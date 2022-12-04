الأحد, ديسمبر 4, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022نبأ يُسعد جماهير المغرب قبيل مواجهة إسبانيا في المونديال
مونديال قطر 2022

نبأ يُسعد جماهير المغرب قبيل مواجهة إسبانيا في المونديال

الاتحاد المغربي لكرة القدم يتمكن من الحصول على 5 آلاف تذكرة إضافية لحضور المباراة المرتقبة أمام إسبانيا

كتب فارس أبو شيحة
5 آلاف تذكرة لجماهير المغرب لمشاهدة مباراة إسبانيا في المدرجات watanserb.com
الاتحاد المغربي لكرة القدم يتمكن من الحصول على 5 آلاف تذكرة إضافية لجماهير المغرب
- Advertisement -

وطن- زفَّ الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخبر السار لعشاق وجماهير منتخب المغرب، الأحد، قبيل المواجهة القوية لأسود الأطلس المغربي، أمام إسبانيا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر.

وقال الاتحاد المغربي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” بعد مجهودات كبيرة قامت بها الملكية المغربية لكرة القدم، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، خصص للجماهير المغربية 5 آلاف تذكرة إضافية. لمشاهدة المباراة أمام إسبانيا من المدرجات”.

خبر سار لجماهير المغرب المتواجدة في قطر

وجاءت تلك الخطوة من جانب الاتحاد المغربي لكرة القدم، بعد مطالبات من قبل الجماهير المغربية المتوجدة في دولة قطر (الدوحة)، بالتدخل عقب نفاذ تذاكر مباراة بلادها. أمام إسبانيا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022.

- Advertisement -

كما ولم ينجح عدد كبير من جماهير المغرب في قطر، من شراء تذاكر مباراة منتخب المغرب وإسبانيا. بسبب الإقبال الهائل على شراء التذاكر لمشاهدة المباراة المرتقبة بين البلدين.

مباراة المغرب ضد إسبانيا في دور ال16 كأس العالم 2022

وسيلتقي منتخب المغربي العربي الوحيد الذي نجح في الصعود إلى منافسات دور ال16 كأس العالم، للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة مونديال عام 1986. أمام إسبانيا (لاروخا)، الثلاثاء، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

- Advertisement -

موعد المباراة بتوقيت المغرب

كما وستكون مباراة المغرب وإسبانيا، على ملعب (استاد المدينة التعليمية) بدولة قطر المستضيف، الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

بينما بتوقيت دولة المغرب، فستكون عند الساعة الرابعة عصراً.

وكان منتخب المغرب (أسود الأطلس)، قد تصدر المجموعة السادسة. برصيد 7 نقاط، بعد تعادل أمام كرواتيا بدون أهداف في مستهل مشواره في البطولة العالمية، وتحقيق الفوز على بلجيكا وكندا في ذات المجموعة.

المصدروطن + الاتحاد المغربي لكرة القدم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

بث مباشر مباراة إنجلترا والسنغال اليوم في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب كرواتيا أمام اليابان في منافسات كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا اليوم بث مباشر يلا شوت

مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب البرازيلي ضد كوريا الجنوبية في دور ال16 كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا مباشر في دور ال16 كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا اليوم بث مباشر كورة لايف في الدور ال16

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب هولندا وأمريكا في دور ال16 كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

مواجهات دور ال16 كأس العالم النارية والتوقيت

مونديال قطر 2022

عقوبات صارمة بالجملة على نجوم الدوري المغربي لكرة القدم

تقارير

الأزمة بين المغرب وإسبانيا تتصاعد: سبب خفي للخلاف بين البلدين لكن .. ما علاقة الجزائر!؟

الهدهد

الغضب يجتاح الاتحاد المغربي.. “الفيفا” يقر “حيلة” لإقصاء المغرب من استضافة مونديال 2026!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إحذفها الآن من هاتفك..غوغل تحظر 3 تطبيقات أندرويد شهيرة

بعضها صحيحة علميًا..تعرف معنا على نظريات ستيفن هوكينغ الغريبة التي مازالت تربك العلماء

مشجع أرجنتيني يعلن إسلامه في قطر بعد حضوره صلاة الفجر (فيديو)

شرطية أردنية تنقذ شابا من الانتحار في اللحظة الأخيرة (فيديو مؤثر)

رونالدو من بينهم .. أسوأ تشكيلة في مونديال كأس العالم قطر 2022

الكثيرون لا يعرفونها..7 أماكن سياحية شهيرة ستختفي من الوجود (صور)

اشتباك سياسي بين لاعبي منتخب صربيا وسويسرا في المونديال.. تفاصيل صادمة

بث مباشر مباراة إنجلترا والسنغال اليوم في كأس العالم 2022

حديث جديد عن حجم الثروة التي تركها ياسر عرفات لابنته زهوة يثير جدلا عاصفا (رقم صادم)

محمد رمضان يثير الجدل برقص جنسي ورموز الشياطين في مهرجان ميدل بيست! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC