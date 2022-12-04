الأحد, ديسمبر 4, 2022
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شيوخ ودعاة في حفل موسيقي في السعودية.. هل أجبروا على الحضور؟!(شاهد)

الحفل أقيم بالتزامن مع انطلاق مهرجان ميدل بيست الرياض

كتب سالم حنفي
حفل موسيقي في جمعية الثقافة والفنون جدة watanserb.com
حفل موسيقي في جمعية الثقافة والفنون بجدة حضره مشايخ سعوديين
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وطن – في واقعة جديدة أثارت دهشة الجميع، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عددا من الشيوخ والدعاة السعوديين في حفل للعزف على آلة الساكسفون بأداء العازف سعد الحارثي في حفل أقيم في جمعية الثقافة والفنون التابعة لجامعة التكنولوجيا بجدة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد تفاجأ الجميع بوجود عدد من الدعاة والشيوخ خلال عزف “الحارثي” لمقطوعته، حين قام بأداء أغنية “على بابي واقف قمرين” للفنان اللبناني الراحل ملحم بركات، بالعزف على الساكسفون.

وبحسب الفيديو، فإنه مع تفاعل العديد من لحضور بالعزف والانسجام مع الأنغام الموسيقية، بدا على وجه اثنين من الدعاة المتواجدين في الحفل علامات غضب وتذمر مما يشاهدوه، وهو ما يؤكد حضورهم مكرهين أو أنهم تفاجأوا بما شاهدوه أو فرض عليهم سماعه.

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ويأتي نشر هذا الفيديو وسط حديث عن إجبار المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه في المملكة تركي آل الشيخ لأولئك الشيوخ على حضور الحفل.

الفيديو المنشور وظهور هؤلاء الدعاة في هذا الحفل أثار حالة من الجدل بين المغردين، فمنهم من رأى أنهم قد أجبروا ولم يقبلوا بما حدث مستنكرين إجبارهم على سماع الموسيقى وفرضها عليهم، ومنهم من لم يعجبه موقف الشيوخ، موضحين أنه كان بإمكانهم الخروج وترك الحفل.

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وفي هذا السياق، قالت إحدى المغردات مستنكرة بقاؤهم في الحفل: “ماهو كل من حط اللحيه متدين ماحد يجبر احد اذكر وحده في زواج يوم حطو موسيقى طلعت يقدرون يطلعون”.

أما المغرد أحمد فقال:” مشايخ الدين شكلهم اصبح اضحوكه للعالم لخنوعهم للفساد وعدم قول كلمة حق في بلاد الحرمين فأذلهم الله على يد تركي ال الشيخ”.

وسخر مغرد مما شاهده، معتبرا ان ما حدث هو “دورات في تفسير الفقه السلماني المبسط”.

واستنكر المغرد محمد أحمد عواض موقف الشيوخ بالقول:” وأين كلمة حق عند سلطان جائر يا أسفاه ضاع الدين في موطنه”.

وعبر مغرد آخر عن غضبه مما شاهده بالقول:” ابوكم يالدقون كلها راحت وطي ، حسبنا الله ونعم الوكيل في الملك وولدة”.

أما المغرد يحيى الحمري، فقال:” لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مرتزقة باعوا دينهم بدنياهم.”

يشار إلى أن هذا الفيديو يأتي متزامنا مع انطلاق مهرجان ميدل بيست الرياض للموسيقى الذي انطلق قبل أيام تحت رعاية هيئة الترفيه.

وشهدت حفلات المهرجان العديد من التجاوزات الصادمة، من بينها ممارسة الشذوذ بشكل علني، وتناول الخمور، وتعري العديد من الفتيات، وتبادل القبل الحميمية بين الشبان والشابات، دون خجل أو خوف.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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