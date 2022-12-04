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مونديال قطر 2022

3 لاعبين في منتخب تونس يُعلنون اعتزالهم الدولي بعد خطوة وهبي الخزري

ثلاثي تونس يقتربون من إعلان اعتزالهم بعد زميلهم وهبي الخزري بعد نهاية مشوارهم في مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
3 لاعبين في منتخب تونس يعلنون اعتزلهم بعد وهبي الخزري watanserb.com
3 لاعبين في منتخب تونس يعلنون اعتزلهم بعد وهبي الخزري
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وطن- ذكرت تقارير صحفية، عن اقتراب ثلاثي منتخب تونس من إعلان اعتزالهم الدولي، بعد زميلهم وهبي الخزري لاعب نادي مونبيليه الفرنسي، بعد نهاية مشوارهم في منافسات كأس العالم 2022 قطر.

وقالت إذاعة ( ديوان إف أم) التونسية، بأن ثلاثي منتخب تونس (نسور قرطاج)، علي معلول لاعب الأهلي المصري، وفرجاني ساسي لاعب نادي الدحيل القطري، ويوسف المساكني لاعب نادي العربي القطري، قد يقرروا نهاية مشوارهم الدولي.

اعتزال 3 لاعبين في منتخب تونس

وأردفت الإذاعة التونسية، ” سيقوم اللاعبين معلول والمساكني وساسي، بإعلان عن اعتزالهم الدولي، بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة”.

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وكان منتخب تونس (نسور قرطاج)، قد ودع مونديال كأس العالم 2022 قطر، من منافسات دور المجموعات. بفوز تاريخي على بطل العالم فرنسا، بهدف نظيف دون رد، كان من توقيع المعتزل وهبي الخزري.

وقدم المنتخب التونسي (نسور قرطاج)، الأداء الجيد في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، حيث استهل مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام الدنمارك بدون أي من الأهداف.

فوز تونس على فرنسا في كأس العالم 2022

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بينما في الجولة الثانية تلقى الخسارة أمام أستراليا الذي ودع البطول من الدور ال16، السبت، بعد الخسارة أمام الأرجنتين (راقصو التانغو) بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

كما وحقق نسور قرطاج التونسي، الفوز التاريخي على حامل اللقب فرنسا مع ختام منافسات دور المجموعات، لكنه فشل في الصعود إلى الدور ال16، بعد نجاح أستراليا من تحقيق الانتصار إلى الدنمارك بهدف دون رد.

اعتزال وهبي الخزري

وكان التونسي الدولي وهبي الخزري صاحب ال31 عاماً، قد أعلن الإعتزل الدولي مع نسور قرطاج. بعد صناعة التاريخ في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

ونجح نجم المنتخب التونسي المعتزل الخزري، من توقيع الهدف الثالث في تاريخ مونديال كأس العالم. ليتساوى بذلك مع السعوديين سالم الدوسري لاعب نادي الهلال الحالي وسامي الجابر المعتزل.

يشار إلى أن منتخب تونس (نسور قرطاج)، سيستعد لتصفيات كأس أمم أفريقيا، في شهر مارس/ آذار العام المقبل.

المصدروطن + ديوان إف أم + بين سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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