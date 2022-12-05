أجمل اللقطات المؤثرة في مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

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وطن- رصدت عدسات الكاميرا، أحد أجمل اللقطات العاطفية في نهائيات كأس العالم 2022 قطر، بين حارس منتخب بولندا شتشيسني مع ابنته الصغير، التي غمرتها الدموع بعد خروج والدها من البطولة العالمية.

وظهر في مقطع الفيديو، الذي التقطته عدسات الكاميرا، حارس بولندا شتشيسني، وهو يحتضن ابنته التي كان تبكي لخروج والدها من المونديال. بعد الخسارة أمام حامل اللقب فرنسا، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

حارس منتخب بولندا شتشيسني مع ابنته

وخطف الحارس البولندي شتشيسني، أنظار الجميع، مع نهاية أحداث المباراة. أمام فرنسا (الديوك)، وتوديع منافسات كأس العالم 2022 قطر من دور ال16، مع ابنته وهو يتحضنها ويقوم بمواساتها بعد أن غمرتها الدموع لخروج والدها من المونديال.

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كما وأشاد النشطاء بالموقف الذي ظهر فيه البولندي شتشيسني، حارس نادي يوفنتوس الإيطالي (السيدة العجوز)، مع ابنته الصغيرة، معبرين أنه والد مثالي.

غرفة تبديل الملابس

والتقط عدسات الكاميرا، هذا الموقف العاطفي بين حارس بولندا شتشيسني، مع ابنته الصغيرة، خلال تواجده في ممر غرفة تبديل الملابس، حيث أظهر اللاعب. وهو يحتضن ابنته ويقوم بتهدئتها، بعد بكاءها على خسارة والدها المباراة أمام فرنسا.

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كما ويعد الحارس البولندي شتشيسني، أحد أفضل الحراس في مونديال كأس العالم 2022 قطر. بعد نجاحه في التصدي لركلتي جزاء أمام الأرجنتين والسعودية.

فعلها أمام سالم الدوسري وأنقذ بولندا ثم فعلها أمام ليونيل ميسي 🧤🇵🇱 أي حارس تمتلك بولندا في ركلات الجزاء 🚧#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/7vhQwAPpuw — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 30, 2022

وودع منتخب بولندا منافسات كأس العالم 2022 من دور ال16، بعد الخسارة أمام حامل اللقب فرنسا. الذي تأهل إلى دور ال8 لمواجهة إنجلترا، مطلع الأسبوع القادم، على ملعب (استاد البيت).