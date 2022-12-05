الإثنين, ديسمبر 5, 2022
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أم تنقذ طفلتها من حيوان الراكون وتعرضت للانتقاد بسبب شيء واحد (فيديو)

إشادة واسعة على موقع تويتر بتصرف الأم

كتب خالد السعدي
أم تنقذ طفلتها من حيوان الراكون watanserb.com
أم تنقذ طفلتها من حيوان الراكون
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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق  أم تنقذ طفلتها من حيوان الراكون

وأظهر الفيديو، الذي تم تداوله على موقع تويتر، الطفلة وقد أمسك الراكون بها دون أن تتمكن من إنقاذ نفسها.

بعد ذلك، ظهرت الأم في المشهد وقد أمسكت بالراكون وأبعدت طفلتها بعيداً، وأحكمت السيطرة عليه، قبل أن تلقيه بعيدا عنها.

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احتفاء كبير بتصرف الأم

تصرف الأم جذب الأنظار بشدة، وحازت على الكثير من عبارات الثناء والإشادة من قبل النشطاء والمغردين.

وغردت الفنانة التشكيلية السعودية سُكينة الشريف: “وقت الشدّة نحن الامهات على أُهبة الاستعداد للتحول لجيش من الأسود!!! ولانعلم من أين تأتينا هذه الطاقة العجيبة؟!”.

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وقالت نورة السالم: “ماشاء الله عليها والله بطلة”.

وكتبت ناشطة: “لو اني بدالها ما كان قدرت امسكه كذا، ممكن بعصى او اي شي الا يدي، فوبيا غير طبيعية من الحيوانات حتى البسس مدري هو عشان بيئتنا مافيها حيوانات كثير ولا تعودنا عليها ولا وش”.

لكن بعض الناشطين انتقد آخر حركة أقدمت عليها الأم وهو إلقاء الراكون بعيدا بقوة، قائلاً أحدهم: “حرام عليها المفروض ماترميه كذا !!! اهم شي بنتها بخير”.

وقال أحمد: “حرام ليه ترميه كذا”.

ما هو حيوان الراكون؟

والراكون حيوان ثدي من آكل للحوم يستوطن أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة وجنوب كندا، وله وجه يشبه وجه الثعلب وجسم يشبه القط السمين.

وتضم هذه الفصيلة 17 نوعا يعيش في أمريكا الشمالية ونوعين في آسيا وبالتحديد جبال الصين وجبال التبت هما البندا العملاق والبندا الأحمر.

الراكون حيوان ثدي من آكل للحوم يستوطن أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة وجنوب كندا،

ويتمتع الراكون بجسم قصير ممتلئ، يبلغ طوله حوالي متر تقريبا، متضمنا ذيله الكثيف الشعر الذي يشكل حولي 40 سنتيمتر من إجمالي الجسم ، تلتف حول هذا الذيل الطويل سبع دوائر من الفراء الأسود الناعم، ويتراوح وزنه من 2 إلى 12 كيلوجراماً.

ويمتاز برأس عريض وأذنيه الصغيرتين المنتصبتين ، وأنف ذي حافة مدببة ، كما يغطي جسمه فراء طويل من الشعر ، يتدرج لونه من البني المائل للرمادي في أعلى الظهر حتى الرمادي الفاتح في المناطق السفلية.

وتزين الفراء خطوط سوداء تمتد من أعلى الرأس حتى آخر الظهر، أما الوجه فيغطيه فراء رمادي فاتح تتوسطه عينان سوداوان تبدوان كقناع، كما تتدلى لحية بيضاء من خصلات الشعر على جانبي الأنف.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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