نبأ يُسعد جماهير المغرب قبيل مواجهة إسبانيا في المونديال

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وطن- زفَّ الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخبر السار لعشاق وجماهير منتخب المغرب، الأحد، قبيل المواجهة القوية لأسود الأطلس المغربي، أمام إسبانيا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر.

وقال الاتحاد المغربي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” بعد مجهودات كبيرة قامت بها الملكية المغربية لكرة القدم، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، خصص للجماهير المغربية 5 آلاف تذكرة إضافية. لمشاهدة المباراة أمام إسبانيا من المدرجات”.

خبر سار لجماهير المغرب المتواجدة في قطر

وجاءت تلك الخطوة من جانب الاتحاد المغربي لكرة القدم، بعد مطالبات من قبل الجماهير المغربية المتوجدة في دولة قطر (الدوحة)، بالتدخل عقب نفاذ تذاكر مباراة بلادها. أمام إسبانيا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022.

🚨بعد مجهودات كبيرة قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم خصص 5000 تذكرة الخاصة بالمباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الاسباني، للجماهير المغربية ووضعها في موقعه الرسمي الخاص ببيع التذاكر . pic.twitter.com/e21SuzvAqI — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 4, 2022

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كما ولم ينجح عدد كبير من جماهير المغرب في قطر، من شراء تذاكر مباراة منتخب المغرب وإسبانيا. بسبب الإقبال الهائل على شراء التذاكر لمشاهدة المباراة المرتقبة بين البلدين.

مباراة المغرب ضد إسبانيا في دور ال16 كأس العالم 2022

وسيلتقي منتخب المغربي العربي الوحيد الذي نجح في الصعود إلى منافسات دور ال16 كأس العالم، للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة مونديال عام 1986. أمام إسبانيا (لاروخا)، الثلاثاء، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

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موعد المباراة بتوقيت المغرب

كما وستكون مباراة المغرب وإسبانيا، على ملعب (استاد المدينة التعليمية) بدولة قطر المستضيف، الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

𝐖𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑 𝐓𝐄𝐀𝐌 💪🏻🤩 pic.twitter.com/iohfeHdgeo — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 3, 2022

بينما بتوقيت دولة المغرب، فستكون عند الساعة الرابعة عصراً.

وكان منتخب المغرب (أسود الأطلس)، قد تصدر المجموعة السادسة. برصيد 7 نقاط، بعد تعادل أمام كرواتيا بدون أهداف في مستهل مشواره في البطولة العالمية، وتحقيق الفوز على بلجيكا وكندا في ذات المجموعة.