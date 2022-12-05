اليابانيون من كوكب آخر.. شاهد ماذا فعلوا بعد خروجهم المؤلم من المونديال؟

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وطن – أظهر لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، جمهور منتخب اليابان وهم يواصلون ما اعتادوا فعله من تنظيف المدرجات بعد المباريات، حتى بعد خروجهم من بطولة كأس العالم إثر خسارتهم أمام كرواتيا.

وانتشرت صور للجمهور الياباني، وهم ينظفون المدرجات عقب المباراة التي جمعت منتخب بلادهم أمام نظيره الكرواتي في ثمن نهائي بطولة كأس العالم.

وأظهرت الصور، الجمهور وهم ينظفون في أكثر من منطقة، ما يعني أن الأمر يمثل ظاهرة جماعية وليست فردية، علما بأنها ليست الواقعة الأولى من نوعها خلال بطولة كأس العالم المقامة حاليا في دولة قطر.

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ما فعله الجمهور الياباني أثار موجة احتفاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع تويتر، حيث أشاد بهم نشطاء تويتر.

فقالت آلاء: “أفضل جمهور بلا منازع .. الأخلاق”.

افضل جمهور بلا منازع .. 👏 الاخلاق 💯 — آلاء اليافعي (@Alaa88Qtr) December 5, 2022

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وكتب مغرد: “ما اجمل ان تكون خير سفير لبلدك بالرقي والاحترام”.

ما اجمل ان تكون خير سفير لبلدك بالرقي والاحترام — Dissident (@Dissident_F) December 5, 2022

وقال ناشط: “يستحقون جائزة أفضل جمهور”.

يستحقون جائزة أفضل جمهور — Na Alyafei (@na_alyafei) December 5, 2022

ووصف “علي” هذا الأمر بأنه يعبر عن ثقافة شعب.

ثقافة — Ali Alrifaai (@AliAlrifaai) December 5, 2022

فيما وصف آخر الشعب الياباني بأنه شعب جميل.

شعب جميل 🇯🇵 — Ja (@Ja03764627) December 6, 2022

فوز كراوتيا على اليابان

وكان منتخب كرواتيا قد حقق الفوز على منتخب اليابان بركلات الترجيح 3-1، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ليضمن العبور إلى ربع النهائي.

وسجّل ميدا هدف التقدم لليابان قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، لكن بيرسيتش تمكن من منح التعادل لكرواتيا في الدقيقة الخامسة والخمسين.

وستلعب كرواتيا مع منتخب البرازيل، الفائز بدوره على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 4 / 1.

حزن ياباني

وشوهد إيجي كاواشيما حارس مرمى منتخب اليابان، وهو يبكي بشدة بعد الصعود لجماهيره بالمدرجات فور انتهاء مواجهته أمام منتخب كرواتيا.

وبثت وسائل إعلام مقطع فيديو، يُظهر حزن الجمهور الياباني بخسارة اليابان أمام كرواتيا والخروج من ثمن النهائي.