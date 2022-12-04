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ما حدث مع ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول أخرج شيخ قطري عن صمته

علق على تصوير القطريين لها بعد ظهورها شبه عارية

كتب وطن
ملكة جمال كرواتيا في قطر watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا على أحد مدرجات ملاعب قطر
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وطن – علق الشيخ القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني، على المشهد الذي قلب مواقع التواصل في قطر والوطن العربي منذ انتشاره، والذي وثق تتبع بعض الشباب القطري لملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول والقيام بتصويرها بعدما ظهرت شبه عارية في المدرجات.

شيخ قطري يدخل على خط إطلالة ايفانا نول

وكانت صور “ايفانا نول” قد شغلت العالم بعد إطلالتها الفاضحة من العاصمة القطرية الدوحة، والتي تعمدت الظهور بها رغم تحذير السلطات القطرية من مثل هذه الأمور للمشجعين الأجانب، ومطالبتهم باحترام قوانين وعادات المجتمع القطري.

وقبل ظهورها بهذه الإطلالة المثيرة للغرائز في مدرجات مباراة كرواتيا مع المغرب، كانت ملكة جمال كرواتيا قد نشرت عبر حساباتها بمواقع التواصل صورا وفيديوهات أظهرتها بملابس السباحة العارية على أحد الشواطئ في قطر.

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وبعد السخرية التي طالت الشباب القطريين الذين ظهروا، يحدقون إليها في المدرجات ويلتقطون لها الصور خلسة، خرج الشيخ عبدالله آل ثاني عن صمته وعلق على الأمر.

وقال في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) مدافعا عن هؤلاء الشباب: “من الطبيعي كمجتمع محافظ أن ما نشاهده يلفت الأنظار.. ولكن التهويل ورسم القصص على هؤلاء الشباب أمر مرفوض.”

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وتابع موضحا: “فمثل مالك مشاعر الناس لهم مشاعر وعندهم أهل وبيوت ولو كان أي واحد منا مكانهم كان سوينا اسواتهم.. لانه منظر مستغرب في مجتمع محافظ فاتقوا الله في أنفسكم وفي مشاعر الآخرين وتماسك بيوتهم.”

ملكة جمال كرواتيا في قطر

ويشار إلى أن العارضة الكرواتية البالغة من العمر 30 عامًا، والتي أُطلق عليها لقب “أكثر مشجعي كأس العالم إثارة”، جذبت بعض الرجال خلال مباراة كرواتيا مع المغرب، حيث ظهرت في زي مثير آخر، بلوزة بيكيني حمراء وتنورة.

ونشرت “نول” على إنستغرام بعد المباراة، صورةً لرجلين قطريين وهما يتأملان بها ويلتقطان الصور. وعلقت: “مليون متابع ، شكرًا جزيلاً لكم على دعمكم. أحبكم جميعًا!”.

 

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وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل، طالبوا المسؤولين في الشرطة القطرية بالقبض على إيفانا نول، بتهمة عدم احترام التقاليد وانتهاك العادات والقوانين المحلية لقطر.

كما نشرت إيفانا نول صورا لجلسة تصوير عبر حسابها على إنستغرام وهي تستعرض مفاتنها بثوب سباحة فاضح “بكيني” يحمل ألوان علم بلادها في شوارع قطر وشواطئها، على الرغم من القوانين الصارمة في البلاد التي تمنع ذلك.

لم تخشى السلطات والقانون

على الرغم من قوانين الحشمة الصارمة في قطر ، تقول إيفانا إنها ليست قلقة بشأن الاعتقال.

وقالت في تصريحات صحفية: “لم أخاف أبدًا من أن أعتقل على ما أنا عليه ، ولا أعتقد أنني أستطيع أن أؤذي شخصًا يرتدي البكيني. واذا كان هذا يستحق الاعتقال فاعتقلوني”.

وعلى الرغم من أنها تلقّت إساءة عبر الإنترنت من متصيدين يحذّرونها من احترام القانون الثقافي لدولة قطر، إلا أنها مصمّمة على الاستمرار في ارتداء ملابسها المفعمة بالحيوية، وتقول إن السكان المحليين يحبونها بالفعل.

وقالت: “في البداية كنت أفكر فيما إذا كانت كأس العالم ستقام هناك (قطر) ، بالتأكيد سيسمحون لنا بكل شيء لجعلها مريحة لجميع المشجعين دون أي قيود”.

وأضافت: “السكان المحليون أكدوا لي أنني أستطيع ارتداء ما أريد. لكنني لم أكن أعلم أن مقطع الفيديو الخاص بي في البيكيني والمشي بجانب البحر سيكون مشكلة كبيرة”.

وختمت: “البلد كله يتحدث عن ذلك. الجميع يعرفني هنا ، ورأيت أنه تم قبولي”.

المصدروطن - رصد تويتر + انستغرام
وطن
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