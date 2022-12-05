اليابانيون من كوكب آخر.. شاهد ماذا فعلوا بعد خروجهم المؤلم من المونديال؟

وطن – أظهر لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، جمهور منتخب اليابان وهم يواصلون ما اعتادوا فعله من تنظيف المدرجات بعد المباريات، حتى بعد خروجهم من بطولة كأس العالم إثر خسارتهم أمام كرواتيا.
وانتشرت صور للجمهور الياباني، وهم ينظفون المدرجات عقب المباراة التي جمعت منتخب بلادهم أمام نظيره الكرواتي في ثمن نهائي بطولة كأس العالم.
وأظهرت الصور، الجمهور وهم ينظفون في أكثر من منطقة، ما يعني أن الأمر يمثل ظاهرة جماعية وليست فردية، علما بأنها ليست الواقعة الأولى من نوعها خلال بطولة كأس العالم المقامة حاليا في دولة قطر.
رغم مرارة الوداع
جماهير #اليابان 🇯🇵 لم تغادر استاد الجنوب 🏟️ قبل تنظيفه#مرسال_قطر | #اليابان_كرواتيا #كأس_العالم_قطر_2022 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/Yue4D4PUFv
— مرسال قطر (@Marsalqatar) December 5, 2022
ما فعله الجمهور الياباني أثار موجة احتفاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع تويتر، حيث أشاد بهم نشطاء تويتر.
فقالت آلاء: “أفضل جمهور بلا منازع .. الأخلاق”.
افضل جمهور بلا منازع .. 👏 الاخلاق 💯
— آلاء اليافعي (@Alaa88Qtr) December 5, 2022
وكتب مغرد: “ما اجمل ان تكون خير سفير لبلدك بالرقي والاحترام”.
ما اجمل ان تكون خير سفير لبلدك بالرقي والاحترام
— Dissident (@Dissident_F) December 5, 2022
وقال ناشط: “يستحقون جائزة أفضل جمهور”.
يستحقون جائزة أفضل جمهور
— Na Alyafei (@na_alyafei) December 5, 2022
ووصف “علي” هذا الأمر بأنه يعبر عن ثقافة شعب.
ثقافة
— Ali Alrifaai (@AliAlrifaai) December 5, 2022
فيما وصف آخر الشعب الياباني بأنه شعب جميل.
شعب جميل 🇯🇵
— Ja (@Ja03764627) December 6, 2022
فوز كراوتيا على اليابان
وكان منتخب كرواتيا قد حقق الفوز على منتخب اليابان بركلات الترجيح 3-1، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ليضمن العبور إلى ربع النهائي.
وسجّل ميدا هدف التقدم لليابان قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، لكن بيرسيتش تمكن من منح التعادل لكرواتيا في الدقيقة الخامسة والخمسين.
وستلعب كرواتيا مع منتخب البرازيل، الفائز بدوره على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 4 / 1.
حزن ياباني
وشوهد إيجي كاواشيما حارس مرمى منتخب اليابان، وهو يبكي بشدة بعد الصعود لجماهيره بالمدرجات فور انتهاء مواجهته أمام منتخب كرواتيا.
شاهد.. إيجي كاواشيما حارس مرمى #اليابان يبكي تأثراً ببكاء أحد الجماهير بعد الخروج من #كاس_العالم #قطر2022#كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022@jfa_samuraiblue @HNS_CFF#サッカー日本代表 #Vatreni pic.twitter.com/2bjukC49gY
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
وبثت وسائل إعلام مقطع فيديو، يُظهر حزن الجمهور الياباني بخسارة اليابان أمام كرواتيا والخروج من ثمن النهائي.
حزن الجمهور الياباني بخسارة اليابان أمام كرواتيا والخروج من ثمن النهائي@JFA @jfa_samuraiblue#قطر2022#كأس_العالم#قنوات_الكاس pic.twitter.com/nJGdyLu0wR
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022