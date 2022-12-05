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بدر آل زيدان يدعس علم المثلية الجنسية وشاذ يعاتبه.. كيف رد عليه الإعلامي السعودي؟

تزامنت الواقعة مع تنامي ظاهرة الشذوذ في المملكة

كتب خالد السعدي
المثلية في السعودية watanserb.com
الإعلامي السعودي بدر آل زيدان يدعس علم المثلية بقدميه
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وطن – أقدم الإعلامي السعودي بدر آل زيدان على دعس علم المثلية الجنسية، في واقعة أثارت استياء أحد الشواذ الذي وجه رسالة عتاب للإعلامي السعودي.

وبعد أن نشر زيدان مقطع فيديو وهو يدعس العلم، عاتبه شخص شاذ جنسيا قائلا له: “ما توقعتها منك يا بدر.. عاد إنت أكتر واحد مسالم رغم إني غير معلن لميولي لكى ترى توجع إنت وغيرك ضدنا وتسلقون فينا وأكننا نحن اللي اخترنا هذا الشيء.. لكن ما أقول غير الله يبلاك إنت واللي زيك مثل ما بلانا ويذوقكم كي تحس فيه وتعاني وتتعذب منه”.

وردّ بدر على صاحب هذه الرسالة، بعدما نشر متعمدا التغطية على اسمه وصورته، قائلا له إن مشكلته ليست معه، وأن له حق فعل ما يريده، باعتبار أن الكل سيحاسب عما سيفعله.

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وأوضح أن مشكلته نقل العفن للأجيال الجديدة، مشددا على أن من يتعرض لابتلاء يمكنه الغلق على نفسه، وأن الجميع مبتلى، لكن لا يوجد أحد فرض ابتلاءه على الآخرين ونشر الثقافة عليهم.

وشدد على أنه يرى الشواذ جنسيا ضحايا سواء بسبب ابتلاء أو حركة فكرية، مؤكدا أنه يحارب قضية برمجة الأطفال على تقبل الشذوذ الجنسي.

مهرجان سعودي يدعم الشذوذ الجنسي

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يُشار إلى أن هذه الواقعة تزامنت مع ما شهده مهرجان البحر الأحمر السينمائي السعودي من دعم للشذوذ الجنسي، وذلك بعد مشاركة فيلم عربي يناقش هذه القضية، على الرغم من إقامة المهرجان في بلد يُفترض أنه يُجرم الشذوذ.

والفيلم المقصود هو “القفطان الأزرق” الذي شارك في المهرجان السينمائي السعودي الذي انطلق، يوم الخميس، للعام الثاني على التوالي.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة خياط مغربي شاذ جنسيا يتكتم على حياته الجنسية لمدة 25 سنة قبل أن يجبر على مواجهة حياته الجنسية عندما ينضم تلميذ ذكر إلى محله للتدرب على المهنة.

وبحسب صحيفة “الغارديان”، فإن السماح بمثل هذه الأفلام في مهرجان البحر الأحمر يخلق مفارقة، حيث يصبح فندق ريتز كارلتون بجدة فعليا معفيا مؤقتا من الممارسات السعودية المعادية للمثليين.

ضبط شواذ جنسيا في الرياض

بالتزامن أيضا، أعلنت الشرطة السعودية، مؤخرا، أنها تمكنت من تحديد هوية أشخاص ظهروا في فيديوهات توثق ارتكابهم جرائم تحرش وأفعالا جنسية شاذة وتفوق الخيال خلال مهرجان “ميدل بيست” للموسيقى الذي تحتضنه العاصمة الرياض.

وقالت شرطة الرياض، في بيان، مساء الأحد، إن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية عدد من الأشخاص ظهروا بمحتوى مرئي متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية.

وأضافت الشرطة أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحق هؤلاء الأشخاص.

وتوصف حفلات ميدل بيست التي أقيمت خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري، باعتبارها أضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط، من حيث انه يستضيف أكثر من 200 فنان وفنانة يقدمون وصلاتهم على 7 مسارح متنوعة.

وشهدت نسخة هذا العام من المهرجان جرعة زائدة من حالات التحرش الجنسي والأفعال الإباحية والشاذة التي ارتكبتها فتيات ومثليون، وأثارت غضبا وضيقا لدى السعوديين.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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