بث مباشر كرواتيا واليابان اليوم يلا شوت في كأس العالم قطر 2022

وطن- مشاهدة بث مباشر كرواتيا واليابان اليوم يلا شوت، في منافسات دور ال16 كأس العالم قطر 2022، المقرر إقامتها على ملعب (استاد الجنوب).

وستنطلق مباراة كرواتيا واليابان، المثيرة والقوية بين كلا المنتخبين، في منافسات بطولة كأس العالم 2022، في تمام الساعة السادسة بتوقيت دولة قطر والسعودية.

فيما ستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب، عند الساعة الرابعة مساءً، كما وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة السابعة مساءً.

بينما بتوقيت دولة فلسطين ومصر، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً.

وستبث مجريات أحداث مباراة كرواتيا واليابان، عبر مجموعة قنوات (بين سبورت ماكس) وكذلك (الكأس) القطريتين، الناقلتين لمباريات كأس العالم قطر 2022.

That moment when you just have to test your skills in other sports. 📸#FIFAWorldCup #Qatar2022 #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/XkxM68GqQK

— HNS (@HNS_CFF) December 4, 2022