الإثنين, ديسمبر 5, 2022
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الهدهد

الأمن السعودي يحدد المشبوهين في ميدل بيست ويتوعدهم و”آل الشيخ” غاضب..لماذا؟

تم رصد فيديوهات توثق ممارسة الشذوذ بين مرتادي ميدل بيست

كتب سالم حنفي
الشذوذ في مهرجان ميدل بيست watanserb.com
أفال جنسية شاذة في مهرجان ميدل بيست الرياض
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وطن – بعد انتشار عشرات الحالات من التحرش وممارسة الشذوذ بشكل علني ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست الرياض الموسيقي، أعلنت السلطات الأمنية عن كشف هوية جميع الأشخاص المشاركين في هذه الممارسات، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له عبر “تويتر” إن “شرطة منطقة الرياض تحدد هوية مخالفين لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقهم.”

وأكد البيان على أن الجهات الأمنية “تمكنت من تحديد هوية عدد من الأشخاص ظهروا بمحتوى مرئي متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة”.

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وأضاف المتحدث الأمني أنه “جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.

تركي آل الشيخ غاضب

وأعقب بيان الأمن العام تغريدة غامضة للمستشار في الديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، تعبر عن غضبه أو إحباطه من أمر ما.

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وقال “آل الشيخ” في تغريدته:” فيه لحظة تقول خلااااص وبتعنيها بجد”.

تأويل المغردين لتغريدة “آل الشيخ”

تغريدة “آل الشيخ” الغامضة دفعت بعض المغردين لتأويلها، حيث اعتبروا أنه قد سئم وتعب ويرغب في ترك مناصبه ومسؤولية هيئة الترفيه.

وفي هذا السياق، قال المغرد محمد اليحيا: “كم نتمنى لو يراجع معاليك نهج هيئة الترفيه بناءً على دراسة تقيم فيها معدلات الربح والخسارة. ماقيمة المكاسب المادية الدنيوية حين تتغير الهوية الإسلامية وتتبدل القيم وينشأ جيل هزيل لا يستطيع الحفاظ على المكاسب التي حققتها بلادنا المباركة على مدى عود. الله يدلك على الحق والخير.”.

أما الإمام والداعية الكويتي الدكتور محمد جابر العنزي فقال:” التوبه تجب ماقبلها ، ومثلك يصارع المرض ويبحث عن الشفاء ، وإذا أمهلك الله فهي نعمة عظيمة للعودة إليه .. آثارنا وماتركناه سيكتب ، قد أحصاه الله؛ ” إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِين”.

أما أحمد العيسى فقال:”أديت الي عليك والي مطلوب منك عط فرصة لغيرك”.

وقالت مغردة أخرى:” ان شاء الله تكون الخلاص هاذي نقطه تحول في حياتك وبداية طريق الهداية والطمانينة الروحية والنفسية”.

وقال مغرد آخر ناصح “آل الشيخ”:” زين قول خلاص وتب قبل تغرغر ..اتق الله في نفسك ..لما تكون في القبر والله ما حد بينفعك ..لا موسم ولا برسيم …غفر الله لنا ولكم”.

ممارسات وتجاوزات شاذة في ميدل بيست الرياض

وشهدت الأيام الماضية تداول العديد من الفيديوهات التي توثق حدوث ممارسات شاذة بين حضور مهرجان ميدل بيست الرياض للموسيقى.

وأظهر مقطع التُقط ليلاً أجواءً صاخبة وشخصين يضعان شخصاً ثالثاً في منتصفهما، ويتحسسانه في حركات جنسية فاضحة.

فيما يضع أحد الشخصين يدَه على فمه، في محاكاة للفريق الألمانيا في دعمه للمثلية، وهي الحركة التي أغضبت الكثيرين من المنتخب الألماني في مونديال قطر.

كما وثق فيديوهات تبادلا للقبلات الحميمية بين الشباب والشابات على مرأى ومسمع الجميع، دون مراعاة لمشاعر السعوديين الذين تمثل لهم مثل هذه الممارسات اعتداء صارخا على القيم والعادات التي يحرمها الدين.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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