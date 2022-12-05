الإثنين, ديسمبر 5, 2022
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ايفانا نول لا تتوقف عن التعري في قطر وتتحدى الجميع بإطلالة ساخنة

ظهرت تأكل السوشي وتدعم منتخبها كرواتيا ضد اليابان

كتب وطن
ايفانا نول في قطر watanserb.com
ايفانا نول في قطر
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وطن- نشرت ملكة جمال كرواتيا السابقة وعارضة الأزياء الشهيرة “إيفانا نول ivana knoll”، صورا حديثة لها من داخل مطعم في الدوحة ظهرت فيها بإطلالة ساخنة ليستمر الجدل حولها.

وكانت ايفانا قد حازت شهرة واسعة جدا بين الجمهور العربي، عقب ظهورها في العاصمة القطرية الدوحة لمؤازرة المنتخب الكرواتي.

ايفانا نول داخل مطعم بالعاصمة القطرية

وجذبت ملكة جمال كرواتيا الأنظار إليها بسبب إطلالاتها الفاضحة من مدرجات المونديال وكذلك في شوارع قطر وعلى شواطئها.

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وباتت “ivana knoll” نشطة جدا عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام وتحدثه بالصور دائما، منذ ظهور هذا الاهتمام الكبير بها من قبل الجمهور العربي.

ايفانا نول
ايفانا نول

واليوم، الاثنين، نشرت “نول” صورا جديدة لها من داخل أحد مطاعم الدوحة.

حيث ظهرت وهي تأكل “السوشي” على الطريقة اليابانية وتوجه رسالة لمنتخب اليابان، الذي يلتقيه منتخب بلادها حاليا اليوم، الاثنين، في دور الـ16.

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وعلقت ايفانا نول على الصور بقولها:”اليابان.. نحن مستعدون لك”.

ايفانا نول
ايفانا نول

وظهرت بملابس فاضحة كعادتها كشفت عن صدرها ومفاتنها بشكل واضح، وكانت تمسك بعصا الطعام اليابانية الشهيرة لتواكب الحدث وتوجه رسالة لليابان.

مباراة اليابان وكرواتيا

ويشار إلى أن مباراة اليابان وكرواتيا الآن في شوطها الثاني على ملعب “الجنوب” والنتيجة حتى لحظة كتابة هذه السطور هي التعادل بهدف لكل فريق.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ونشرت ايفانا نول “ivana knoll” أيضا منذ قليل صورا حديثة لها من تواجدها داخل استاد الجنوب، قبل بدء مباراة منتخب بلادها.

ايفانا نول
ايفانا نول

وظهرت بذات الملابس المثيرة التي كانت ترتديها في المطعم، وتحمل ألوان العلم الكرواتي، وأظهرت صورها الجديدة ارتدائها لشورت من الجينز، وجوارب طويلة تصل لساقيها بلون العلم الكرواتي أيضا وفيونكا على رأسها بنفس اللون.

ايفانا نول
ايفانا نول

ايفانا شبه عارية على شواطئ قطر

وأمس، نشرت ملكة جمال كرواتيا السابقة، أيضا عبر حسابها بانستغرام صورا فاضحة وهذه المرة على الشواطئ القطرية.

وبالرغم من تحذير السلطات القطرية من مثل هذه الأمور للـمشجعين الأجانب، ومطالبتهم باحترام قوانين وعادات المجتمع القطري، إلا أنّ إيفانا ظهرت شبة عارية على الشاطئ.

ايفانا نول شبه عارية على شواطئ قطر دعما لكرواتيا

ونشرت ايفانا نول صورة لها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي ملابس البحر، بألوان علم بلادها.

وأمسكت إيفانا العلم بيدها، وعلقت: “دعونا نكرر عام 1998”.

وذلك في إشارةٍ منها لما حقّقه منتخب بلادها في تلك السنة، حيث حصد المركز الثالث في كأس العالم 1998.

وكانت العارضة البالغة من العمر 30 عامًا، والتي أُطلق عليها لقب “أكثر مشجعي كأس العالم إثارة”، قد جذبت بعض الرجال خلال مباراة كرواتيا مع المغرب، حيث ظهرت في زي مثير آخر، بلوزة بيكيني حمراء وتنورة.

وحازت ايفانا شهرة كبيرة بين الجمهور العربي منذ قدومها إلى قطر لحضور فاعليات كأس العالم 2022.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
وطن
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