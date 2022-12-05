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مونديال قطر 2022

رقصة السامبا الشهيرة حاضرة في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية (شاهد)

البرازيل إلى دور ال8 لمواجهة الوصيف كرواتيا في مونديال كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
نجوم البرازيل يؤدون رقصة السامبا الشهيرة watanserb.com
رقصة السامبا في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية
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وطن- شهدت مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، حضور رقصة السامبا لنجوم السيليساو، خلال احتفالهم بأهدافهم، الاثنين، في دور منافسات دور 16 كأس العالم 2022 قطر.

والتقطت عدسات الكاميرا، رقصة السامبا الشهيرة لنجوم منتخب البرازيل (السيليساو)، وهم يؤدون ذلك داخل أرضية ملعب (استاد 974)، كان أبرز تلك اللقطات قيام المدرب البرازيلي المخضرم تيتي بأدائها مع اللاعبين. خلال احتفالهم بهدف ريتشارليسون الثالث في شباك مرمى كوريا الجنوبية.

رقصة السامبا في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

كما واحتفل الثلاثي نيمار جونيور وفينيسيوس وباكيتا ورافينا، بتلك الرقصة الشهيرة، خلال الاحتفال بهدف النجم البرازيلي المتألق فينيسيوس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

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ونجح منتخب البرازيل (السيليساو)، في حجز بطاقة العبور إلى دور ال8 كأس العالم 2022. بعد فوزه على كوريا الجنوبية (النمور)، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وسجل أهداف راقصو السامبا البرازيلي، فينيسيوس جونيور في الدقيقة ال7. ونيمار في الدقيقة ال13 من ركلة جزاء، كما وأحرز ريتشارليسون في الدقيقة ال29، ولوكاس باكيتا عند الدقيقة ال34.

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فيما سجل منتخب كوريا الجنوبية الهدف الوحيد للفريق في المباراة داخل شباك البرازيل، في الدقيقة ال76. من توقيع سيونغ هوبايك.

كما وسجل البرازيلي نيمار في النسخة الثالثة له مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم 2022، ليكون بذلك أول لاعب ينجح في ذلك بعد بيليه ورونالدو الظاهرة.

مباراة البرازيل ضد كرواتيا

ومن المقرر أن يلتقي البرازيل أمام وصيف النسخة الماضية من مونديال كأس العالم 2018 روسيا، كرواتيا، الجمعة، في ال9 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، على ملعب ( استاد المدينة التعليمية).

ومن الجدير بالذكر، بأن منتخب البرازيل يعد أكثر المنتخبات تتويجاً ببطولة كأس العالم. برصيد 5 ألقاب، كما ولم يتعرض للخسارة في منافسات دور ال16 سوى في مرتين فقط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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