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مونديال قطر 2022

أجمل اللقطات المؤثرة في مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

موقف عاطفي لحارس بولندا شتشيسني مع ابنته الصغير بعد الخروج من المونديال

كتب فارس أبو شيحة
أجمل اللقطات المؤثرة في مونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
أجمل اللقطات المؤثرة في مونديال كأس العالم 2022
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وطن- رصدت عدسات الكاميرا، أحد أجمل اللقطات العاطفية في نهائيات كأس العالم 2022 قطر، بين حارس منتخب بولندا شتشيسني مع ابنته الصغير، التي غمرتها الدموع بعد خروج والدها من البطولة العالمية.

وظهر في مقطع الفيديو، الذي التقطته عدسات الكاميرا، حارس بولندا شتشيسني، وهو يحتضن ابنته التي كان تبكي لخروج والدها من المونديال. بعد الخسارة أمام حامل اللقب فرنسا، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

حارس منتخب بولندا شتشيسني مع ابنته

وخطف الحارس البولندي شتشيسني، أنظار الجميع، مع نهاية أحداث المباراة. أمام فرنسا (الديوك)، وتوديع منافسات كأس العالم 2022 قطر من دور ال16، مع ابنته وهو يتحضنها ويقوم بمواساتها بعد أن غمرتها الدموع لخروج والدها من المونديال.

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كما وأشاد النشطاء بالموقف الذي ظهر فيه البولندي شتشيسني، حارس نادي يوفنتوس الإيطالي (السيدة العجوز)، مع ابنته الصغيرة، معبرين أنه والد مثالي.

غرفة تبديل الملابس

والتقط عدسات الكاميرا، هذا الموقف العاطفي بين حارس بولندا شتشيسني، مع ابنته الصغيرة، خلال تواجده في ممر غرفة تبديل الملابس، حيث أظهر اللاعب. وهو يحتضن ابنته ويقوم بتهدئتها، بعد بكاءها على خسارة والدها المباراة أمام فرنسا.

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كما ويعد الحارس البولندي شتشيسني، أحد أفضل الحراس في مونديال كأس العالم 2022 قطر. بعد نجاحه في التصدي لركلتي جزاء أمام الأرجنتين والسعودية.

وودع منتخب بولندا منافسات كأس العالم 2022 من دور ال16، بعد الخسارة أمام حامل اللقب فرنسا. الذي تأهل إلى دور ال8 لمواجهة إنجلترا، مطلع الأسبوع القادم، على ملعب (استاد البيت).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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