الملكة رانيا.. أغلى إطلالة لها في مع الرئيس الإيطالي(شاهد)

- Advertisement -

وطن– قامت الملكة رانيا العبدالله بمرافقة زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني إلى إيطاليا في زيارة عمل.

تم استقبال الزوجين الملكيين رسمياً من قبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وابنته لورا ماتاريلا في قصر كويرينال في روما.

أكبر العلامات التجارية

وبعد مراسم الترحيب ، توجه الملك لعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس الإيطالي، ورئيس الوزراء ومسؤولين حكوميين آخرين. بينما ناقشت الملكة رانيا موضوع المصالح المشتركة مع لورا ماتاريلا في قصر كويرينال في روما.

- Advertisement -

ارتدت الملكة رانيا لهذا اليوم معطفاً من قماش أومبريه من “فندي”، مع كنزة بياقة مدورة رمادية اللون من سالفاتور فيراغامو وتنورة سوداء.

ارتدت ملكة الأردن هذا الزي مع حذاء جينيفر شاماندي Alessandro 105 الطويل المصنوع من جلد الغزال الأسود. وحقيبة لويس فوتون x Yayoi Kusama Capucines.

جاء في وصف معطف الصوف والحرير الذي تبلغ قيمته 7042 يورو (٧٣80 دولار) “هل أنت مهتم بمظهر أفضل ما لديك في الأيام الرمادية؟ هذا معطف الترنش الصوفي الأسود اللامع من فيندي سيساعدك بالتأكيد في ذلك”.

حذاء كلاسيكي

- Advertisement -

أما الحذاء، يبلغ سعره 1195 يورو (1650 دولار أمريكي). وجاء في وصفه ” حذاء كلاسيكي حديث. صنعت هذه الأحذية من أعلى درجات الجلد المدبوغ الأسود يدويًا على يد حرفيين إيطاليين. سواء أكنت تقوم بربط الحزام المصنوع من الجلد الفاخر القابل للإزالة من خلال تفاصيل كعب “Eye of the Needle” المميزة من Jennifer Chamandi وإبزيمها عبر القدم. أو ارتدائها بمفردها للحصول على مظهر أكثر كلاسيكية ، فإن الحذاء يوفر تنوعًا حقيقيًا. مع كعب 105 مم ، تقدم هذه الأحذية ارتفاعًا مثاليًا للتطور العملي ، وتأخذك بسلاسة من النهار إلى الليل”.

الجدير بالذكر أن الملكة رانيا سبق وأن تعرضت لانتقادات بسبب استعراض ثروتها، بينما يعاني الأردن من تفاوت اقتصادي كبير.

ثروة على الملابس فقط

فقد قُدِّر أسلوب حياة رانيا الملكي بأكثر من 250 ألف يورو سنويًا في عام 2018. ووفقًا لمجلة فانيتي فير،”اضطرت الملكة رانيا للدفاع عن نفسها من وسائل الإعلام التي اتهمتها بالتبذير”.

وأضافت فانيتي فير: “يزعم أن الملكة رانيا الأردنية أنفقت 267 ألف يورو على الملابس في 2018”.

ومع ذلك، فقد اتضح أن العديد من فساتين وبدلات وإكسسوارات الملكة الأردنية، إما معارة من قبل دور الأزياء، أو مهداة، أو يتم شراؤها بأسعار تفضيلية مخفّضة، حسب ما أشارت إليه فانيتي فير.