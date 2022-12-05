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“الكمبيوتر الخارق” توقع نتائج كأس العالم.. ما كشفه صادم للمغرب وحدد البطل

توقع خسارة أسود الأطلس وتتويج البرازيل باللقب بعد إقصاء فرنسا

كتب فهمي الورغمي
توقع نتائج كأس العالم watanserb.com
توقع نتائج كأس العالم
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وطن- نجح “كمبيوتر خارق“، في توقع نتائج مباريات دور الـ 16 وما بعدها ضمن فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022.

واعتمد الكمبيوتر في خوارزمياته على مزيج من التوقعات والتحليلات الرقمية، للمنتخبات المشاركة في هذه النسخة المونديالية وأيضا نسقهم داخل أرضية الملعب خلال المباريات السابقة.

كمبيوتر خارق يتوقع نتائج كأس العالم

وتمكن “الكمبيوتر الخارق”، بحسب ما أوردت صحيفة “ذا صن” البريطانية، من توقع نتيجة أول مباراتين بالدور ثمن النهائي لمونديال 2022 بشكل صحيح.

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حيث رشح هولندا لتجاوز منتخب الولايات المتحدة، و الأرجنتين للتأهل على حساب أستراليا، وهو ما حصل فعلا يوم، السبت.

توقع خسارة المغرب

كما توقع “الكمبيوتر الخارق” أن يخسر منتخب المغرب مباراته ضد المنتخب الإسباني، غدا الثلاثاء، في ثمن النهائي، على أن يتأهل أبناء لويس إنريكي، إلى نصف النهائي بالفوز على سويسرا، التي بدروها ستُقصي منتخب البرتغال بقيادة نجمها كريستيانو رونالدو من دور الـ16.

ورغم تأهلها على حساب أستراليا في ثمن النهائي، وهولندا في ربع النهائي، فقد توقع “الكمبيوتر الخارق” إقصاء الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي من الدور نصف النهائي على يد غريمتها البرازيل.

البرازيل حاملة لقب كأس العالم قطر 2022

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ووفقا لتوقعات “الكمبيوتر الخارق”، فإن منتخب فرنسا سيكون أحد طرفي المباراة النهائية، حيث سيفوز على بولندا وإنجلترا وإسبانيا تواليا، لكن “منتخب الديوك” لن يحصد اللقب.

وبحسب “الكمبيوتر الخارق”، فإن البرازيل هي من ستحصد لقب مونديال قطر.

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حيث ستتجاوز كوريا الجنوبية في دور الـ 16، ثم اليابان في ربع النهائي، وبعدهما الأرجنتين في المربع الذهبي، قبل أن تُجرد، حامل اللقب، المنتخب الفرنسي من لقبه في النهائي.

ستكون هذه النتائج بمثابة ذروة الأداء الرياضي في هذا المونديال، حيث سيشاهد ما يزيد عن 5 مليارات متابع لكرة القدم واحدا من أكثر النهائيات حماسية في تاريخ كأس العالم.

وإن صحت التوقعات، ستعود البرازيل بالكأس إلى أمريكا الجنوبية للمرة الأولى منذ آخر فوز لها في عام 2002.

المصدرصحيفة "ذا صن" البريطانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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