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اليابانيون من كوكب آخر.. شاهد ماذا فعلوا بعد خروجهم المؤلم من المونديال؟

منتخب اليابان هُزم أمام كرواتيا بركلات الترجيح

كتب خالد السعدي
خروج اليابان من كأس العالم watanserb.com
جمهور منتخب اليابان على مدرجات كأس العالم في قطر
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وطن – أظهر لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، جمهور منتخب اليابان وهم يواصلون ما اعتادوا فعله من تنظيف المدرجات بعد المباريات، حتى بعد خروجهم من بطولة كأس العالم إثر خسارتهم أمام كرواتيا.

وانتشرت صور للجمهور الياباني، وهم ينظفون المدرجات عقب المباراة التي جمعت منتخب بلادهم أمام نظيره الكرواتي في ثمن نهائي بطولة كأس العالم.

وأظهرت الصور، الجمهور وهم ينظفون في أكثر من منطقة، ما يعني أن الأمر يمثل ظاهرة جماعية وليست فردية، علما بأنها ليست الواقعة الأولى من نوعها خلال بطولة كأس العالم المقامة حاليا في دولة قطر.

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ما فعله الجمهور الياباني أثار موجة احتفاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع تويتر، حيث أشاد بهم نشطاء تويتر.

فقالت آلاء: “أفضل جمهور بلا منازع .. الأخلاق”.

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وكتب مغرد: “ما اجمل ان تكون خير سفير لبلدك بالرقي والاحترام”.

وقال ناشط: “يستحقون جائزة أفضل جمهور”.

ووصف “علي” هذا الأمر بأنه يعبر عن ثقافة شعب.

فيما وصف آخر الشعب الياباني بأنه شعب جميل.

فوز كراوتيا على اليابان

وكان منتخب كرواتيا قد حقق الفوز على منتخب اليابان بركلات الترجيح 3-1، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ليضمن العبور إلى ربع النهائي.

وسجّل ميدا هدف التقدم لليابان قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، لكن بيرسيتش تمكن من منح التعادل لكرواتيا في الدقيقة الخامسة والخمسين.

وستلعب كرواتيا مع منتخب البرازيل، الفائز بدوره على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 4 / 1.

حزن ياباني

وشوهد إيجي كاواشيما حارس مرمى منتخب اليابان، وهو يبكي بشدة بعد الصعود لجماهيره بالمدرجات فور انتهاء مواجهته أمام منتخب كرواتيا.

وبثت وسائل إعلام مقطع فيديو، يُظهر حزن الجمهور الياباني بخسارة اليابان أمام كرواتيا والخروج من ثمن النهائي.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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