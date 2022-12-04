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وفاة مفيد فوزي.. إعلاميون ينعون المحاور الشجاع ومصطفى بكري يكشف عن مفارقة غريبة جدا

رحل بعد صراع طويل مع المرض

كتب خالد السعدي
مفيد فوزي watanserb.com
مفيد فوزي
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وطن- توفى الإعلامي المصري مفيد فوزي، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ89 عاما.

ومن المقرر أن تُقام مراسم عزاء مفيد فوزي غدا الإثنين في الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي) بقاعة كنيسة المرعشلي بحي الزمالك الراقي، بعد أن يتم تشييع الجثمان الساعه ١٢ ظهرا اليوم من نفس الكنيسة.

تردي الحالة الصحية لمفيد فوزي

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وكانت الحالة الصحية لمفيد فوزي قد تدهورت في الفترة الأخيرة، عقب إجرائه عملية جراحية إثر تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

كما تعرض فوزي لكسر في المفصل بالذراع اليمنى، منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، حيث كانت تقوم برعايته ابنته الصحفية حنان مفيد فوزي.

وقال مفيد فوزي في مداخلة هاتفية سابقة، إنه يعاني من آلام شديدة منذ فترة بسبب القنوات المرارية، الأمر الذي يتطلب إجراء عملية توسيع لها.

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نعي واسع لمفيد فوزي

وكتب الإعلامي والنائب المصري مصطفى بكري: “وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناه مع المرض ، حيث امضي مايقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصه ، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان”.

وأضاف: “تم نقل جثمان الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي من غرفته التي قضي فيها مايقارب الشهر ، الجو موحش داخل مستشفي الصفا بالمهندسين ، رحل الذي كانت تسميه زوجته الراحله إبنة الأقصر والإعلاميه القديره آمال العمده بالمحاور الشجاع ، ومن الغريب أن زوجته الراحل توفيت في ذات المستشفي”.

وقال الإعلامي المصري عمرو الليثي: “خالص العزاء في وفاه الاعلامي الكبير الاستاذ مفيد فوزي و عزائي للاخت العزيزه حنان مفيد فوزي”.

وكتب الإعلامي والصحفي سامي كمال الدين: “وفاة الإعلامي الأستاذ مفيد فوزي.. خالص العزاء للزميلة حنان مفيد”.

وذكرت الإعلامية رضوى الشربيني: “خالص العزاء فى وفاة الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير مفيد فوزي . اللهم تجاوز عن سيئاته واجزه عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانًا…إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكتبت الإعلامية آنيا الأفندي: “وفاة الإعلامي مفيد فوزي عن عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع طويل مع المرض… المحاور في ذمة الله.. الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته”.

وكان مفيد فوزي مر بأزمة نفسية كبيرة في الفترة الماضية بعد وفاة اثنين من أقرب أصدقائه، وهما الفنان سمير صبري، والكاتب الصحفي صلاح منتصر.

ومفيد فوزي واحد من أهم الإعلاميين والصحفيين في فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولُقب بـ”المحاور”، واشتهر ببرامجه الحوارية الجريئة، وأسلوبه الخاص في إجراء المقابلات التلفزيونية.

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وُلد فوزي في العام 1933 بمحافظة بني سويف، وسبق أن قدم عشرات البرامج منذ ظهوره الإعلامي وتحديداً داخل أروقة ماسبيرو.

وسبق له أيضاً العمل صحفياً بمجلة صباح الخير، كما قدّم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، وقام بإعداد كثير من البرامج الإذاعية للإذاعات العربية في الأردن والإمارات وقطر.

وأجرى فوزي حوارات غير مسبوقة، خاصة بين سدنة السياسة وأهل القمة في المجتمع المصري، لا سيما أصحاب القرار، وفي مقدمتهم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، أربع مرات.

مفيد فوزي كان قد حاور أيضا كثيراً من وزراء الداخلية مثل حسن أبو باشا، وأحمد رشدي، وزكي بدر، وكذلك حسن الألفي، وحبيب العادلي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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