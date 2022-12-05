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مونديال قطر 2022

خلفية هاتف نيمار تلفت أنظار العالم .. ما الصورة التي وضعها في قطر!؟

لفتت الصورة المتابعين على مواقع التواصل

كتب أنس السالم
watanserb.com
خلفية هاتف نجم البرازيل نيمار
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وطن – التقطت عدسات المصوّرين، صورة أظهرت خلفية هاتف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والتي اعتبر كثيرون أنّها إشارة منه وإصراراً على الفوز بمونديال قطر 2022.

خلفية هاتف نيمار

وتظهر صورة خلفية شاشة هاتف نيمار، كأس العالم الذهبيّ، حيث رآى متابعون انّ اللاعب البرازيلي اختار تلك الصورة تحديداً كون الفوز بكأس العالم حُلم يطارده في كل الأوقات، ودافعاً له ولزملائه على الفوز بالبطولة .

إحصائيات تثبت أن البرازيل ستتوج بلقب كأس العالم في قطر

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وتشهد تشكيلة المنتخب البرازيلي عودة نجم السيليساو نيمار، بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل، استعداداً للمواجهة القوية أمام كوريا الجنوبية، الاثنين، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر.

تشكيلة المنتخب البرازيلي watanserb.com
نيمار

ويستضيف ملعب (استاد 974) المونديالي، مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية المرتقبة، في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

خسارة البرازيل أمام أسود الكاميرون

وكان منتخب البرازيل، قد تلقى الخسارة التاريخية أمام أسود الكاميرون، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بهدف نظيف دون رد، جاء من توقيع فينيسنت أبو بكر لاعب نادي النصر السعودي في الدقيقة ال92 على نهاية أحداث المباراة.

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فيما حقق المنتخب المنافس كوريا الجنوبية، الفوز التاريخي للمرة الثانية على التوالي في مونديال كأس العالم، على منافسه البرتغال (الملاحون) بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، الذي حسم به بطاقة العبور إلى الدور ال16 على حساب الأوروغواي.

 

المصدررصد مواقع التواصل - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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