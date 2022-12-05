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مونديال قطر 2022

بث مباشر كرواتيا واليابان اليوم يلا شوت في كأس العالم قطر 2022

وصيف بطل العالم كرواتيا أمام اليابان في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
بث مباشر كرواتيا واليابان اليوم يلا شوت watanserb.com
كرواتيا واليابان اليوم في دور ال16 كأس العالم 2022
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وطن- مشاهدة بث مباشر كرواتيا واليابان اليوم يلا شوت، في منافسات دور ال16 كأس العالم قطر 2022، المقرر إقامتها على ملعب (استاد الجنوب).

وستنطلق مباراة كرواتيا واليابان، المثيرة والقوية بين كلا المنتخبين، في منافسات بطولة كأس العالم 2022، في تمام الساعة السادسة بتوقيت دولة قطر والسعودية.

توقيت مباراة كرواتيا واليابان

فيما ستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب، عند الساعة الرابعة مساءً، كما وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة السابعة مساءً.

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بينما بتوقيت دولة فلسطين ومصر، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً.

بث مباشر كرواتيا واليابان اليوم يلا شوت

وستبث مجريات أحداث مباراة كرواتيا واليابان، عبر مجموعة قنوات (بين سبورت ماكس) وكذلك (الكأس) القطريتين، الناقلتين لمباريات كأس العالم قطر 2022.

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معلق مباراة كرواتيا واليابان

وفق جدول المعلقين على مباريات دور ال16 كأس العالم 2022، فسيعلق التونسي رؤوف خليف على اللقاء، عبر قنوات (بين سبورت).

كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس)، المعلق السعودي مشاري القرني والعراقي مصطفى العلوان.

وكان الوصيف كرواتيا، قد تعادل سلبياً بدون أي من الأهداف. أمام بلجيكا الذي ودع البطولة، مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

فيما حقق اليابان الريمونتادا التاريخية الثانية له في بطولة كأس العالم، والتأهل إلى الدور ال16، بعد الفوز على إسبانيا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

يذكر بأن الفائز من مباراة كرواتيا واليابان سيواجه الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، في منافسات دور ال8 كأس العالم قطر 2022، الأسبوع القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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