خلفية هاتف نيمار تلفت أنظار العالم .. ما الصورة التي وضعها في قطر!؟

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وطن – التقطت عدسات المصوّرين، صورة أظهرت خلفية هاتف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والتي اعتبر كثيرون أنّها إشارة منه وإصراراً على الفوز بمونديال قطر 2022.

خلفية هاتف نيمار

وتظهر صورة خلفية شاشة هاتف نيمار، كأس العالم الذهبيّ، حيث رآى متابعون انّ اللاعب البرازيلي اختار تلك الصورة تحديداً كون الفوز بكأس العالم حُلم يطارده في كل الأوقات، ودافعاً له ولزملائه على الفوز بالبطولة .

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وتشهد تشكيلة المنتخب البرازيلي عودة نجم السيليساو نيمار، بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل، استعداداً للمواجهة القوية أمام كوريا الجنوبية، الاثنين، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب (استاد 974) المونديالي، مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية المرتقبة، في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

خسارة البرازيل أمام أسود الكاميرون

وكان منتخب البرازيل، قد تلقى الخسارة التاريخية أمام أسود الكاميرون، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بهدف نظيف دون رد، جاء من توقيع فينيسنت أبو بكر لاعب نادي النصر السعودي في الدقيقة ال92 على نهاية أحداث المباراة.

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فيما حقق المنتخب المنافس كوريا الجنوبية، الفوز التاريخي للمرة الثانية على التوالي في مونديال كأس العالم، على منافسه البرتغال (الملاحون) بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، الذي حسم به بطاقة العبور إلى الدور ال16 على حساب الأوروغواي.