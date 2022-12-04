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مونديال قطر 2022

مبابي يُحطم رقم رونالدو ويُعادل ميسي في كأس العالم 2022 (فيديو)

كيليان مبابي أول لاعب فرنسي يسجل 4 أهداف في نسختين متتاليتن في مونديال كأس العالم

كتب فارس أبو شيحة
كيليان مبابي يتجاوز رقم رونالدو ويعادل ميس في كأس العالم 2022 watanserb.com
مبابي يتجاوز رقم رونالدو ويعادل ميسي
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وطن- تجاوز النجم الفرنسي كيليان مبابي 24 عاماً، رقم صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعادل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد هدفيه بمرمى بولندا، في نهائيات كأس العالم 2022 قطر.

ونجح كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، تسجيل هدفيه مع منتخب ديوك فرنسا وصنع آخر، للهداف التاريخي أوليفيه جيرو لاعب نادي ميلان الإيطالي، خلال المواجهة. أمام بولندا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022.

مبابي يتجاوز رقم رونالدو في مونديال كأس العالم 2022

وبحسب شبكة (أوبتا) العالمية، المتخصصة في الإحصائيات الرياضية، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي، يعد أول لاعب في تاريخ مونديال كأس العالم 2022. يسجل 9 أهداف قبل بلوغه سن ال24 عاماً.

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كما ويعد اللاعب الأكثر مساهمة في الأهداف مع منتخب فرنسا، فقد سجل 5 أهداف. وصنع آخرين في مونديال كأس العالم 2022 قطر حتى الآن.

وتمكن مبابي من تجاوز عدد الأهداف الدون رونالدو. المسجلة في تاريخ مشاركته في مونديال كأس العالم، الذي سجل8 أهداف في 20 مباراة في 5 نسخ مختلفة بالمونديال.

معادلة رقم ليونيل ميسي

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كما وعادل الفرنسي مبابي رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 9 أهداف حتى الآن في تاريخ مونديال كأس العالم، بالإضافة إلى أنه أول لاعب فرنسي ينجح في تسجيل 4 أهداف على الأقل في نسختين على التوالي بمونديال كأس العالم.

مباراة فرنسا ضد إنجلترا

وسيواجه حامل لقب النسخة الماضية مونديال روسيا 2018، فرنسا. أمام إنجلترا، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، السبت، في ال10 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على ملعب (استاد البيت) جنوب العاصمة القطرية (الدوحة).

وكان منتخب فرنسا (الديوك)، قد حقق الفوز الثمين، على منافسه بولندا، في دور ال16 كأس العالم 2022. بثلاثية مقابل هدف وحيد، والتأهل إلى دور ال8 على حساب الأخير في البطولة العالمية.

المصدروطن+ أوبتا + بين سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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