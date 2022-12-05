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جيش الاحتلال يقتل الشهيد عمر مناع ويعتقل شقيقه

اقتحامات واعتقالات ضد الفلسطينيين وإدانة محلية واسعة

كتب خالد السعدي
الشهيد عمر مناع watanserb.com
الشهيد عمر مناع
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وطن – ارتقاء الشهيد عمر مناع برصاص حي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم الدهيشة في بيت لحم، كما اعتقلت شقيق الشهيد، خلال اقتحام المخيم فجر اليوم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشاب عمر يوسف مناع استشهد فيما أصيب ستة آخرون، خلال المواجهات مع الاحتلال في مخيم الدهيشة.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال مخيم الدهيشة وداهمت عدة منازل، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

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واعتقلت قوات الاحتلال، يزن يوسف حسن فرارجة (24 عاما)، والشقيقين عدي (24 عاما)، ومعاذ عصام أبو نصار (27 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وانتشر مقطع فيديو يُوثق لحظة نقل جثمان الشهيد عمر مناع إلى مخيم الدهيشة، وسط هتافات “الموت ولا المذلة”.

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اعتقالات الضفة

وقالت وسائل إعلام فلسطينية رسمية، إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر الاثنين، عددا من المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بعد عملية دهم وتفتيش، بينهم شقيق الشهيد عمر مناع الذي ارتقى صباحا.

اعتقلت من بيت كاحل غرب الخليل باسم محمد الزهور، ومعين محمد الزهور، وبكر عوني الزهور، ومطيع محمد الزهور، وحمزة حسين الزهور، ومن تفوح غرب الخليل محمد إبراهيم ارزيقات.

الجبهة الشعبية تنعي شهيدها

ونعت الجبهة الشعبية في مخيم الدهيشة الشهيد مناع، قائلة إنه”كان من الذين يتقدّمون الصفوف دائمًا للتصدّي لجرائم الاحتلال بحق مُخيّم الدهيشة، حيث ارتقى اليوم إلى جانب اعتقال عددٍ الشبان في إطار الهجمة الواسعة على الجبهة على أعتاب انطلاقتها المجيدة الـ55.

وأضافت أن استمرار تحريض الاحتلال وتهديد أعضائها في مخيم الدهيشة يأتي في سياق الهجمة المسعورة التي يشنها الاحتلال على الجبهة الشعبية في الضفة المحتلة منذ سنواتٍ طويلة.

وتابعت: “هذا التحريض والتهديد والملاحقة المستمرة لن تكسر إرادة أعضائها ومناضلي شعبنا في المخيم الذين يضربون على الدوام دروسًا في الشجاعة والتصدّي البطولي لجرائم الاحتلال”.

اشتباكات مسلحة في مخيم جنين

وفي مخيم جنين، دارت اشتباكات مسلحة بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، قبيل فجر اليوم، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل.

وبحسبر مصادر محلية في جنين، فإن قوات الاحتلال اعتقلت، قبيل فجر اليوم، الشاب يحيى السعدي نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسام السعدي، عقب اقتحام منزله في جنين.

في غضون ذلك، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي الإضراب الشامل في محافظة بيت لحم، كما أعلن اتحاد المعلمين الإضراب الشامل في كافة مدارس محافظة بيت لحم الخاصة والحكومية.

الخارجية الفلسطينية تدين الجريمة الإسرائيلية

في السياق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة إعدام الشاب عمر يوسف حسن مناع في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، اثناء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، كما أدانت اقتحام قوات الاحتلال للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية كما حدث في محافظات جنين والخليل ورام الله.

وقالت إن هذه الجرائم الاقتحامات جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا والتصعيد الإسرائيلي الرسمي للأوضاع في ساحة الصراع، بهدف خلق حالة من الفوضى والحرائق كبديل للتهدئة والعملية السياسية ومسار المفاوضات، وكبديل للحلول السياسية التفاوضية للصراع لإحياء عملية السلام، وهروبا من دفع استحقاقات السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية.

وحملت الوزارة دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للفلسطينيين.

المصدروطن - رصد تويتر + وكالات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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