيليساو)، في حجز بطاقة العبور إلى دور ال8 كأس العالم 2022. بعد فوزه على كوريا الجنوبية (النمور)، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.
تيتي مدرب #البرازيل يرقص مع اللاعبين عقب الهدف الثالث #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA
@CBF_Futebol pic.twitter.com/4bvm7P92qA
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
وسجل أهداف راقصو السامبا البرازيلي، فينيسيوس جونيور في الدقيقة ال7. ونيمار في الدقيقة ال13 من ركلة جزاء، كما وأحرز ريتشارليسون في الدقيقة ال29، ولوكاس باكيتا عند الدقيقة ال34.
لقطة طريفة.. تيتي مدرب المنتخب البرازيلي يشارك لاعبي الفرحة بالهدف الثالث@CBF_Futebol#البرازيل_كوريا#قطر2022#كأس_العالم#قنوات_الكاس pic.twitter.com/oeu2qhNTm8
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
فيما سجل منتخب كوريا الجنوبية الهدف الوحيد للفريق في المباراة داخل شباك البرازيل، في الدقيقة ال76. من توقيع سيونغ هوبايك.
كما وسجل البرازيلي نيمار في النسخة الثالثة له مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم 2022، ليكون بذلك أول لاعب ينجح في ذلك بعد بيليه ورونالدو الظاهرة.
استعراض لراقصي السامبا ⬅️ 4 حصص رقص في أقل من 40 دقيقة 🕺🟡🟢 pic.twitter.com/QMNLeN2z7p
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 5, 2022
مباراة البرازيل ضد كرواتيا
ومن المقرر أن يلتقي البرازيل أمام وصيف النسخة الماضية من مونديال كأس العالم 2018 روسيا، كرواتيا، الجمعة، في ال9 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، على ملعب ( استاد المدينة التعليمية).
فينيسيوس لاعب المنتخب البرازيلي بعد الفوز على كوريا الجنوبية: سنرقص حتى النهاية#كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022#كأس_العالم#قطر2022 pic.twitter.com/W4fBPLiJ8l
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
ومن الجدير بالذكر، بأن منتخب البرازيل يعد أكثر المنتخبات تتويجاً ببطولة كأس العالم. برصيد 5 ألقاب، كما ولم يتعرض للخسارة في منافسات دور ال16 سوى في مرتين فقط.