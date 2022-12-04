مشجع أرجنتيني يعلن إسلامه في قطر بعد حضوره صلاة الفجر (فيديو)

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وطن – نشر إعلامي قطري مقطع فيديو يوثق إعلان مشجع أرجنتيني إسلامه في أحد مساجد قطر التي تحتضن فعاليات كأس العالم 2022، وسط ترحيب الحضور في المسجد واستحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي لذلك.

مشجع أرجنتيني يعلن إسلامه في قطر

وشارك الإعلامي القطري “جابر الحرمي” مقطع فيديو يظهر إعلان مشجع أرجنتيني إسلامه في أحد مساجد قطر، بينما كان رفقة شاب عربي وإمام المسجد، حيث كان الأول يساعده في الترجمة وقام الثاني بتلقينه الشهادتين.

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وعند سؤال الشاب العربي الذي برفقته عن السبب وراء رغبته في إعلان إسلامه.

كانت المفاجأة بالنسبة للحضور، حيث أخبرهم أن المشجع الأرجنتيني قدم إلى أحد المساجد عند صلاة الفجر خلال إقامته في قطر هذه الأيام.

عندها سأل المصلين هناك عما إذا كان مسموحا له أداء الصلاة معهم، وأنه أصلاً مُعجب بالإسلام ويريد أن يعلن إسلامه.

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وما كان من الشاب العربي الذي كان برفقته إلا أن أحضره إلى المسجد من أجل إعلان إسلامه، في لطيفة من لطائف المونديال التي أصبحت متكررة بصفة أثارت استحسان وإشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية.

رواد مواقع التواصل يشيدون بمعتنقي الإسلام في قطر

وهكذا تفاعل الكثيرون مع مقطع الفيديو الذي شاركه الإعلامي القطري.

فكتب أحدهم، “أتمنى من الجهات المختصة بوازرة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو مركز قطر للتعريف بالإسلام التواصل مع أي شخص يعلن إسلامه وتعليمهم الصلاة وتعاليم الدين الإسلامي وتزويدهم بعناوين المراكز الاسلامية في بلادهم.. ويكون هناك توصل بين وزارة الاوقاف والمراكز الاسلامية في دول من يعلنون اسلامهم”.

اتمنى من الجهاة المختصة بوازرة الاوقاف والشؤون الاسلامية او مركز قطر للتعريف بالاسلام التواصل مع اي شخص يعلن اسلامه وتعليمهم الصلاة وتعاليم الدين السلامي وتزويدهم بعناوين المراكز الاسلامية في بلادهم ويكون هناك توصل بين وزارة الاوقاف والمراكز الاسلامية في دول من يعلنون اسلامهم — الصنديد (@Alsnded1977k) December 4, 2022

وقال آخر:” الله يثبت قلبه يارب، بس ليش كل هالتصوير ما أفهم كاميرا وحده تكفي، لو أنا مكانه بتضايق”.

فيما علق آخر “الله يجزا اهل قطر خير الجزاء على ما فعلوه من اجل الترغيب في الإسلام.. الله يحفظ قطر واهلها وكل من ساهم في العون على الإسلام”.

الله يجزاء اهل قطر خير الجزاء على ما فعلوه من اجل الترغيب في الأسلام

الله يحفظ قطر واهلها وكل من ساهم في العون على الأسلام🇶🇦🤲🏼🤲🏼🤲🏼 — منيره سعد المشعان (@mamameaa) December 4, 2022

ومنذ انطلاق فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022 في 20 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، أصبحت مشاهد اعتناق الأجانب للدين الإسلامي في قطر رائجة أكثر من أي وقت مضى.

وسبق أن راج فيديو بين نشطاء مواقع التواصل لمشجع مكسيكي وهو يعلن إسلامه في الدوحة أيضا.

واستقبلت قطر بمناسبة فعاليات المونديال، ما يزيد عن 2.5 مليون مشجع قدموا من مختلف دول العالم من أجل تشجيع منتخبات بلادهم، وأيضا من أجل متابعة فعاليات اللعبة الأكثر جماهيرية عبر العالم.

ووضعت بعض فنادق الدوحة “باركود” في غرفها للتعريف بالإسلام بلغات عدة خلال بطولة كأس العالم، التي تقام حاليا بقطر، لأول مرة في المنطقة العربية.

وقبل بدء البطولة انتشرت صورة توضح الـ”باركورد”، وقال إنها “باركود في غرف الفنادق في قطر للتعريف بالإسلام بكل لغات العالم أثناء المونديال.”

ويذهب الـ”الباركورد” بالمتصفّح نحو صفحة تابعة لوزارة الأوقاف القطرية، وتبدو في الواجهة الأولى منها خيارات تتضمّن لغات مختلفة، وعند اختيار اللغة يظهر دليل تعريفي بالإسلام.