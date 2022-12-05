الأمن السعودي يحدد المشبوهين في ميدل بيست ويتوعدهم و”آل الشيخ” غاضب..لماذا؟

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وطن – بعد انتشار عشرات الحالات من التحرش وممارسة الشذوذ بشكل علني ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست الرياض الموسيقي، أعلنت السلطات الأمنية عن كشف هوية جميع الأشخاص المشاركين في هذه الممارسات، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له عبر “تويتر” إن “شرطة منطقة الرياض تحدد هوية مخالفين لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقهم.”

وأكد البيان على أن الجهات الأمنية “تمكنت من تحديد هوية عدد من الأشخاص ظهروا بمحتوى مرئي متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة”.

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وأضاف المتحدث الأمني أنه “جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.

شرطة منطقة الرياض تحدد هوية مخالفين لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/hLJJ6XKcto — الأمن العام (@security_gov) December 4, 2022

تركي آل الشيخ غاضب

وأعقب بيان الأمن العام تغريدة غامضة للمستشار في الديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، تعبر عن غضبه أو إحباطه من أمر ما.

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وقال “آل الشيخ” في تغريدته:” فيه لحظة تقول خلااااص وبتعنيها بجد”.

فيه لحظه تقول خلااااص 🤷🏻‍♂️ وبتعنيها بجد🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 5, 2022

تأويل المغردين لتغريدة “آل الشيخ”

تغريدة “آل الشيخ” الغامضة دفعت بعض المغردين لتأويلها، حيث اعتبروا أنه قد سئم وتعب ويرغب في ترك مناصبه ومسؤولية هيئة الترفيه.

وفي هذا السياق، قال المغرد محمد اليحيا: “كم نتمنى لو يراجع معاليك نهج هيئة الترفيه بناءً على دراسة تقيم فيها معدلات الربح والخسارة. ماقيمة المكاسب المادية الدنيوية حين تتغير الهوية الإسلامية وتتبدل القيم وينشأ جيل هزيل لا يستطيع الحفاظ على المكاسب التي حققتها بلادنا المباركة على مدى عود. الله يدلك على الحق والخير.”.

كم نتمنى لو يراجع معاليك نهج هيئة الترفيه بناءً على دراسة تقيم فيها معدلات الربح والخسارة.

ماقيمة المكاسب المادية الدنيوية حين تتغير الهوية الإسلامية وتتبدل القيم وينشأ جيل هزيل لا يستطيع الحفاظ على المكاسب التي حققتها بلادنا المباركة على مدى عود. الله يدلك على الحق والخير. — محمد اليحيا (@mo7ammadalyahya) December 5, 2022

أما الإمام والداعية الكويتي الدكتور محمد جابر العنزي فقال:” التوبه تجب ماقبلها ، ومثلك يصارع المرض ويبحث عن الشفاء ، وإذا أمهلك الله فهي نعمة عظيمة للعودة إليه .. آثارنا وماتركناه سيكتب ، قد أحصاه الله؛ ” إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِين”.

التوبه تجب ماقبلها ، ومثلك يصارع المرض ويبحث عن الشفاء ، وإذا أمهلك الله فهي نعمة عظيمة للعودة إليه .. آثارنا وماتركتاه سيكتب ، قد أحصاه الله ؛ " إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِين" — د. ماجد جابر العنزي (@majedalenzi) December 5, 2022

أما أحمد العيسى فقال:”أديت الي عليك والي مطلوب منك عط فرصة لغيرك”.

أديت الي عليك والي مطلوب منك ✋ عط فرصة لغيرك — ahmed-alessa (@_9988284884733) December 5, 2022

وقالت مغردة أخرى:” ان شاء الله تكون الخلاص هاذي نقطه تحول في حياتك وبداية طريق الهداية والطمانينة الروحية والنفسية”.

ان شاء الله تكون الخلاص هاذي نقطه تحول في حياتك وبدايه طريق الهدايه والطمانينه الروحيه والنفسيه — Emy (@amon4000) December 5, 2022

وقال مغرد آخر ناصح “آل الشيخ”:” زين قول خلاص وتب قبل تغرغر ..اتق الله في نفسك ..لما تكون في القبر والله ما حد بينفعك ..لا موسم ولا برسيم …غفر الله لنا ولكم”.

زين قول خلاص وتب قبل تغرغر ..اتق الله في نفسك ..لما تكون في القبر والله ما حد بينفعك ..لا موسم ولا برسيم …غفر الله لنا ولكم — مدادالمجره (@MZOONALAIN) December 5, 2022

ممارسات وتجاوزات شاذة في ميدل بيست الرياض

وشهدت الأيام الماضية تداول العديد من الفيديوهات التي توثق حدوث ممارسات شاذة بين حضور مهرجان ميدل بيست الرياض للموسيقى.

وأظهر مقطع التُقط ليلاً أجواءً صاخبة وشخصين يضعان شخصاً ثالثاً في منتصفهما، ويتحسسانه في حركات جنسية فاضحة.

فيما يضع أحد الشخصين يدَه على فمه، في محاكاة للفريق الألمانيا في دعمه للمثلية، وهي الحركة التي أغضبت الكثيرين من المنتخب الألماني في مونديال قطر.

كما وثق فيديوهات تبادلا للقبلات الحميمية بين الشباب والشابات على مرأى ومسمع الجميع، دون مراعاة لمشاعر السعوديين الذين تمثل لهم مثل هذه الممارسات اعتداء صارخا على القيم والعادات التي يحرمها الدين.